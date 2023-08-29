Стела «Пенза — город трудовой доблести» 27 декабря 2021 года был открыт памятник, увековечивающий подвиг жителей Пензенской области во время Великой Отечественной войны. На чтение: 1 минута

27 декабря 2021 года был открыт памятник, увековечивающий подвиг жителей Пензенской области во время Великой Отечественной войны.

Архитектурная композиция представляет собой стелу, окружённую 8 пилонами. На ней нанесена гравировка снимка ступеней рейхстага «А мы из Пензы». Рядом находятся изображения врачей одного из многочисленных эвакуационных госпиталей, размещённых в городе во время Великой Отечественной войны. Кроме этого на стеле выгравирован текст Указа о включении Пензы в список городов трудовой доблести. А пилоны вокруг стелы символизируют промышленные предприятия, на которых производилось всё необходимое для фронта.

Единое архитектурное решение мемориального комплекса разработали сотрудники Российского военно-исторического общества. Но каждый регион, в котором должен был появиться памятник, самостоятельно прорабатывал композицию. Автором мемориала в Пензе стал скульптор Денис Стритович.

Когда началась Великая Отечественная война промышленность Пензы и всей области быстро встала на военные рельсы. За короткое время туда было эвакуировано 65 промышленных предприятий, включая 13 машиностроительных заводов. Причём не только из регионов РСФСР, но и соседних республик.

По статистике, каждая четвёртая авиабомба, мина и артиллерийские снаряд, которые использовали красноармейцы, была оснащена пиротехническими изделиями, произведёнными в Пензе. Кроме этого на фабриках города в огромных количествах шили ватники и шинели, изготовляли папиросную и картофельную бумагу, лыжи и медицинский спирт.

Большую роль сыграли железнодорожники, которые эвакуировали людей из западных республик СССР. Например, только за первый месяц войны они доставили в Пензу более 60 тысяч человек. А за год войны они вывезли свыше 54 тысяч детей из прифронтовых территорий.

На церемонии открытия было зачитано обращение председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского: «В тяжелейших условиях военного времени жители города проявляли подлинный трудовой героизм, отдавали все силы для фронта, для Победы над ненавистным врагом. Несмотря на все трудности и лишения, в 1943 году в Пензе открылся Индустриальный институт, ставший впоследствии Пензенским государственным университетом. Память о подвиге жителей города в годы Великой Отечественной войны всегда будет жить в сердцах благодарных потомков и всех россиян».

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