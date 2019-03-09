Пионер-герой Витя Коробков Российское военно-историческое общество постоянно обращается к теме героев Великой Отечественной войны. Недавно мы писали о подвиге пионера Вали Котика, а сегодня расскажем о Вите Коробкове – крымском пионере-партизане. Начало войны Витя Коробков родился 4 марта 1929 года в крымском городе Феодосии. Отец его работал наборщиком в типографии, и мальчик рано выучил азбуку и начал читать. Паренёк был очень наблюдательным, артистичным и любил рисовать. Семья Коробковых оказалась в оккупации. В городе были установлены немецкие порядки, и местная типография тоже оказалась в руках врага. Отец продолжил работать, и Витя сильно переживал по этому поводу. Он привык, что отец, часто рассказывавший ему о... На чтение: 1 минута

Российское военно-историческое общество постоянно обращается к теме героев Великой Отечественной войны. Недавно мы писали о подвиге пионера Вали Котика , а сегодня расскажем о Вите Коробкове – крымском пионере-партизане.

Начало войны

Витя Коробков родился 4 марта 1929 года в крымском городе Феодосии. Отец его работал наборщиком в типографии, и мальчик рано выучил азбуку и начал читать. Паренёк был очень наблюдательным, артистичным и любил рисовать.

Семья Коробковых оказалась в оккупации. В городе были установлены немецкие порядки, и местная типография тоже оказалась в руках врага. Отец продолжил работать, и Витя сильно переживал по этому поводу. Он привык, что отец, часто рассказывавший ему о героях Гражданской войны , теперь сам работает на немцев. Но поговорить с отцом откровенно на эту тему долго не представлялось возможным.

Однажды мальчик нашёл листовку с текстом «Смерть немецким оккупантам». Из её текста он понял, что в городе и в самом Крыму активно действуют партизаны. Внизу листовки было приписано: «Прочти и передай товарищу». Как действовать с этой листовкой, Витя не знал, а человек, с которым он посоветовался, оказался провокатором. Дома у Коробковых немцы вскоре провели обыск, но Витя успел приклеить листовку, которую искали немцы, в городе. В тот раз беда прошла стороной.

Эти события подтолкнули мальчика на откровенный разговор с отцом. Оказалось, что Михаил Коробков – активный участник феодосийской подпольной организации, но наборщик воздерживался привлекать сына к этой работе, считая его ещё несмышленым мальчишкой. С этого времени Коробковы начали действовать вместе.

Боевая работа

Немцы распорядились, чтобы дети и женщины очищали Феодосийский порт от последствий бомбёжек. К этим работам был привлечён и Витя. В развалинах он отыскивал патроны и оружие и складывал их в укромное место. 12-летний мальчик стал связным между городом и партизанами.

Одним из Витиных заданий было наблюдение за немецким штабом, за передвижением машин, боевой техники. Под особым контролем был порт: данные о том, какие грузы и какое количество войск проходили через порт, сразу отправлялись в партизанский отряд. Однажды мальчик смог достать образец немецкого пропуска в город, а отец напечатал его в типографии. Деятельность подпольщиков вызвала беспокойство гестаповцев, в городе стало больше облав, обысков, арестов. Попали под подозрение и Коробковы. Было принято решение эвакуировать их из города в партизанский отряд. Уходя из города, Витя вывесил свой пионерский галстук на высоком дереве. Так и развевалось это импровизированное Красное знамя над Феодосией.

Юный партизан

В партизанском отряде Коробков-младший стал разведчиком штаба третьей бригады Восточного соединения партизан Крыма. В круг обязанностей юного партизана входило изучение местности, важных дорог, тропинок.

В деревне Бараколь заданием юного разведчика стало изучение вооружения гитлеровцев. Он по памяти зафиксировал всю боевую технику и места её дислокации, а через несколько дней партизаны уничтожили артиллерийские орудия, танки и гарнизон в Бараколи.

В деревне Эйсерес только хладнокровие Вити спасло их с отцом от неминуемой гибели. Мальчик смог отвлечь фашистов, заподозривших что-то, игрой на губной гармошке, и разведчики смогли уйти из деревни. Полученные в тот день разведданные также позволили партизанам провести успешную операцию.

16 февраля 1944 года Коробковы были арестованы во время операции в Феодосии. Две недели фашисты подвергали юного патриота пыткам. Его избивали ремнями, конским кнутом, но подросток держался стойко, так и не выдал своих боевых товарищей.

4 марта 1944 года Вите исполнилось 15 лет, а уже 9 марта его расстреляли. Своему товарищу по камере, Вале Ковтуну, городскому подпольщику, он сказал напоследок: «Когда выйдешь, найди маму, передай, что я умер за Родину». Страна не забыла подвиг отважного пионера. Витя Корбков посмертно был награждён медалью «За отвагу».

Сегодня его именем названа школа в Феодосии, в которой он учился, и прилегающая к ней улица. В 1959 году в городском сквере по улице Горького установлен памятник Вите Коробкову.

Источник иллюстраций: https://pinterest.com