Партизанка из Уваровского отряда Руководитель:Павлова Светлана Владимировнаучитель истории МОУ «Уваровская СОШ », п.Уваровка,руководитель школьного музея 75 - летиюбитвы за Москвупосвящается... БУДУЩЕЕ СТРАНЫ СТАНЕТ СВЕТЛЫМ И УСПЕШНЫМ, ЕСЛИ МЫ ПЕРЕДАДИМ МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ТОЙ ПОБЕДЕ, КОТОРУЮ ЗАВОЕВАЛИ ДЛЯ НИХ ПРАБАБУШКИ И ПРАДЕДУШКИ. НАДО, ЧТОБЫ ЧАЩЕ ЗВУЧАЛО СЛОВО ИСТОРИКОВ, АРХИВИСТОВ, СЛОВО САМИХ УЧАСТНИКОВ ВОЙНЫ - И НЫНЕ ЖИВУЩИХ, И ТЕХ, ЧЬИ ВОСПОМИНАНИЯ ОСТАЛИСЬ В КНИГАХ, НА МАГНИТОФОННЫХ ЛЕНТАХ, В ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ КИНОКАДРАХ. БЫЛО ХОРОШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРИВЛЕКАТЬ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ВПЛОТЬ ДО УГОЛОВНОЙ, ЗА СОЗНАТЕЛЬНОЕ УМАЛЕНИЕ НАШЕЙ ПОБЕДЫ, ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПАМЯТИ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ. ПОБЕДА – ТАКОЙ ЖЕ РЕДУТ, С НЕГО ОТСТУПАТЬ НЕЛЬЗЯ. И НАСТУПИЛ ТАКОЙ МОМЕНТ,... На чтение: 16 минут

Руководитель: Павлова Светлана Владимировна учитель истории МОУ «Уваровская СОШ », п.Уваровка, руководитель школьного музея

75 - летию битвы за Москву посвящается...

БУДУЩЕЕ СТРАНЫ СТАНЕТ СВЕТЛЫМ И УСПЕШНЫМ, ЕСЛИ МЫ ПЕРЕДАДИМ МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ТОЙ ПОБЕДЕ, КОТОРУЮ ЗАВОЕВАЛИ ДЛЯ НИХ ПРАБАБУШКИ И ПРАДЕДУШКИ. НАДО, ЧТОБЫ ЧАЩЕ ЗВУЧАЛО СЛОВО ИСТОРИКОВ, АРХИВИСТОВ, СЛОВО САМИХ УЧАСТНИКОВ ВОЙНЫ - И НЫНЕ ЖИВУЩИХ, И ТЕХ, ЧЬИ ВОСПОМИНАНИЯ ОСТАЛИСЬ В КНИГАХ, НА МАГНИТОФОННЫХ ЛЕНТАХ, В ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ КИНОКАДРАХ.

БЫЛО ХОРОШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРИВЛЕКАТЬ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ВПЛОТЬ ДО УГОЛОВНОЙ, ЗА СОЗНАТЕЛЬНОЕ УМАЛЕНИЕ НАШЕЙ ПОБЕДЫ, ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПАМЯТИ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ. ПОБЕДА – ТАКОЙ ЖЕ РЕДУТ, С НЕГО ОТСТУПАТЬ НЕЛЬЗЯ. И НАСТУПИЛ ТАКОЙ МОМЕНТ, КОГДА УЖЕ НИ ШАГУ НАЗАД! ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОМ ПОДВИГЕ ТОЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СИМВОЛОМ.

ЭКС-ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ БОРИС ВСЕВОЛОДОВИЧ ГРОМОВ (ИЗ ИНТЕРВЬЮ «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЕ»)

Актуальность темы

Великая Отечественная война Советского Союза 1941–1945 г.г. явилась суровым испытанием для всего нашего народа, всего государства. Она началась при неблагоприятных для нас условиях. Немецко – фашистские войска имели численное превосходств в живой силе и технике, захватили стратегическую инициативу и рвались к важным центрам Советского Союза.

С первых дней Великой Отечественной войны на временно оккупированной врагом территории советские люди, движимые чувством патриотизма, начали беспощадную борьбу против оккупантов. Эта борьба была составной частью войны советского народа против фашистских захватчиков.

18 июля 1941 года принято Постановление ЦК ВКП(б) «Об организации борьбы в тылу германских войск». Оно придало организации всенародной войны в тылу врага планомерный, целеустремлённый характер. В постановлении подчёркивалась первостепенная необходимость создания широкой сети подпольных партийных организаций , создавать партизанские отряды и группы, направлять их боевые действия, делать всё необходимое в целях создания на временно захваченной территории невыносимых условий для врага.

К концу 1941 года в тылу немецко – фашистских войск уже действовали 18 подпольных обкомов, более 260 окружкомов, райкомов и других партийных органов. Создано свыше 2 000 партизанских отрядов. Партизанское движение превращалось в серьёзную боевую силу и оказывало всё бОльшую поддержку Красной Армии.

От лесов Карелии до побережья Крыма народные мстители обрушивали на врага свои удары. В городах и сёлах, на железных и шоссейных дорогах, в лесах и степях – повсюду врагов настигала карающая, неуловимая рука советского партизана.

Партизаны смело действовали на вражеских коммуникациях, взрывали мосты, разрушали дороги, пускали под откос эшелоны противника. Жестокость оккупационного режима усиливала ненависть к противнику и способствовала размаху партизанского движения.

Осенью 1941 года на Московском направлении гитлеровцы сосредоточили 42% своих войск, 1/3 орудий и миномётов, 3/4 танков и около половины самолётов от общего их количества на советско-германском фронте. Расчёт немцев состоял в том, чтобы мощным ударом в сердце нашей Родины - захватом Москвы- победоносно завершить «молниеносную войну».

3 ноября 1941 года в газете «Правда» опубликована листовка Московского областного комитета ВКП(б), призывающая защитников столицы к героической борьбе - «За Москву, за Родину!». В ней говорится о том, что враг продолжает рваться к Москве, готовит новое наступление и подводит резервы.

