Сусанины наших дней Среди многих факторов, определивших победу советского народа в Великой Отечественной войне, на одном из первых мест стоит массовый героизм наших солдат и офицеров. Долгое время одним из ярких подвигов седой старины являлся подвиг костромского крестьянина Ивана Сусанина, который погиб, заведя отряд польских интервентов в непроходимый лес, дабы защитить юного Михаила Федоровича Романова. Этот случай из русской истории известен буквально каждому. Как и подвиг красноармейца Александра Матросова, закрывшего грудью амбразуру дзота, и подвиг Николая Гастелло, направившего свой горящий самолет на вражеские войска. Известно и то, что их подвиги повторили сотни советских солдат. Но знаем ли мы о героях Великой Отечественной, подобных... На чтение: 1 минута

Среди многих факторов, определивших победу советского народа в Великой Отечественной войне, на одном из первых мест стоит массовый героизм наших солдат и офицеров.

Долгое время одним из ярких подвигов седой старины являлся подвиг костромского крестьянина Ивана Сусанина, который погиб, заведя отряд польских интервентов в непроходимый лес, дабы защитить юного Михаила Федоровича Романова. Этот случай из русской истории известен буквально каждому. Как и подвиг красноармейца Александра Матросова, закрывшего грудью амбразуру дзота, и подвиг Николая Гастелло, направившего свой горящий самолет на вражеские войска. Известно и то, что их подвиги повторили сотни советских солдат. Но знаем ли мы о героях Великой Отечественной, подобных Сусанину?

Матвей Кузьмич Кузьмин

Сегодня мы расскажем о подвиге Матвея Кузьмича Кузьмина. Жил он в деревне Куракино Псковской области. Когда началась эта история, ему было уже 83 года. С приходом нацистов в доме, где проживала семья Кузьмина, поселился комендант волости, а всех жильцов выгнали в сарай.

Именно в это время части советской 3-й армии генерал-лейтенанта Пуркаева продвинулись на 250 километров и заняли оборону в 6 километрах от деревни Куракино. Специально для уничтожения этих частей были присланы баварские горные егеря, переброшенные из группы армий «Юг».

В феврале 1942 года в сарай к Матвею Кузьмичу пришел командир немецкого батальона и потребовал незаметно провести его отряд к советским позициям. За работу обещал много денег, муки, керосина, а также охотничье ружье.

Старик дал согласие, а сам отправил 11-летнего внука Василия предупредить советские войска и определил место для будущей засады возле деревни Малкино… В итоге немецкий батальон попал в засаду и в беспорядке отступил. Общие потери нацистов составили 256 человек, многие из них заблудились в лесу и замерзли на обратном пути. Матвея Кузьмича застрелил командир горных егерей, которого самого через несколько минут настигла пуля советского снайпера. Об этом подвиге в газете «Правда» поведал писатель Борис Полевой, а 24 февраля 1942 года сообщило Советское Информбюро.

9 мая 1965 года в ознаменование 20-й годовщины Победы Матвею Кузьмичу Кузьмину было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. В городе Великие Луки его именем названа школа и улица.

За годы Великой Отечественной войны таких подвигов было совершено немало. В Белоруссии совершили свой бессмертный подвиг братья Михаил Самуйлович и Иван Самуйлович Цубы ( /read/articles/susanin-vielikoi-otiechiestvienoi ). Партизанский связной Покиньборода завел гитлеровский отряд в лесные болота Орешня и был расстрелян. Подобный героический поступок совершил и житель деревни Мухарёво Псковской области Михаил Семенов. А в соседней с Куракино деревне в те же дни Никита Александрович Александров завел немецкий отряд далеко в лес. Из 300 немцев к своим вышли только девять человек.

Жив в нашем народе дух Ивана Сусанина!