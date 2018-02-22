Краткий курс истории. Александр Печерский 22 февраля 1909 года родился Александр Аронович Печерский – человек, которому было уготовано судьбой организовать единственное успешное за всю историю Второй мировой войны восстание в нацистском лагере смерти. Это случилось в Собиборе 14 октября 1943 года. Мечты Александр Аронович родился в городе Кременчуге (ныне центральная Украина, Полтавская область). Детство Печерского прошло в Ростове-на-Дону, где он окончил музыкальную школу и устроился работать на паровозоремонтный завод. Затем была учеба в университете и мечта о театральной сцене. С началом Великой Отечественной войны Печерского призвали в армию. В сентябре 1941 года он – техник-интендант 2-го ранга, что соответствовало званию «лейтенант». В октябре того же... На чтение: 1 минута

22 февраля 1909 года родился Александр Аронович Печерский – человек, которому было уготовано судьбой организовать единственное успешное за всю историю Второй мировой войны восстание в нацистском лагере смерти. Это случилось в Собиборе 14 октября 1943 года.

Мечты

Александр Аронович родился в городе Кременчуге (ныне центральная Украина, Полтавская область). Детство Печерского прошло в Ростове-на-Дону, где он окончил музыкальную школу и устроился работать на паровозоремонтный завод. Затем была учеба в университете и мечта о театральной сцене. С началом Великой Отечественной войны Печерского призвали в армию. В сентябре 1941 года он – техник-интендант 2-го ранга, что соответствовало званию «лейтенант». В октябре того же года Александр Печерский раненым попал в плен к немцам под Вязьмой. Переболев тифом, в 1942 году Печерский попытался бежать из плена, но дерзкое мероприятие сорвалось. В наказание Александра отправили в Борисов, затем в Минск. Там и вскрылось еврейское происхождение офицера. В конце сентября 1943 года Печерский с другими военнопленными-евреями был отправлен на территорию оккупированной Польши, в лагерь уничтожения Собибор.

Побег

Один из узников лагеря вспоминал, что на Печерского сразу обратили внимание: высокий, стройный, с волевым лицом – явно офицер. Здесь уже действовало подполье, однако его участникам требовался человек с военным опытом, который мог бы возглавить дело и довести его до конца. Восстание не заставило себя долго ждать. Дата была назначена на 14 октября. План предполагал тайную ликвидацию персонала лагеря каждым из решившихся заключенных и захват оружия. Подпольщики отказались от идеи бежать самостоятельно, поскольку знали, что нацисты уничтожат в отместку всех оставшихся. Потому ставка была сделана на общее восстание. Задуманное удалось частично. Почти без шума были ликвидированы 11 охранников из числа СС, а также несколько украинских полицейских. Оружейный склад захватить не получилось – лагерная охрана подняла тревогу, с вышки ударили пулеметные очереди. Беглецы изначально понимали, что выжить удастся единицам, но это было лучше, чем верная смерть в застенках лагеря. Из 550 заключенных в восстании приняли участие 420 человек, на свободу прорвались около 350. Но почти 170 из них нацисты нашли и убили в течение последующих недель. В дальнейшем еще 90 восставших были выданы немцам местным населением или убиты коллаборационистами. Это были те, кто отказался идти дальше за лейтенантом Печерским и остался прятаться в Польше. После восстания нацисты окончательно ликвидировали лагерь смерти, отказавшись от идеи превратить его в обычный концлагерь. После побега Печерский воевал в партизанском отряде, затем – в Красной Армии.

После войны

О восстании в Собиборе впервые рассказал писатель Василий Гроссман в газете «Красная звезда». Печерский, в свою очередь, написал воспоминания, вышедшие небольшим тиражом в 1945 году. Борьба с космополитизмом лишила Печерского работы, лишь впоследствии он смог устроиться на машиностроительный завод. Когда в 1987 году Александра Ароновича пригласили в США на премьеру картины о восстании в Собиборе, власти СССР отказали в выезде, как не пустили его и в Германию на Нюрнбергский процесс сорока годами ранее, хотя история уничтожения лагеря Собибор была частью обвинений в адрес нацистов. При этом спасенные узники Собибора поддерживали связь со своим освободителем на протяжении многих лет. В 2016 году указом президента России Владимира Путина Александр Аронович Печерский посмертно награжден орденом Мужества, который был передан его внучке. Сам герой этого ордена не увидел – он умер в 1990 году в Ростове-на-Дону. В 2018 году Российским военно-историческим обществом создан сайт собибор.история.рф , посвященный жизни и подвигу Александра Печерского.

Вручение Ордена Мужества внучке А. А. Печерского