Перед всеми бойцами Можайского, Малоярославецкого, Калининского, Волоколамского направлений, перед всеми воинами, обороняющими подступы к Москве, стоит теперь величайшая историческая задача выдержать этот напор гитлеровских войск, встретить его мужеством, самоотверженностью.

В том же ноябре 1941 года публикуется ещё одна листовка Московского областного комитета ВКП(б), призывающая населении к борьбе с немецкими оккупантами. В ней говорится о зверствах, которые творят немцы во временно захваченных нескольких районах Московской области. Кроме этого звучит призыв к трудящимся оккупированных районов развёртывать борьбу с немецкими захватчиками, прятать продукты и вещи, не давать ничего грабителям, нещадно истреблять фашистских разбойников и их пособников - предателей Родины, поддерживать связь с партизанами и помогать им, а так же организовывать самим партизанские отряды.

В октябре – ноябре 1941года гитлеровские войска сумели оккупировать часть территории Московской области: 17 районов полностью, в том числе Можайский и Уваровский, и 10 районов частично. Но зловещие планы по захвату столицы провалились.

Карта Московской области. Заштрихованы районы, которые были временно оккупированы немецко-фашистскими захватчиками

В период битвы за Москву грозной осенью 1941 года ожесточённые бои развернулись на Можайском направлении Западного фронта.

14 октября на подступах к старинному русскому городу Можайску, в районе Бородино, вела ожесточённые бои 5-ая армия. Основную тяжесть боёв на историческом поле вынесла 32-ая Краснознамённая стрелковая дивизия В.И.Полосухина, поддержанная 18, 19, 20- ой танковыми бригадами. После тяжёлых кровопролитных боёв наши войска 18 октября 1941 года оставили Можайск.

22 октября 1941 года Можайский горком ВКП(б), исполком райсовета обращается к населению района. В ней говорится о том, что район и родной город подверглись нападению фашистов и враг пытается проникнуть к Москве. Звучит призыв трудящимся города и района - к оружию, к обрушению всей силы на врага. «У нас жива память об историческом сентябре 1812 года, когда наши прадеды, вооружившись чем попало, били врага, не давали ему пощады. Сейчас бородинские земли, обильно политые кровью 1812 года, стремится топтать фашистский сапог. Коварный враг ненавидит нашу землю, страну, народ. Все, как один, встанем на защиту родного города, села, своих семей, свободы! Выполним свой священный долг советского патриота! Будем стойки до конца. Не жалея сил и жизни, будем бороться с врагом, разобьём и уничтожим его! Не допустим врагов к нашей дорогой столице Москве!»

В период временной оккупации Можайский и ныне входящий в его состав Уваровский районы были местом активной разведовательно-диверсионной работы, которую в числе других проводили соответствующие группы воинской части 9903 Западного фронта. В составе этой части сражалась с врагом будущий герой Советского Союза Зоя Космодемьянская, совершившая свой бессмертный подвиг в деревне Петрищево.

Обзор литературы

Можайский и ныне входящий в него Уваровский район в период битвы за Москву стали местом активных действий народных мстителей – партизан. Об их смелых рейдах, уроне, нанесённом оккупантам, рассказывается в многочисленных трудах историков, в сообщениях средств массовой информации, посвящённых Великой Отечественной войне.

Так, многотомный труд историков «СССР в Великой Отечественной войне» сообщает о боях осенью 1941 года в районе Можайска и Бородино. В этом же источнике по истории войны говорится о развёртывании партизанского движения на временно оккупированных территориях СССР, в том числе и в Московской области.

Довольно подробный материал о действиях можайских и уваровских партизан содержится в сборнике «Клятву верности сдержали. Партизанское Подмосковье в документах и материалах». Под руководством К.И.Букова редакционная коллегия собрала отчёты о деятельности партизанских отрядов, привела основные документы и Постановления, касающиеся организации партизанского движения и его руководства, листовки МК, ГК, РК ВКП(б) Московской области с призывами к борьбе с врагом.

Интересная информация опубликована в сборнике «Чекисты на защите столицы». Из него мы узнаём, что областной и районные комитеты партии, управление НКВД организовали партизанские отряды в 53 районах Московской области, в том числе в Можайском и Уваровском.

Сборник «Выстояли и победили» сообщает о том, что в период битвы за Москву Московский областной комитет Красного Креста подготовил на курсах три тысячи дружинниц и медицинских сестёр и отправил часть их в партизанские отряды Подмосковья, в том числе, Можайский и Уваровский районы.

Пережогин Виталий Афанасьевич в своём исследовании «Партизанское Подмосковье» большое внимание уделяет величию духа советских людей и ненависти к фашистским захватчикам. Показывая вклад партизан в победу под Москвой, автор опирается на документы и свидетельства самих участников тех событий. Особенно большое внимание уделяется действиям партизан Можайского, Волоколамского и Наро – Фоминского районов Московской области.

К 750-летию г. Можайска, которое отмечалось в 1981 году, издательство «Московский рабочий» выпустило книгу «Можайск». Авторский коллектив во главе с краеведом В.Ушаковым подготовил в одном сборнике материал с глубокой древности, освятив основные вехи в истории Можайска и района. Событиям войны 1941 -1945 годов отведено особое место, в том числе вкладу города в победу под Москвой и партизанскому движению в районе.

Материал по партизанскому движению в выше названных районах Московской области можно найти в периодической печати – газетах как центральных, так и районных разных лет выхода. Так газета «Правда» 7 февраля 1942 года поместила материал о бессмертном подвиге уваровской партизанки Дрейман Александры Мартыновны. Корреспондент газеты О.И.Курганов был в освобожденном от гитлеровцев посёлке и услышал от местных жителей эту трагическую историю о мужестве и героизме партизанки. Очерк, появившийся в газете, назывался кратко: «Мать»

В январе 2012 года исполнилось 70 лет со дня окончания битвы за Москву.

