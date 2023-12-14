10 класс | История России

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ. ПО ОПЫТУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 1941-1945 ГГ.

Азясский Н.

Предлагаемая читателям книга представляет собой многоплановое исследование опыта партизанского движения в годы Великой Отечественной войны 1941 -1945 гг. Так как основную тяжесть борьбы с врагом вынесли на своих плечах Советские Вооруженные силы, а партизаны являлись их надежным помощником в этом деле, то действия партизан в книге рассматриваются не по республикам и областям, подвергшимся оккупации (таких работ уже создано великое множество), а в целом по стране, в тесной связи с событиями, происходящими на фронте. Исследование проведено на документальной базе с широким привлечением фондов архивов, которые до недавнего времени были засекречены. Критически использовалась та