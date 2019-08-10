Операция «Звёздочка» В феврале 1944 года белорусскими партизанами была проведена героическая операция по спасению воспитанников Полоцкого детдома из фашистского плена Российское военно-историческое общество постоянно обращается к героической истории Великой Отечественной войны. Мы рассказываем вам об успешно проведённых фронтовых операциях, героической обороне городов, о подвигах конкретных участников войны. Все эти события повлияли на фронтовую обстановку и в итоге спасли нашу страну и мир от фашистского порабощения. Сегодня мы вам расскажем об уникальной операции белорусских партизан. Отряд имени Щорса Хорошо известно, что Белоруссия в годы войны была большим партизанским краем. Небольшие и крупные партизанские соединения вели постоянную борьбу с оккупантами под руководством Центрального штаба... На чтение: 2 минуты

В феврале 1944 года белорусскими партизанами была проведена героическая операция по спасению воспитанников Полоцкого детдома из фашистского плена

Российское военно-историческое общество постоянно обращается к героической истории Великой Отечественной войны . Мы рассказываем вам об успешно проведённых фронтовых операциях, героической обороне городов, о подвигах конкретных участников войны. Все эти события повлияли на фронтовую обстановку и в итоге спасли нашу страну и мир от фашистского порабощения. Сегодня мы вам расскажем об уникальной операции белорусских партизан.

Отряд имени Щорса

Хорошо известно, что Белоруссия в годы войны была большим партизанским краем. Небольшие и крупные партизанские соединения вели постоянную борьбу с оккупантами под руководством Центрального штаба партизанского движения, во главе которого стоял белорусский партийный руководитель Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко. К лету 1943 года разрозненные отряды, действовавшие к югу от древнего Полоцка, объединились в партизанское соединение, которое возглавил Владимир Елисеевич Лобанок, впоследствии Герой Советского Союза.

Ветераны-партизаны эвакуировавшие детей

Источник: pinterest.ru

Новое соединение создало вокруг Полоцко-Лепельской партизанской зоны сплошную линию обороны, которая протянулась на 300 километров. Столицей партизанского соединения и всей освобождённой зоны стал райцентр Ушачи. В районе деревни Межно были вырыты окопы, оборудованы боевые точки, везде были выставлены посты. Сам партизанский лагерь размещался в глубине освобождённой зоны на удалении от передовой. Здесь всё было как на фронте. Отряд имени Щорса совместно с соседними партизанскими отрядами вёл оборонительные бои с карателями, которые вновь и вновь шли в наступление на партизан.

Партизаны тоже не сидели на месте, часто делали вылазки, переходили в наступление, неоднократно штурмовали гарнизоны противника. Народные мстители не забывали о ведении общей и агентурной разведки. Однажды группа разведчиков после скрытного посещения Полоцка решила провести разведку гарнизона, размещённого в пригородной деревне Бельчица. Здесь неожиданно обнаружилось большое количество детей. Разведчики проникли в деревню и выяснили, что немцы переместили сюда из города Полоцкий детский дом № 1, в котором было около 200 детей и воспитателей.

Детдомовцы из Полоцка

Детский дом был открыт до начала Великой Отечественной войны. Война в эти края пришла внезапно, в пригородах Полоцка развернулись бои. Попытки организовать эвакуацию детей на Восток не удались, и детдом вынужденно вернулся на старое место. В годы войны он продолжал работать и постоянно пополнялся детьми из города и окрестностей. К концу 1943 года в нем находилось около 200 детей. К этому времени фашисты, не желая больше содержать детей, согласились с предложением связанного с партизанами директора детдома Михаила Форинко вывезти детский дом в Бельчицу. По логике гитлеровцев, дети (а большую часть воспитанников составляли малыши 3-5 лет) в деревне сами должны были добывать себе еду.

Детдомовцы из Полоцка

Источник: topwar.ru

Перспективы у ребятишек были печальные. Нацисты могли сделать кого-то донорами для своих раненых солдат, а затем просто уничтожить, а кого-то вывезти в Германию в рабство. Но у директора Форинко и партизан уже появилась идея как спасти воспитанников детдома.

