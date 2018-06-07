Краткий курс истории. Сидор Ковпак 7 июня (н. ст.) 1887 года родился Сидор Артемьевич Ковпак, советский военачальник, государственный и общественный деятель, командир ряда партизанских соединений в годы Великой Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза, одно лишь имя которого внушало гитлеровцам ужас. Отважный воин Ковпак родился на Полтавщине, происходил из крестьян. С детства отличался сообразительностью, наблюдательностью, шустростью. На фронтах Первой мировой получил несколько ранений, в ходе Брусиловского прорыва проявил себя как отважный разведчик, дважды был награжден Георгиевским крестом. В годы Гражданской войны в России возглавлял партизанский отряд, сражавшийся с немецкими интервентами, затем в рядах регулярной Красной Армии бился с белыми. На гражданскую службу Ковпак ушел в... На чтение: 1 минута

7 июня (н. ст.) 1887 года родился Сидор Артемьевич Ковпак, советский военачальник, государственный и общественный деятель, командир ряда партизанских соединений в годы Великой Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза, одно лишь имя которого внушало гитлеровцам ужас.

Отважный воин

Ковпак родился на Полтавщине, происходил из крестьян. С детства отличался сообразительностью, наблюдательностью, шустростью. На фронтах Первой мировой получил несколько ранений, в ходе Брусиловского прорыва проявил себя как отважный разведчик, дважды был награжден Георгиевским крестом. В годы Гражданской войны в России возглавлял партизанский отряд, сражавшийся с немецкими интервентами, затем в рядах регулярной Красной Армии бился с белыми. На гражданскую службу Ковпак ушел в 1926 году – начало подводить здоровье, подорванное в войнах. С началом Великой Отечественной войны 54-летний Сидор Ковпак, председатель Путивльского горисполкома Сумской области Украинской ССР, несмотря на слабое здоровье и далеко не юный возраст, в условиях стремительного продвижения немцев безотлагательно взялся за организацию партизанского отряда в Путивльском районе.

Тандем

Человек с огромным военным опытом, каковых в начале войны было меньшинство, Ковпак увел ядро своего будущего отряда в леса, когда немцы уже стали прибывать в населенный пункт. Уже 29 сентября 1941 года его отряд провел первую и успешную боевую операцию. В середине октября произошло слияние отрядов Ковпака и другого бывшего кадрового военного – Семена Руднева. К концу ноября немецкое командование осознает, что власть в районе Путивля, по сути, принадлежит этому воинскому тандему. В партизанское соединение Ковпака вливались все новые отряды, так что вскоре оформилась настоящая партизанская армия. В мае 1942 года Ковпак был представлен к званию Героя Советского Союза, в августе встречался со Сталиным , получил задание идти на территорию Правобережной Украины – для расширения зоны партизанских действий.

Легендарный Дед

Шли партизаны Ковпака с боями тысячи километров, а впереди них катилась легендарная слава. Немцы и полицаи настолько боялись Ковпака, что один слух о его приближении уже деморализовал. Весной 1943 года Ковпак получил звание генерал-майора. Люди, встречавшие Ковпака впервые, сильно удивлялись: вместо здоровенного бородатого силача, голыми руками убивающего десятки фашистов, они видели невысокого старичка с бородкой, походящего на дедушку с завалинки. Его партизаны так и прозвали – Дед. Ковпака отличало и то, что все необходимое он добывал у врага, с издевкой он говорил об этом: «Мой поставщик – Гитлер». Самым тяжелым рейдом для партизан Ковпака стал Карпатский (1943 год). Они понесли серьезнейшие потери, многие ветераны пали в бою, погиб комиссар Руднев, а Ковпак был второй раз представлен к званию Героя Советского Союза. В 1944 году, чтобы не рисковать больше жизнью Ковпака, Кремль отозвал его для лечения. После войны Сидор Артемьевич занимал верховные государственные посты УССР. Скончался Ковпак 11 декабря 1967 года.