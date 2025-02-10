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В конце 1942 – начале 1943 годов большая часть европейской территории России была оккупирована немцами. Советское верховное командование создало Центральный штаб партизанского движения, который объединил сотни тысяч партизан. Штаб, который возглавил Пантелеймон Пономаренко, координировал партизанскую стратегию и тактику, осуществлял связь с Красной Армией по доставке оружия, медикаментов, боеприпасов, взрывчатки, врачей, продовольствия, координировал действия инструкторов по саботажу. Осенью 1942 года немцам приходилось держать 15 пехотных дивизий, 10 дивизий безопасности, 27 полицейский полков, 144 специальных батальона для борьбы с партизанами, а через два года 10% всех ударных войск нацистов на Восточном фронте было вовлечено в войну с партизанами. По утверждению Пономаренко, к июлю 1943 года партизаны убили 300 000 немцев, в том числе 30 генералов, разрушили более 3000 мостов, уничтожили более 1000 танков, около 500 самолетов, до 400 пушек и 4000 грузовиков.

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Документальная киноэпопея «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» была создана по инициативе американского кинопродюсера Фреда Виннера. Он захотел рассказать о той войне в Европе, о которой мало знали в Америке. Поэтому название этого сериала в США «The Unknown War» (Неизвестная война).

Знаменитый кинорежиссер Роман Кармен стал художественным руководителем картины. Он снимал Великую Отечественную войну как очевидец с первого и до последнего дня. К тому же у него были особые отношения с Брежневым. Как оказалось, он на одной из фронтовых дорог помог вытолкнуть застрявший в грязи автомобиль какого-то офицера, которым оказался Брежнев. Генсек не мог забыть, что его машину вытаскивал из грязи сам Роман Кармен и помогал при съемках и прокате этого фильма. С американской стороны в фильме принял участие Берт Ланкастер – тогда суперзвезда Голливуда и фронтовик, воевавший в Северной Африке, в авиационных частях.

Споров вокруг фильма было немало. Каждый пытался отразить свою точку зрения. Например, американцы не могли понять, почему севастопольский матрос, бросающийся под танк со связкой гранат, – герой, для них он был камикадзе. Большие споры вызвал фильм об освобождении Польши. «Возможно, это были самые сложные переговоры. Я сказал: «Все, довольно, я ухожу. Мы не разместим такую серию на телевидении, если она будет неверной с западной точки зрения», – вспоминал Фред Виннер. А советские режиссеры не могли понять, как могут снимать фильм про войну и диктовать им свою точку зрения люди, которые не знают, где находится Брест.

В Америке все 20 серий прошли с оглушительным успехом. Американские зрители писали письма в Москву в разгар холодной войны. Режиссер Тенгиз Семенов вспоминал: «Женщина подошла ко мне, вся в слезах, и говорит: «Вы мне открыли глаза, я никогда не думала, что советские женщины тоже плачут, когда у них умирают дети». Для советского зрителя этот сериал тоже стал откровением: было непривычно увидеть с помощью документального кино, что война не только ратный подвиг, но и страдания, боль многих людей не только на фронте.