План спецоперации

Добытая разведчиками информация была доложена командованию отряда имени Щорса и партизанской бригады имени Чапаева, а затем поступила в штаб Полоцко-Лепельского соединения. Бригаде имени Чапаева было предложено для освобождения детей разработать специальную операцию «Звёздочка». Партизаны вели постоянное наблюдение за гарнизонами, расположенными поблизости, и поддерживали связь с детским домом. Дело оказалось непростым, только в самой Бельчице было до трёх батальонов гитлеровцев, имевших 12 пушек, 17 миномётов, пулемёты и другое вооружение.

Так перевозили детей

Источник: pikabu.ru

Подготовительные работы велись несколько месяцев: такая операция была нетипична для партизан. Партизанская тактика – незаметно подобраться к врагу, нанести максимальный урон и уйти, а здесь было много малолетних детей, которые по глубокому снегу до лесу быстро не пройдут. Было принято решение провести операцию ночью и по возможности не вступать в бой. Были выделены лучшие бойцы, им дополнительно придавался взвод разведки, а для вывоза ребят был создан специальный санный поезд из пятидесяти конных подвод.

Под носом у гитлеровцев

Операцию «Звёздочка» было решено провести 18 февраля 1944 года. В операции участвовало около 200 бойцов, половина из которых были комсомольцами. Под прикрытием темноты санный поезд подошёл на максимально близкое расстояние к деревне. Были подготовлены оборонительные рубежи на случай боя с гарнизоном.

Накануне воспитатели были предупреждены об операции, они подготовили детишек к ночному походу. Группа разведчиков, обойдя вражеские посты, вывела воспитанников детдома за околицу в запланированные места. Партизаны в это время вплотную приблизились к деревне и приготовились встретить детей и на руках перенести через открытое заснеженное поле в лес. По воспоминаниям партизан, это была трогательная до слёз картина. Больных и малолетних детей на руках несли старшие воспитанники и воспитатели. Не было слёз, стонов. Многие малыши шли сами. Голодные, плохо одетые и измученные дети мужественно перенесли все трудности. Операция прошла, как и планировалось, без единого выстрела.

Александр Мамкин - пилот перевозивший детей

Источник: pikabu.ru

Несколько раз партизаны возвращались на опушку леса, переправляя малолетних и больных детей к санному поезду.

Сначала всех детей доставили в партизанскую зону отряда имени Щорса. В деревне Емельяники их отмыли в бане, накормили, одели (одежду принесли местные жители) и оказали медицинскую помощь. После для безопасности перевезли ещё дальше в глубь партизанских лесов.

Подвиг лётчика Мамкина

Весной 1944 года немцы предприняли очередной поход против партизанских отрядов Полоцко-Лепельской зоны. Нахождение детей там стало небезопасным. Было принято решение переправить ребят и раненых партизан на Большую землю. По согласованию с командованием 1-го Прибалтийского фронта детей отправляли в советский тыл на самолётах.

Спасенные дети и работницы детдома

Источник: pinterest.ru

На льду озера Вечелье был организован партизанский аэродром. По нескольку раз в сутки прилетали за детьми и ранеными капитан Дмитрий Кузнецов на самолёте По-2 и лейтенант Александр Мамкин на самолёте Р-5. Последний рейс совершал Александр Мамкин, самолёт которого был подбит над линией фронта. Лётчик смог долететь в тыл наших войск. Пассажиры самолёта не пострадали, а сам герой-лейтенант через несколько дней скончался от ран в госпитале.

А самым главным итогом операции «Звёздочка» стало спасение и эвакуация в тыл более 200 человек – детей, их воспитателей и раненых партизан. Спасённые ребята после войны, став взрослыми, разъехались по разным уголкам нашей страны. В 1980 году в Полоцке состоялась встреча воспитанников детского дома с партизанами-спасителями. Только после войны бывшие воспитанники осознали, какую цену заплатили за их жизнь эти отважные и благородные люди.

Статья подготовлена на основе работ Владимира Барминского

Обложка: pomnisvoih.ru