Газета Можайского района «Новая жизнь» периодически отводит место на своих страницах материалам, связанным с военными действиями в годы Великой Отечественной войны на территории района. Самые последние и самые значительные из них опубликованы в № 59(12 783) от 28 июля 2010 года под заголовком «Уходили в леса партизаны» - автор В.Колесов, в № 85(12 912) от 29 октября 2011 года - «Она свой долг исполнила. За нами долг памяти». О подвиге А. М. Дрейман повествует В. Штраус, московский социолог.

6 декабря 2006 года, ещё к 65-летию победы под Москвой, Е.Алигожина публикует свою статью «До Хатыни было Рагзино» о трагической истории деревни, которую вместе с жителями сожгли фашисты за связь с партизанами. Надо при этом отметить, что все названные публикации появились после того, как их авторы побывали в музее боевой и трудовой славы МОУ «Уваровская средняя общеобразовательная школа», где силами учащихся разных лет и педагогами кропотливо собирался материал о партизанах и А.М.Дрейман. Её имя в течении 30 лет носила пионерская дружина школы. Во всех публикациях даётся ссылка на то, что использован материал школьного музея.

Данная работа основывается на воспоминаниях участников партизанского движения, хранящихся в музее МОУ «Уваровская СОШ: В.И. Кускова, А.Г. Назарова, А.И. Анкудинова, Д.И. Соколовой, А. Минаевой. Они помогают восстановить истинную картину того, что произошло во время оккупации Уваровского района в 1941-1942 гг.

Целью нашей работы является:

- обосновать роль партизан Можайского и входящего в него ныне Уваровского районов в освобождении Московской области и в битве за Москву;

- показать беззаветный героизм и мужество партизан, преданность великому делу служения Отечеству, верность традициям прошлого, связь событий 1812 и 1941 года на героической Можайской земле;

- показать подлинно народный характер партизанского движения на примерах того, что в отрядах были не только коммунисты и комсомольцы, но и беспартийные, женщины, подростки, даже целые семьи;

- раскрыть истоки всесторонней помощи местного населения партизанским отрядам;

-на примере подвига А.М.Дрейман показать мужество и героизм простой женщины – матери, не выдавшей партизан ценой своей жизни и жизни только родившегося сына;

- использовать данный материал в целях патриотического воспитания подрастающего поколения на конкретных примерах мужества и героизма земляков, ибо они свой долг перед Родиной исполнили, за нами долг памяти.

25 января 2018 года Уваровцы торжественно отметили очередную годовщину освобождения поселка от немецко – фашистских захватчиков. 76-ую по счёту. Редеют ряды тех, кто в то далёкое от нас время был очевидцем и участником той Великой битвы за Москву. В этом году на торжественный митинг памяти их пришло на несколько человек меньше. Кто знает, встретят ли они следующую годовщину, доживут ли? Если будут живы – придут обязательно – по долгу памяти. Для того, чтобы передать молодёжи эстафетную палочку – незримую, ту, которая является связующей нитью между прошлым и будущим, ибо эта память нужна не мертвым. Она нужна живым, ведь они свой долг исполнили, за нами долг памяти.

29 октября 2011 года в районной газете « Новая жизнь» была опубликована статья « Она свой долг исполнила. За нами долг памяти». Автор статьи – В. Штраус, социолог. Первоначально он печатает статью «Московской правде» 15 января 2001 года. Он строит своё повествование на основе очерка О.И.Курганова «Мать». У нас же в школьном музее содержится более обширный материал. Есть много воспоминаний очевидцев этих событий, конечно, есть и достаточно спорные факты - кто же выдал партизанку фашистам, и в какой день декабря 1942 года её расстреляли. Учитывая это, мы в своей работе предлагаем более подробный материал на эту тему, хотим, чтобы о подвиге нашей землячки знали гораздо больше. Она этого заслуживает.

Каждому понятен и дорог завет поэта Дмитрия Кедрина:

В час испытаний поклонись Отчизне. По- русски, в ноги, и скажи ей: «Мать! Ты жизнь моя! Ты мне дороже жизни! С тобою – жить! С тобою – умирать!»

Бессмертна слава Уваровской партизанки Александры Мартыновны Дрейман, которая известна всему миру по повести польской писательницы Ванды Василевской «Радуга» и одноимённому фильму режиссёра Марка Донского Киевской киностудии имени Довженко.

А начало всему положил Оскар Курганов – военный корреспондент газеты «Правда» Он прошёл фронтовыми дорогами всю войну. В первый её год находился на Западном фронте, отступал с нашими войсками, а потом наступал. В составе 5-ой армии генерала Л.А. Говорова участвовал в освобождении древнего Можайска и последнего крупного населённого пункта Московской области - посёлка Уваровка. Прибыв в Уваровку сразу после освобождения от фашистов, он услышал от местных жителей трагическую историю гибели А.М.Дрейман и написал очерк «Мать».

Через полвека Оскар Иеремеевич Курганов, известный писатель и правозащитник, удостоенный Ленинской премии за сценарий кинофильма «Освобождение», так рассказал историю публикации: «Угроза столице миновала. Наши войска, громя захватчиков, шли на запад. 20 января 1942 года был освобожден Можайск. Я получил задание: побывать в наступающих частях и срочно дать репортаж. Проехал Можайск, остановился в следующем районном центре – поселке Уваровка. И тут мне неожиданно рассказали о потрясшем меня событии. На свой страх и риск решил немедленно возвращаться в Москву. Приехал в редакцию, влетел в кабинет П.Н.Поспелова, главного редактора, и сообщил, что имею материал о беспримерном подвиге и трагической гибели партизанки.

П.Н. Поспелов тут же пригласил секретаря редакции Л.Ф.Ильичёва и других сотрудников и попросил ещё раз поподробнее поведать о том, что я узнал.

Я рассказал об А.М. Дрейман - известном в Уваровке человеке, а когда закончил, все некоторое время молчали. Потом П.Н.Поспелов сказал: «Даю сутки. Пиши». Вскоре после публикации в газете, очерк вышел отдельным изданием, а к концу 1942 года общий тираж очерка составил пять миллионов экземпляров.

В тоже время история подвига подмосковной партизанки получила другое и более широкое художественное отражение.

