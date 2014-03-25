Воин. Партизан. Разведчик. Освободитель Судьба Антона Даниловича Цехмистренко тесно связана с освобождением северо-западных районов РСФСР и Прибалтики. Впрочем, только сейчас мы рассматриваем их как разные страны. Тогда же, в годы войны, это была советская земля, которая была захвачена и разорялась оккупантами. И каждый советский солдат старался приблизить ее освобождение. На чтение: 2 минуты

Д.В. Суржик

Воин. Партизан. Разведчик. Освободитель

Судьба Антона Даниловича Цехмистренко тесно связана с освобождением северо-западных районов РСФСР и Прибалтики. Впрочем, только сейчас мы рассматриваем их как разные страны. Тогда же, в годы войны, это была советская земля, которая была захвачена и разорялась оккупантами. И каждый советский солдат старался приблизить ее освобождение.

Антон Цехмистренко родился 20 сентября 1922 года под Киевом в многодетной семье крестьянина, мастера по изготовлению и ремонту сельскохозяйственного инструмента. Отец — Данила, мать — Анастасия. Из детей до взрослой жизни дожили 8 человек, из них брат Антона — Петр и 6 сестер — Вера, Галя, Шура, Маша, Лида, Рая.

Окончив 10 классов средней школы в 1940 году, Антон поступил в Алма-атинское пулеметное училище, которое окончил в августе 1941 г. по специальности командира пулеметного взвода.

После окончания училища Антон был направлен на фронт. С ноября 1941 г. по июль 1942г. был командиром взвода разведки 120-го стрелкового полка 69-й стрелковой дивизии Западного фронта. С июля 1942 г. по февраль 1943 г. был командиром пулеметной роты отдельного пулеметного батальона той же стрелковой дивизии (на фото — в центре в первом ряду). В период с апреля 1942 по февраль 1943 г. дивизия занимала оборонительный рубеж длиной 27 км под Смоленском. Все это время не прекращались активные боевые действия гитлеровцев, которые тем самым старались не допустить возможного удара Красной армии в тыл наступающим на Кавказ и Сталинград немецким войскам. По отчетам дивизии за время обороны уничтожено свыше 3 тысяч солдат и офицеров, разрушено 100 дотов, 30 блиндажей, взорвано два склада с боеприпасами. 17 августа 1942 г. Антон Цехмистренко был легко ранен в ногу в Смоленске.

Осенью 1942 г. 69-я стрелковая дивизия была подчинена 50-й армии Брянского фронта и участвовала в позиционных боях у Юхнова, за которые 6 декабря 1942 г. командование армии присвоило Антону Цехмистренко звание старшего лейтенанта. 2 января 1943 г. он был ранен в голову в Смоленской области, потерял сознание и попал в плен, откуда бежал через три дня. Несмотря на это, его разжаловали до рядового. Тем не менее, Антон Цехмистренко в боях с оккупантами вернул свое звание. С 26 мая 1943 г. по 25 июля 1944 г. Антон Цехмистренко был командиром взвода разведки 15-й Калининской партизанской бригады им. Фурманова. 10 октября 1943 г., когда на фронте разворачивалась Невельская наступательная операция Красной армии, Антон Цехмистренко был тяжело ранен у станции Идрица. Партизаны тогда оказали большую помощь наступавшим с фронта войскам, нарушая коммуникации противника и задерживая подход резервов. В условиях пересеченной местности, изрытой сильными немецкими укреплениями, их роль была очень важна для освобождения Псковской области.

После выздоровления возглавил всю разведку Пушгорской партизанской бригады. 5 февраля 1944 г. старший лейтенант А.Д. Цехмистренко был направлен с заданием в район Опочка–Пушгоры–Новоржев. Там его отряд вел разведку для наступавших частей 2-го Прибалтийского фронта, чем в большой степени способствовал освобождению Новоржева 29 февраля.

В начале лета 1944 г. Антон Цехмистренко спас от гибели 16-летнего партизана. Находясь с разведывательным заданием в одной деревне, он увидел, как четверо гитлеровцев ведут юношу на казнь. Вырвавшись из засады, он неожиданно уничтожил захватчиков и, спасаясь от преследователей, отвел парня в свой отряд. К сожалению, письма и фотографии спасенного партизана и его семьи, присланные в 1960-70 годы Антону Даниловичу Цехмистренко не сохранились.

После освобождения Псковской области, в июле 1944 г. партизаны влились в ряды 100-го стрелкового корпуса 2-го Прибалтийского фронта, который продолжил наступление на запад. В июле 1944 года фронт успешно наступал на западном направлении, освободил Даугавпилс и Резекне, форсировал Западную Двину. В ходе наступления на Псковско-Любанской низменности в августе 1944 года войска фронта продвинулись вдоль левого берега Западной Двины еще на 60-70 км и освободили город Мадона.

Осенью 1944 года соединения фронта приняли активное участие в освобождении Риги, совместно с войсками 1-го Прибалтийского фронта блокировали группировку противника на Курляндском полуострове. До конца марта 1945 года войска фронта осуществляли блокаду данной группировки, тем самым позволили 2-му Белорусскому фронту развивать Берлинскую операцию без опасности флангового удара немцев из Прибалтики.

О том, каковы заслуги командира стрелковой роты старшего лейтенанта А.Д. Цехмистренко лучше всего скажут строки наградного листа к ордену Отечественной войны 2-й степени, полученного 3 января 1945 г.: «В наступательных боях при освобождении Советской Прибалтики от немецких захватчиков с 23 по 27.12.44 г. года товарищ Цехмистренко неоднократно отличился мужеством и бесстрашием. 27.12.44 г., получив задачу занять д. Дигобас, в которой противник сильно укрепился и на неоднократные атаки наших подразделений отвечал контратаками, товарищ Цехмистренко умело маневрируя взводом на поле боя сумел отвлечь основные силы противника и неожиданно с другой стороны обрушился на него. В результате стремительного удара, освободил деревню и развил успешное продвижение вперед». За этот подвиг командование отряда представило Антона к званию Героя Советского Союза, но судьба распорядилась иначе, в связи с нахождением его ранее в плену, и он получил орден Отечественной войны 2-й степени.

Однако в этом наступлении его ждала новая рана. 27 декабря 1944 г. он, старший лейтенант 21-й гвардейской стрелковой дивизии получил тяжелое осколочное ранение. Но стремление освободить Родину и молодой здоровый организм пересилили и это ранение. Вскоре после нового, 1945 года он — в строю, а 13 января снова получил ранение и на два месяца покинул фронт.

Память о герое той войны живет. После войны Антон Данилович был награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» (27 марта 1946 г.), орденом Отечественной войны 1 степени (11 марта 1985 г.), а также рядом юбилейных медалей: «20 лет победы в Великой Отечественной Войне» (20 марта 1967 г.), «25 лет победы в Великой Отечественной Войне, «30 лет победы в Великой Отечественной Войне» (7 мая 1975 г.), «40 лет победы в Великой Отечественной Войне» (9 мая 1985 г.), «50 лет Вооруженных Сил СССР» (30 апреля 1970 г.), «70 лет Вооруженных Сил СССР» (23 февраля 1988 г.) и «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (3 апреля 1970 г.).

Окончив военную службу 28 декабря 1945 г., Антон Данилович вернулся к мирной жизни. Работал на руководящих должностях на молокозаводе, затем в сфере страхования.

21 января 1991 г. Антона Даниловича не стало. В памяти родственников он навсегда остался волевым и целеустремленным человеком, отважным и смелым бойцом, настоящим патриотом.

Обложка: фото автора Д.В. Суржик.

Фото предоставлено автором.