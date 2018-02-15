Сусанин Великой Отечественной Cо времени подвига костромского крестьянина Ивана Сусанина, который ценой своей жизни завел в болото отряд польско-литовских интервентов и спас тем самым царя Михаила Романова, прошло свыше 400 лет. Но, не умаляя подвига Сусанина, отметим, что в разные времена он вдохновлял наших сограждан на по-настоящему мужественные поступки, которые, однако, не столь известны… 15 февраля 1943 года совершили свой бессмертный подвиг братья Михаил Самуйлович и Иван Самуйлович Цубы. Это один из многих драматических эпизодов героической борьбы партизан советской Белоруссии против немецко-фашистских оккупантов, принесших на эту землю неисчислимые беды и разрушения. Произошла эта история в Белорусском Полесье, в краю бесконечных болот, где было... На чтение: 1 минута

Cо времени подвига костромского крестьянина Ивана Сусанина, который ценой своей жизни завел в болото отряд польско-литовских интервентов и спас тем самым царя Михаила Романова, прошло свыше 400 лет. Но, не умаляя подвига Сусанина, отметим, что в разные времена он вдохновлял наших сограждан на по-настоящему мужественные поступки, которые, однако, не столь известны…

15 февраля 1943 года совершили свой бессмертный подвиг братья Михаил Самуйлович и Иван Самуйлович Цубы. Это один из многих драматических эпизодов героической борьбы партизан советской Белоруссии против немецко-фашистских оккупантов, принесших на эту землю неисчислимые беды и разрушения. Произошла эта история в Белорусском Полесье, в краю бесконечных болот, где было немало районов, куда за всю оккупацию так и не смогли дойти немцы и их пособники.

Февраль 1943 года ознаменовался крупной карательной акцией гитлеровцев против партизан. Врагу удалось окружить их в лесах Солигорского района Минской области, но те вырвались из кольца, выведя с собой множество мирных жителей. Покинув свои дома, вместе с партизанами ушли и почти все жители деревни Новины, в которой осталось лишь несколько мирных жителей, и в том числе два старика: 70-летний Михаил и 75-летний Иван Цубы. Их семьи успели бежать с партизанами.

Угрожая оружием, оккупанты потребовали сначала от Михаила показать им дорогу к партизанам. Но старик отказался и был расстрелян на глазах у Ивана. После этого враг потребовал уже от него провести его к лагерю народных мстителей. Иван Цуба сделал вид, что согласился, и пообещал сделать это. Немногочисленные очевидцы из числа местных жителей видели, как он во главе фашистского отряда шел в сторону, противоположную той, где находился лагерь, – к гиблым огромным болотам, пройти которые было почти невозможно. Заведя врагов в самое сердце топи, к небольшой извилистой речушке Лани, Цуба заявил им, что дальше идти некуда. Поняв, что теперь они либо умрут с голоду, либо будут перебиты партизанами, каратели жестоко убили проводника.

Пытаясь привлечь внимание других немецких частей, оккупанты пускали сигнальные ракеты, но именно по ним их вычислили партизаны, которые на следующий день разгромили вражеский отряд. Три дня спустя было обнаружено и истерзанное тело Ивана Цубы. Вместе с братом он был с почестями похоронен партизанами.

Через двадцать лет, в 1965 году, Ивана Цубу посмертно наградили орденом Ленина. После войны деревня Новины была переименована в Цубы, а в 1966 году на развилке дорог Солигорск – Хоростово был торжественно открыт памятник героическим братьям. Их имя носит одна из улиц в городе Микашевичи Брестской области.

История братьев Цуб – одна из многих подобных. Известно, что десятки людей пожертвовали своими жизнями, повторив сусанинский подвиг. И не поддается подсчету, сколько фашистов нашли свою смерть благодаря таким героям!

Ученые и исследователи установили, что только на земле Белоруссии в годы войны свыше десятка человек совершили подобный подвиг. Среди них – подростки, например 12-летний Тихон Баран, и старики, например 76-летний Иосиф Юрьевич Филидович. Это были простые советские люди, однажды шагнувшие в бессмертие…