25 августа 1942 года газета «Известия» начала печатать повесть Ванды Василевской – польской писательницы, где полностью повторялся сюжет очерка «Мать», но местом действия была Украина. Повесть «Радуга» напечатал журнал «Октябрь». После издания отдельной книгой Ванде Василевской присуждается Сталинская премия. В. Василевская пишет киносценарий «Радуга», по которому снимется художественный фильм, где героиню, названную в повести и фильме Олёной Костюк, потрясающе сыграла украинская актриса Наталья Ужвий. В 1944 году фильм вышел на экраны нашей страны и демонстрировался в США, где был удостоен премии «Оскар», а затем дома – Сталинской премии, которую получили режиссер Марк Донской, актрисы Наталья Ужвий и Нина Алисова. Президент США Рузвельт смотрел этот фильм в Белом Доме, а генерал Макартур после просмотра произнес тогда следующую фразу: «Русские спасли цивилизацию».

Однако вернемся в Подмосковье. В предисловии к первому изданию повести «Радуга» П.Н.Поспелов и Л.Ф.Ильичев, будущие академики и главные идеологи КПСС, подчеркивали: «Олёна Костюк - это настоящая героиня советского народа. Её образ, созданный Вандой Василевской на основе реальных фактов, не забываем. Именно такие муки претерпела известная героиня - партизанка Александра Мартыновна Дрейман, работница Уваровского района Московской области, замученная немцами в ноябре 1941 года».

Как был отмечен подвиг Дрейман? Вновь слово О. Курганову: «Через несколько дней после публикации очерка меня вызвали в наградной отдел Президиума Верховного Совета СССР. Сотрудник сказал: «Мы читали Вашу статью. Готовится указ о награждении партизан Подмосковья. А.М.Дрейман посмертно представлена к награждению орденом Ленина, однако, мы считаем, что ее следует представлять к званию Героя Советского Союза. Как Вы считаете?» Я ответил, что Дрейман, несомненно, заслуживает звания Героя. Тогда сотрудник спросил: « А кто Дрейман по национальности?» Я ответил, что не знаю. До сих пор не могу простить себе этот профессиональный прокол».

Когда О. Курганов разыскал в Москве старшую сестру Александры Мартыновны и узнал от нее, что Дрейманы – латыши, было уже поздно. Вскоре в «Правде» появились указы о награждении партизан. Звание Героя было присвоено партизанам Гурьянову и Кузину, Космодемьянской, которая к партизанам отношения не имела – она была бойцом специального разведывательно - диверсионного отряда НКВД, при штабе Западного фронта. Фамилию Дрейман нашел среди награждённых «Орденом Ленина».

Посмотрим сегодня вновь на события тех далеких дней и дополним очерк Оскара Курганова.

О семье Дрейманов. Дед Александры жил в Лиепае (тогда – Либава). Были у него четыре сына: Эвальд, Мартынь, Карлис и Фридрих. Мартынь после службы в армии получил от барона повышение - стал лесником. Взял в жёны Катрину, служанку семьи барона. Рождались дети:

в 1905 – Анна,

в 1907 – Адольф,

в 1908 - Алиса (Александра),

в 1910 – Жанис.

В 1911 году семья покинула землю предков и переехала в подмосковное Поречье, где в имении графа Уварова был главным садовником их знакомый земляк. Три года отец работал управляющим земского имения Суровцево недалеко от Поречья. В 1914 году родилась Эмилия, а отец ушел на войну, откуда вернулся инвалидом и через полгода умер. После смерти отца, жили бедно. Александра вынуждена была пасти скот у хуторянина. Когда младшая из детей пошла в школу, Александра вместе с ней вечерами училась, повторяя то, что младшая учила в школе днем.

Такова была жажда знаний.

Воспряли духом, когда графиня Уварова, уезжая за границу, подарила Дрейманам лошадь, корову, хозяйственный инвентарь и много одежды.

Дети один за другим покидали мать, с ней осталась только Александра.

Небольшого роста, энергичная , работящая. В колхозе работала бригадиром, избиралась председателем колхоза, затем председателем сельсовета. Заочно окончила строительный техникум. В 1937 году была направлена на курсы по строительству дорог.

В 1939 году вместе с матерью переехала в поселок Уваровка, где ей предложили должность начальникарайонного дорожного отдела

Жители Уваровки запомнили Дрейман верхом на лошади – дорог в районе много, а другого транспорта не было. Благодаря ее настойчивости районным властям удалось добиться создания на территории района областной машинно- дорожной станции.

27 ноября 1940 года Дрейман выступала на сессии районного Совета с докладом о состоянии и планах дорожного строительства. Когда началась война, мать переехала к Анне в Москву. Адольфа уже не было в живых, Жанис работал в Можайске на заводе, Эмилия училась в Ленинграде.

Весной 1941 года Александра вышла замуж. Её избранник работал техноруком в «Заготзерно». У неё, как и у других людей, были свои планы. Но им не суждено было осуществиться – утро 22 июня 1941 года нарушило всё. Чёрной тучей ворвалась в жизнь Советских людей война.

Месяц за месяцем фронт неумолимо приближался к границам Подмосковья и к Уваровке.

Как и в других населённых пунктах, в Уваровке стал формироваться партизанский отряд. Александра, скрыв, что ждёт ребёнка, попросила включить её в партизанский отряд.

Отбор в партизаны был строгий – брали только хорошо проверенных людей. Александру прекрасно знали. К тому же, являясь начальником дорожного отдела, она приобрела опыт обращения с взрывчатыми веществами и могла обучить подрывному делу партизан. Поэтому, наряду с другими специальностями – радистки и медсестры – её взяли в партизанский отряд. А вот её мужа Ермоленко, так же заявившего о желании вступить в партизанский отряд, - нет. По той причине, что приехал он в Уваровку незадолго до начала войны и ничем особенным себя в «Заготзерне» не проявил. И, как показали дальнейшие события люди, формировавшие партизанский отряд, оказались прозорливыми. Но об этом немного – позже.

