Мемориальный комплекс «Непокорённые» Отреставрированный комплекс был открыт в сентябре 2022 года в Краснодоне. На чтение: 2 минуты

Отреставрированный комплекс был открыт в сентябре 2022 года в Краснодоне.

Мемориальный комплекс располагается на месте шурфа шахты №5, где в январе 1943 года были казнены многие из подпольщиков «Молодой гвардии».

На реставрацию всего комплекса ушло несколько месяцев. Главной проблемой стало то, что памятник состоят из нескольких сотен чугунных деталей. И специалистам пришлось каждую из них отсоединить, восстановить, а потом возвращать на исходное место. При этом, внутрь самого памятника насыпали песок и разогрели его, чтобы проделать сварочные работы. Труд поистине ювелирный. И специалисты с ним справились. А во время открытия комплекса, высотой 12 метров, над ним развевались флаги России, Луганской республики и знамя Победы.

Важно ещё и то, что обновились списки молодогвардейцев-героев. Теперь там появился Виктор Третьякевич. На протяжении длительного времени считалось, что он — предатель из-за которого и погибли партизаны. Однако историки восстановили справедливость, реабилитировав участника «Молодой гвардии». Кроме этого, по указу президента Владимира Путина Виктору Третьякевичу было присвоено звание Героя России посмертно.

Затронули восстановительные работы и территорию вокруг комплекса: была уложена новая плитка, высажены деревья и сооружена смотровая площадка. Рядом появились фотографии молодогвардейцев, Аллея героев и Вечный огонь.

Молодёжь против оккупантов

В июле 1942 года Краснодон и весь район были оккупированы немецко-фашистскими захватчиками. Местное население, особенно молодёжь, болезненно восприняло появление новых хозяев. В самом Краснодоне и близлежащих населённых пунктах стали появляться подпольные ячейки сопротивления. Первое время они действовали разобщённо, им не хватало централизации. Но очень быстро партизаны узнали о существовании друг друга. И объединились в подпольную организацию «Молодая гвардия».

Конечно, силы были неравны. Сражаться с оккупантами лоб в лоб подпольщики не могли. И поэтому совершали точечные удары, совмещая диверсионные атаки с агитационной деятельностью. Вообще, в начале своего пути молодогвардейцы занимались сбором оружия, боеприпасов и медикаментов. По ночам слушали сводки Совинформбюро, на основе которых и составляли тексты агитационных листовок. А уже осенью перешли к более серьёзным делам.

Например, захватчики составили списки парней и девушек для отправки на принудительные работы в Германию. А эти документы хранились в здании биржи труда. Когда молодогвардейцы об этом узнали, то сожгли биржу. Благодаря этому от каторжного труда было спасено несколько тысяч молодых людей. Кроме этого, подпольщики сумели освободить советских военнопленных, которых фашисты держали в здании больницы. Приходилось им сжигать и скирды хлеба, которые должны были отправиться в Германию. Ну и, конечно, акция 7 ноября 1942 года, посвящённая 25-летию Октябрьской революции. Ночью молодогвардейцы вывесили несколько красных флагов на самых высоких зданиях Краснодона. Партизаны подали простым людям знак — в городе есть сила, борющаяся с оккупантами.

При этом, молодогвардейцев было не так много, как может показаться — менее ста человек. Чьи-то имена известны, например, Олег Кошевой, Ульяна Громова, Сергей Тюленин, Иван Земнухов, Василий Левашов, Иван Туркенич. Но большинство подпольщиков осталось в тени: Любовь Шевцова, Александра Бондарева, Виктор Петров, Владимир Жданов, Демьян Фомин и многие другие.

Роковой январь 1943 года

Помимо парней и девушек официально состоявших в «Молодой гвардии», были и те, кто тайно оказывал партизанам самую разнообразную помощь. Например, медсестра Нина Алексеенко. Она, пользуясь служебным положением, выдавала справки о нетрудоспособности, чтобы спасти юных подпольщиков от каторжных работ в Германии.

Осень и декабрь 1943 года выдались для партизан успешными. Они основательно терзали оккупантов и их помощников — коллаборантов, нанося чувствительные удары. Однако уже в январе 1943 года на молодогвардейцев началась настоящая охота. К тому времени ситуация на фронте изменилась. Красная армия сумела надломить фашистский хребет у Сталинграда. И теперь уже началось отступление захватчиков.

Советские войска медленно, но верно приближались в Краснодону. И молодогвардейцы захотели их встретить, атаковав здание полиции. К тому времени у подпольщиков был собран достойный арсенал. Однако… они не успели. Уже в первых числах января начались массовые аресты. Руководители подпольных групп провели экстренное собрание, чтобы предупредить партизан о страшной опасности, а также настойчиво рекомендовали спрятаться или же постараться перейти линию фронта. Однако почти все остались.

Буквально за первые две недели января почти все молодогвардейцы оказались в руках фашистов. Подпольщиков долго избивали, пытали, выясняя информацию о партизанском движении. Но парни и девушки молчали. А потом была казнь. На протяжении нескольких ночей фашисты вывозили молодогвардейцев к шурфу шахты №5. Одних расстреливали, других живыми сбрасывали вниз. Ещё несколько человек были расстреляны в лесу рядом с городом Ровеньки.

Краснодон был освобождён 14 февраля 1943 года. Тогда-то и вскрылась страшная тайна о молодогвардейцах. Тела подпольщиков были подняты и перезахоронены. А в сентябре того же года в газете «Правда» появился очерк Бессмертие», написанный Александром Фадеевым. Затем был опубликован и его роман «Молодая гвардия», в котором автор соединил реальность и вымысел. Позже литературное произведение легло в основу и художественного фильма.

1 мая 1944 года в Краснодоне открылся музей «Молодой гвардии», в котором были выставлены самые разнообразные вещи, так или иначе связанные с подпольщиками. В советские годы музей пользовался популярностью, его посетило несколько миллионов человек.

Обложка: tvzvezda.ru