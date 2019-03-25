Комсомолец-герой Саша Чекалин Великая Отечественная война закончилась 74 года назад. И чем дальше мы уходим от этих трагических и героических событий, тем важнее напоминать нашей молодежио подвигах дедов и прадедов. Часто мы забываем свои героев, но историческая правда всё равно остаётся правдой. Настоящие люди в любых жизненных ситуациях остаются людьми. Одним из таких настоящих героев войны был Саша Чекалин, комсомолец-герой из Тульской области. Партизан-разведчик В самом раннем детстве он выбрал себе в герои Василия Ивановича Чапаева, и юноша в реальной жизни ярко продолжил этот образ. До войны 16-летний Саша закончил 8 классов. В октябре 1941 года его родная Тульская область была частично захвачена врагом. И... На чтение: 1 минута

Великая Отечественная война закончилась 74 года назад. И чем дальше мы уходим от этих трагических и героических событий, тем важнее напоминать нашей молодежио подвигах дедов и прадедов. Часто мы забываем свои героев, но историческая правда всё равно остаётся правдой. Настоящие люди в любых жизненных ситуациях остаются людьми. Одним из таких настоящих героев войны был Саша Чекалин, комсомолец-герой из Тульской области.

Партизан-разведчик

В самом раннем детстве он выбрал себе в герои Василия Ивановича Чапаева , и юноша в реальной жизни ярко продолжил этот образ.

До войны 16-летний Саша закончил 8 классов. В октябре 1941 года его родная Тульская область была частично захвачена врагом. И Чекалин вступил в истребительный батальон, который принял бой с наступающими немецкими частями. Немцы прорвались вперёд, и Саша оказался в тылу врага. Юноша самостоятельно добрался до партизанского отряда товарища Тетеричева, состоявшего из местных жителей.

Вместе с другими партизанами Чекалин участвовал в засадах, минировал дороги, пускал под откос эшелоны. Особенное отношение у него было к оружию. Юный партизан старался раздобыть лишнюю гранату, винтовку и патронов побольше, при необходимости выполнял обязанности радиста. Первое время отряд испытывал нехватку вооружения и боеприпасов, Шура вызвался помочь. Он смог проникнуть в расположение немецкой части, добыл 6 винтовок, 10 гранат и 500 патронов. Всё это он доставил в партизанский отряд.

Командир отряда часто посылал парня в разведку, и Чекалин приносил необходимые сведения. Однажды он сообщил о немецкой автоколонне, которая с трудом справлялась с просёлочной дорогой. Партизаны напали на неё, забросали машины гранатами. Две машины были взорваны, 4 немца были убиты, остальные разбежались.

Однажды во время ночёвки в деревне его выдал предатель. Саша был арестован, но сумел бежать из-под стражи и вернулся в свой отряд.

Путь в бессмертие

К сожалению, боевой путь юного партизана оказался недолгим. В начале ноября 1941 года Саша сильно простудился и был отправлен комиссаром отряда Макеевым в деревню подлечиться. В деревне стало известно, что его разыскивают немцы, и он был вынужден перебраться в своё родное село Песковатское. Но и здесь нашёлся предатель, староста Авдюхин сообщил в военную комендатуру о местонахождении партизана. Дом был окружён, и юноша принял неравный бой. Когда кончились патроны, Чекалин бросил гранату, но она не взорвалась. Юный герой был схвачен и доставлен в военную комендатуру.

Несколько дней гитлеровские палачи допрашивали юношу. К нему применяли самые зверские пытки. Но 16-летний сельский парень ничего не сказал об отряде, о командире, о комиссаре и о своих товарищах.

6 ноября 1941 года, накануне годовщины Октябрьской революции, на площади города Лихвина немцы на глазах местного населения повесили героя. Саша держался очень мужественно. Перед казнью все услышали его голос: «Всех нас не перевешаете, паразиты. Нас ещё много! Победа будет за нами!» и запел «Интернационал».

В апреле 1942 года, когда в эти края пришла Красная Армия, предавшие Сашу Никифор Авдюхин и Алексей Осипов были расстреляны на окраине Лихвина. В 1944 году город Лихвин был переименован в Чекалин. В родном селе героя Песковатском, в доме, где он родился, открыт дом-музей Александра Чекалина и установлен мемориал.

4 февраля 1942 года Александру Павловичу Чекалину было присвоено звание Героя Советского Союза.

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