В ночь с 12 на 13 октября, когда в Уваровку уже входили немецкие танки, из поселка ушли два партизанских отряда. Первым – «Уваровским» – командовал председатель райисполкома С.П.Хлебутин, комиссаром был секретарь райкома ВКП(б) П.И.Фомин. С этим отрядом ушла Дрейман. «Уваровский» расположился в северной части района.

В лесу партизаны нашли оружие и мины, оставленные отступавшими воинскими частями. Александра целыми днями обучала бойцов технике подрывного дела, умению быстро уйти с места взрыва и передислоцироваться на другой участок.

Во второй половине октября 1941 года немцы спешно стали перебрасывать технику с Можайского направления на Волоколамск. Они использовали дорогу на Поречье. Командование отряда решило провести подрывные операции на этой дороге. И обученные Александрой бойцы взялись за дело. За одну только ночь взорвано было четыре моста. После проведения этой операции Дрейман покинула отряд.

Остановилась в родном доме на улице Ленинградской, пролегавшей почти у самой опушки леса.

Соседка Дрейман М. Иванкович потом вспоминала: «Немцы к нам редко заходили. Видно, боялись, что могут нагрянуть партизаны».

В очерке «Мать» читаем: «Очередной разведке был дан наказ: найти в городе Уварове (правильно: в поселке Уваровка.) Александру Мартыновну, окружить ее заботой, поберечь от врагов».

О том, как Дрейман окружали заботой, рассказал ушедший в партизаны инструктор райкома партии Василий Ильич Кусков: «Когда Дрейман исчезла из отряда, нам с Новиковым было дано задание - уничтожить ее. Я тогда был еще командиром взвода. Это уже потом меня избрали командиром: демократия у нас была. Хлебутин в армии совсем не служил, а я демобилизовался в 1938 году. Он всего дней 20 командовал. Пришли мы с Новиковым на квартиру Дрейман. Новикова оставил снаружи у двери. Подошел к Дрейман. Она лежала на кровати, и говорю, что расстрелять её приказали.

«Расстреливайте, – отвечает. – И ребенка тоже». Вот тут мы только узнали, почему она ушла. Вышел я посоветоваться с Новиковым. Решили в отряд возвращаться. А в отряде нас – под суд за невыполнение приказа. Потом мы узнали, что Дрейман взяли в ту же ночь».

Невольно возник вопрос о муже партизанки. Другая соседка Дрейман, Е.Коленова, вспоминала: « Ермоленко куда-то пропал перед самым приходом немцев. Потом, когда те уже мародёрствовали, объявился вновь и сразу пришёл к Александре. О чём говорили? Этого никто не знает. Но в наступившую ночь немцы увели её, в чём была - в гимнастёрке и юбке. А утром люди увидели в немецкой форме мужа Дрейман, бодро шагавшего по посёлку».

Шалюкова, жившая с родителями в деревне Твердики , вспоминает, как арестовывали Дрейман.

«В ноябре 41 мы с сестрой Надей пошли в Уваровку, где был большой склад соли. Пока шли – стемнело. Остановились у Евдокии Ивановны Коленовой, маминой знакомой, переночевать. Она жила в одном бараке с известной партизанкой Дрейман. В ту ночь её арестовали (к сожалению, точно не указывается число). Сначала немцы чуть не увели мою старшую сестру. Они ворвались в дом, схватили её, но потом при свете разглядели, что это не та… Мы с сестрой смотрели в окно и видели, как босиком по снегу Дрейман повели в центр Уваровки, где у немцев был штаб… 25 января в посёлок на рассвете пришли наши солдаты. Они в первую очередь накормили кашей из своих котлов и раздали нам хлеб. Он был мороженым, но каким же он нам казался вкусным».

Как выяснилось впоследствии, Ермоленко, завербованный германской разведкой ещё перед войной, был направлен в Уваровку со шпионским заданием, о чём Александра не знала. Потом этот злобный перевёртыш куда-то бесследно исчезнет.

Александру допрашивал сам комендант посёлка обер-лейтенант Хаазе - грузный, лысый, со злыми глазёнками «немчура» Это был неравный поединок – между измученной женщиной, ожидающей ребёнка, и упитанным, бездушным палачом в фашистском мундире: днями, с утра до вечера, её, пытая, допрашивали в комендатуре, а морозными ночами гоняли по заснеженным улицам посёлка.

Никого не было рядом, когда в невыносимых страданиях Александра родила ребёнка. Только давней подруге Анне Минаевой, которой удалось, сильно рискуя, пробраться к ней в сарай на рассвете, с глубокой болью в голосе, еле дыша, Александра обронила: «Мальчик у меня, Нюра. Очень плохо мне – хотя бы конец скорее наступил».

Александру Дрейман, так и не добившись у неё сведений о месторасположении партизанского отряда, расстреляли у обрыва, находившегося за околицей посёлка. А перед этим на глазах матери палачи закололи ребёнка.

Когда была арестована Дрейман? В Центральном архиве общественных движений Москвы хранится «Отчет о действиях партизанских отрядов в Уваровском районе с 12 октября 1941 г. по 25 января 1942 г.», подписанный тем же П.И. Фоминым, занявшим свой прежний пост. В отчете сказано, что Дрейман арестовали 11 ноября 1941 года. На следующий день она родила сына, а 13 ноября расстреляна. Немцам Дрейман выдала известная всем Дуся. Об этом рассказала Дарья Васильевна Теребеева: «Я у Дуськи спрашиваю: «Зачем про Дрейман доказала? Что тебе от этого легче?» – «Я, – говорит, – злая на нее, что она мне квартиру не дала, когда я работала у нее». Я ей: «Да где же она тебе квартиру взяла бы? Она сама в комнате жила!».

Родные несколько месяцев скрывали от матери смерть дочери. Но вскоре мать узнала о трагической гибели Александры. Всего год она прожила после этого.

Из Уваровки гитлеровцы отступили 22 января 1942 года, сдав поселок без боя. 25 января в центре поселка состоялось торжественное захоронение павших партизан И.Климова и В.Коркина – боевых друзей Дрейман.

Весной 1942г., когда растаял снег, жители Уваровки обнаружили тело Дрейман. Искать ее ребенка никому не пришло в голову. Хотя это отдает мистикой, но руки врагов - убийц тянулись к Дрейман даже после ее смерти.

Партизан Алексей Григорьевич Назаров вспоминал: «Гроб я ей делал. Когда стали его обивать, немцы начали обстрел. Снаряд прямо в гроб попал, нас в разные стороны раскидало».

Дрейман захоронили скромно.

Ее брат, красноармеец Жанис Дрейман, погиб на Волховском фронте.

Уваровцы помнят отважную партизанку.

Одна из улиц посёлка носит её имя. Пионерская дружина Уваровской школы более 30 лет носила имя А.М. Дрейман. Рижская киностудия в своё время сняла фильм о своей землячке.

На 30-летие освобождения посёлка в 1972 году приезжала её сестра - Анна Мартыновна Дрейман (ныне покойная).

Девятиклассница Ирина Терехова (ныне И.А.Соловьёва, предприниматель) на могиле А. М. Дрейман прочитала своё стихотворение «Дрейман посвящается».

Сашка – девочка сероглазая, А знала ли ты тогда. Какою великою станет Твоя девичья судьба?

Ты также училась в школе, Ты также играла в снежки, Но разве ты знала, что будут Святыми твои шаги?

Под этими звёздами пела. Под дубом мечтала в тиши, Так многого ты хотела- Не сбылись твои мечты…

Как камень, несущий лавины, Как летом на голову снег, Обрушилась несокрушимая, Несущая людям смерть.

Пожары, расстрелы, взрывы… Пылающие города… И вместе со всеми мужчинами Ушла и ты в лес тогда. Взлетали на воздух машины, Летели на воздух мосты… Но немцы тебя схватили И в штаб тебя повели.

Там руки верёвкой связали, Там били, так били тебя, Там так над тобой издевались, Что даже стонала земля.

Там так над тобой издевались, Пытали о связях твоих, Но ты, Александра, держалась, И явок не выдала им.

Фашистов ты крепко взбесила, Ведь в схватке с тобою Бессильны они. И после последнего слова На казнь тебя повели.

И вот ты идёшь, раздетая, Как верная дочь страны, И лишь за тобою кровавые, Святые твои следы.

Враги тебя не сломили, Ты вечно жива средь других. И люди тебя одарили Жизнью и счастьем других.

О людях таких бесстрашных, О людях таких молодых Мы помним, и в жизни бессмертную Мы память о них сохраним.

Заключение

Разгром фашистских полчищ под Москвой оказал огромное влияние на активизацию народной борьбы в тылу врага, на рост партизанских сил и рядов подпольщиков. В тылу противника, главным образом в лесных районах Белоруссии и Российской Федерации, партизаны освобождали от немецко - фашистских войск обширные территории , создавали партизанские края. К лету 1942 года на оккупированной врагом территории возникло 11 партизанских краёв, общая площадь которых равнялась площади таких государств, как Бельгия, Голландия и Дания, вместе взятых. Сотни мирных граждан, защищаемых партизанами, трудились здесь в интересах борьбы с врагом.

К весне 1942 года противник вынужден был бросить для подавления народной борьбы на временно оккупированной советской территории до 22 полевых и охранных дивизий. Рейхсминистр пропаганды фашистской Германии И. Геббельс писал в своём дневнике: « Опасность со стороны партизан растёт с каждой неделей. Партизаны безраздельно господствуют над обширными районами оккупированной России. В эту зиму они поставили нас перед большими трудностями, которые отнюдь не уменьшились с началом весны»

Родина высоко оценила доблестные дела партизан и подпольщиков Подмос­ковья. Свыше тысячи партизан, бойцов истребительно - диверсионных групп отмечены правительственными наградами.

Отрадно, что среди них есть и наша героиня — A.M. Дрейман, которая пос­мертно награждена Орденом Ленина.

За героизм и мужество, проявленные трудящимися столицы и Московской области в борьбе с немецко — фашистскими захватчиками, Указами Президи­ума Верховного Совета СССР городу Москве было присвоено почетное звание « Город — Герой », а Московская область награждена орденом Ленина. В этих высоких наградах отражен вклад и партизан Подмосковья, которые вместе с воинами проявили исключительную стойкость в битве под Москвой.

Прошло 73 года с окончания самой кровопролитной, самой жестокой и свирепой войны…

Отстроены заново города, под мирным небом выросло несколько поколений россиян… Мы не видели ужасов войны, не испытывали горечь от потери родных, друзей и близких на поле брани. Но перед нами стоит очень важная и нелегкая задача – сохранить память о той войне. Находится все большее количество желающих переписать историю, умалить вклад советского народа в великую Победу… Фальсификация данных, наглое осквернение памятников, святынь не только русского народа, но и всего мирового сообщества, напоминающих о бессмертном подвиге, живущем в наших сердцах – вот вопиющая реальность нынешнего дня. Находятся люди, которые считают, что молодому поколению не нужно знать о громадных потерях, об ужасах Холокоста и Бухенвальда, о том, как наши прабабушки и прадедушки не только подняли страну из руин, но и сделали ее самой могущественной в мире. Зачем ворошить прошлое, считают они. Быть может, лучше жить сегодняшним днем? Но как прожить без корней, тесно объединяющих нас в то, что называют семьёй? А как без связи с родной землей – без патриотизма? Порвем связь поколений – отрежем прошлое – шелковой нитью из рук выскользнет наше будущее. Почему-то мы всегда вспоминаем только первую часть пословицы: «Кто старое помянет – тому глаз вон!», совсем забывая ее конец, в котором и заключен главный смысл: «А кто забудет – тому оба!». Поэтому, пока живы воспоминания о тех, кто приближал эту победу на фронте и в тылу, о тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей Родины, пока озаряют небо над городом искры салюта, а маленькие георгиевские ленточки развеваются на ветру, будет жить память о Великой Победе залогом непоколебимого прошлого, крепкого настоящего и уверенного будущего нашей страны.

Источники и литература

1. Клятву верности сдержали: Партизанское Подмосковье в документах и материалах/ Сост.: Зарезина К.Ф.- М.: Московский Рабочий, 1982г.

2. Вторая Мировая война. Краткая история. Международная редакционная коллегия М.: изд-во «Наука», 1984г.

3. Чекисты на защите столицы М. «Московский рабочий», 1982г.

4. Выстояли и победили. Сборник статей. / Под общ. Ред. В.Н. Максимова и И.И. Сурикова. – Торжок-Тверь: Издательство Студия-С, 2005 г.

5. Партизанское Подмосковье / В. А. Пережогин, М. «Московский рабочий», 1981г

6. В.Ушаков «Можайск». Изд-во «Московский рабочий» 1981 г.

7. О. Курганов «Мать».: Воениздат НКО СССР, 1942 г.

Периодическая печать:

1. Газета Можайского района «Новая Жизнь» №85 (12912) от 29 октября 2011 г.

2. Газета Можайского района «Новая Жизнь» №52 (12776) от 3 июля 2010 г.

3. Газета Можайского района «Новая Жизнь» за 6 декабря 2006 г.

4. Газета «Правда» от 7 февраля 1942 г.

Воспоминания участников партизанского движения:

1. Воспоминания В.И. Кускова, хранящиеся в музее МОУ «Уваровская СОШ

2. Воспоминания А.Г. Назарова, хранящиеся в МОУ «Уваровская СОШ»

3. Воспоминания А.И. Анкудинова, хранящиеся в музее «МОУ Уваровская СОШ».

4. Воспоминания Д.И. Соколовой, хранящиеся в МОУ «Уваровская СОШ».

5. Воспоминания А. Минаевой , хранящиеся в музее МОУ «Уваровская СОШ»

Приложение

Карта Московской области. Заштрихованы районы, которые были временно оккупированы немецко-фашистскими захватчиками

Партизаны Уваровского района возвращаются с боевого задания

Партизаны Уваровского района подписывают текст присяги

Краткие тезисы

25 января 2016 года Уваровцы торжественно отметили очередную годовщину освобождения поселка от немецко – фашистских захватчиков. 74 –ую по счёту. Редеют ряды тех, кто был очевидцем и участником той Великой битвы за Москву. А нам остаётся только память. Она нужна живым, ибо старшее поколение свой долг перед Родиной выполнило – за нами долг памяти.

29 октября 2011 года в районной газете « Новая жизнь» была опубликована статья « Она свой долг исполнила. За нами долг памяти». Автор статьи – В. Штраус. Он строит своё повествование на основе очерка О.И.Курганова «Мать». У нас же в школьном музее содержится более обширный материал. Есть много воспоминаний очевидцев этих событий. Учитывая это, мы в своей работе предлагаем более подробный материал на эту тему, хотим, чтобы о подвиге нашей землячки знали гораздо больше. Она этого заслуживает.

Каждому понятен и дорог завет поэта Дмитрия Кедрина:

В час испытаний поклонись Отчизне. По- русски, в ноги, и скажи ей: «Мать! Ты жизнь моя! Ты мне дороже жизни! С тобою – жить! С тобою – умирать!»

Бессмертна слава Уваровской партизанки Александры Мартыновны Дрейман, которая известна всему миру по повести польской писательницы Ванды Василевской «Радуга» и одноимённому фильму режиссёра Марка Донского Киевской киностудии имени Довженко.

А начало всему положил Оскар Курганов – военный корреспондент газеты «Правда» Он прошёл фронтовыми дорогами всю войну.В составе 5- ой армии генерала Л.А. Говорова участвовал в освобождении древнего Можайска и Уваровки. В Уваровке он услышал от местных жителей трагическую историю гибели А.М.Дрейман и написал очерк «Мать».

История подвига подмосковной партизанки получила другое и более широкое художественное отражение после 25 августа 1942 года, когда газета «Известия» начала печатать повесть Ванды Василевской – польской писательницы, где полностью повторялся сюжет очерка «Мать», но местом действия была Украина.

После издания отдельной книгой Ванде Василевской присуждается Сталинская премия. Василевская пишет киносценарий «Радуга», по которому снимется художественный фильм, где героиню, названную в повести и фильме Олёной Костюк, потрясающе сыграла украинская актриса Наталья Ужвий. В 1944 году фильм вышел на экраны нашей страны и демонстрировался в США, где был удостоен премии «Оскар», а затем дома – Сталинской премии. Президент США Рузвельт смотрел этот фильм в Белом Доме, а генерал Макартур после просмотра произнес тогда следующую фразу: «Русские спасли цивилизацию».

Как был отмечен подвиг Дрейман? Вновь слово О. Курганову: «Через несколько дней после публикации очерка меня вызвали в наградной отдел .Сказали, что готовится указ о награждении партизан Подмосковья. Дрейман посмертно представлена к награждению орденом Ленина, однако, считаем, что ее следует представлять к званию Героя Советского Союза. Я ответил, что Дрейман, несомненно, заслуживает звания Героя, но на вопрос о её национальности, ответил: «Не знаю». Когда в Москве разыскал сестру Дрейман и узнал,что они латыши, было поздно. Дрейман награждена «Орденом Ленина».

Посмотрим сегодня вновь на события тех далеких дней и дополним очерк Оскара Курганова.

О семье Дрейманов. Дед Александры жил в Лиепае (тогда – Либава). Были у него четыре сына. Мартынь после службы в армии получил от барона повышение- стал лесником. Взял в жёны Катрину, служанку семьи барона. Родипось 5 детей. В 1908 году- Алиса (Александра)

В 1911 году семья покинула землю предков и переехала в подмосковное Поречье, где в имении графа Уварова был главным садовником их знакомый земляк

В 1914 году отец ушел на войну, откуда вернулся инвалидом и через полгода умер. Жили бедно. Александра вынуждена была пасти скот у хуторянина. Когда младшая из детей пошла в школу, Александра вместе с ней вечерами училась, повторяя то , что младшая учила в школе днем. Такова была жажда знаний.

Дети один за другим покидали мать, с ней осталась только Александра.

Небольшого роста, крепкая, энергичная, работящая. В колхозе работала бригадиром, избиралась председателем колхоза, затем председателем сельсовета. Заочно окончила строительный техникум. В 1937 году была направлена на курсы по строительству дорог.

В 1939 году вместе с матерью переехала в поселок Уваровка, где ей предложили должность начальника районногодорожного отдела .

Жители Уваровки запомнили Дрейман верхом на лошади – дорог в районе много, а другого транспорта не было.

Весной 1941 года Александра вышла замуж. Её избранник работал техноруком в «Заготзерно». У неё были свои планы. Но им не суждено было осуществиться – утро 22 июня 1941 года нарушило всё. Чёрной тучей ворвалась в жизнь Советских людей война.

Месяц за месяцем фронт неумолимо приближался к границам Подмосковья и к Уваровке. Как и в других населённых пунктах, в Уваровке стал формироваться партизанский отряд. Александра, скрыв, что ждёт ребёнка, попросила включить её туда.

Отбор в партизаны был строгий – брали только хорошо проверенных людей. Александру прекрасно знали. К тому же, она приобрела опыт обращения с взрывчатыми веществами и могла обучить подрывному делу партизан. Поэтому, её взяли в партизанский отряд . А вот её мужа Ермоленко, так же заявившего о желании вступить в партизанский отряд , - нет. Приехал он в Уваровку незадолго до начала войны и ничем особенным себя не проявил. И, как показали дальнейшие события, люди, формировавшие партизанский отряд, оказались прозорливыми. Но об этом немного – позже.

В ночь с 12 на 13 октября в Уваровку уже входили немецкие танки. Из поселка ушли два партизанских отряда. С отрядом «Уваровский» ушла Дрейман. В лесу партизаны нашли оружие и мины, оставленные отступавшими воинскими частями. Александра целыми днями обучала бойцов технике подрывного дела, умению быстро уйти с места взрыва . По дороге на Поречье в это время шла немецкая техника. Командование отряда решило провести операцию по подрыву мостов. Было взорвано 4 моста. После этого Дрейман покинула отряд.

Остановилась в родном доме на улице Ленинградской, у леса.Соседк Дрейман М. Иванкович потом вспоминала: «Немцы к нам редко заходили. Видно, боялись, что могут нагрянуть партизаны».

А партизанской разведке дан наказ- найти в поселке Уваровка Александру Мартыновну, окружить ее заботой, поберечь от врагов.

Василий Ильич Кусков потом вспоминал: «Когда Дрейман исчезла из отряда, нам с Новиковым было дано задание уничтожить ее. Я тогда был еще командиром взвода. Это уже потом меня избрали командиром. Пришли мы с Новиковым на квартиру Дрейман. Подошел к Дрейман. Она лежала на кровати, а я говорю, что расстрелять ее должен.

«Расстреливайте, – отвечает. – И ребенка тоже». Вот тут мы только узнали, почему она ушла. Мы не смогли её расстрелять, но фашисты взяли её в ту же ночь.

Невольно возник вопрос о муже партизанки. Другая соседка Дрейман,

Е.Коленова, вспоминала: « Ермоленко куда-то пропал перед самым приходом немцев. Потом объявился вновь и сразу пришёл к Александре. О чём говорили? Этого никто не знает. Но в наступившую ночь немцы увели её в чём была - в гимнастёрке и юбке. А утром люди увидели в немецкой форме мужа Дрейман, бодро шагавшего по посёлку». Дрейман повели в центр Уваровки, где у немцев была комендатура. ( ныне здание музыкальной школы)

Как выяснилось впоследствии, Ермоленко, завербованный германской разведкой ещё перед войной, был направлен в Уваровку со шпионским заданием, о чём Александра не знала. Потом этот злобный перевёртыш куда-то бесследно исчезнет.

Александру допрашивал сам комендант посёлка обер-лейтенант Хаазе - грузный, лысый, со злыми глазёнками «немчура» Это был неравный поединок – между измученной женщиной, ожидающей ребёнка, и упитанным, бездушным палачом в фашистском мундире: днями, с утра до вечера, её, пытая, допрашивали в комендатуре, а морозными ночами гоняли по заснеженным улицам посёлка. Никого не было рядом, когда в невыносимых муках Александра родила сына. Только своей подруге – Анне Минаевой - сумевшей, рискуя, пробраться к ней в сарай, она сказала: «Мальчик у меня, Нюра, очень мне плохо. Скорее бы всё закончилось».

Александру Дрейман, так и не добившись у неё сведений о месторасположении партизанского отряда, расстреляли, на окраине посёлка. А перед этим на глазах матери палачи закололи ребёнка.

Когда была арестована Дрейман? В «Отчете о действиях партизанских отрядов в Уваровском районе с 12 октября 1941 г. по 25 января 1942 г.» сказано, что Дрейман арестовали 11 ноября 1941 года. На следующий день она родила сына, а 13 ноября расстреляна. Немцам Дрейман выдала известная всем Дуся. Об этом рассказала Дарья Васильевна Теребеева: «Я у Дуськи спрашиваю: «Зачем про Дрейман доказала? Что тебе от этого легче?» – «Я, – говорит, – злая на нее, что она мне квартиру не дала, когда работала у нее». Я ей: «Да где же она тебе квартиру взяла бы? Она сама в комнате жила!».

Родные несколько месяцев скрывали от матери смерть дочери. Но вскоре мать узнала о трагической гибели Александры. Всего год она прожила после этого.

Весной 1942г., когда растаял снег, жители Уваровки обнаружили тело Дрейман. Искать ее ребенка никому не пришло в голову. Хотя это отдает мистикой, но руки врагов - убийц тянулись к Дрейман даже после ее смерти.

Партизан Алексей Григорьевич Назаров вспоминал: «Гроб я ей делал. Когда стали его обивать, немцы начали обстрел. Снаряд прямо в гроб попал, нас в разные стороны раскидало».