Герой двух стран Фёдор Полетаев Более семи десятилетий отделяет нас от майского дня 1945 года, когда весь мир вздохнул с облегчением, когда на исстрадавшуюся землю Европы пришёл мир. Победа была одержана благодаря мужеству и героизму советского народа, воинов Красной Армии, внёсшей главный вклад в разгром ненавистного врага Были и другие факторы, которые приближали Победу. Особое место в разгроме фашизма в Европе стало движение Сопротивления. Начало Второй мировой войны ознаменовалось тем, что многие патриоты пошли в действующую армию, а после оккупации – в подполье. Движение Сопротивления было распространено во Франции, Польше, Югославии, Греции и в других странах, но костяк многих групп Сопротивления, что очень примечательно, составляли... На чтение: 2 минуты

Более семи десятилетий отделяет нас от майского дня 1945 года, когда весь мир вздохнул с облегчением, когда на исстрадавшуюся землю Европы пришёл мир. Победа была одержана благодаря мужеству и героизму советского народа, воинов Красной Армии, внёсшей главный вклад в разгром ненавистного врага

Были и другие факторы, которые приближали Победу. Особое место в разгроме фашизма в Европе стало движение Сопротивления. Начало Второй мировой войны ознаменовалось тем, что многие патриоты пошли в действующую армию, а после оккупации – в подполье. Движение Сопротивления было распространено во Франции, Польше, Югославии, Греции и в других странах, но костяк многих групп Сопротивления, что очень примечательно, составляли русские люди, бывшие военнопленные, эмигранты. Во многих странах до сих пор бережно хранят память о русских солдатах, которые плечом к плечу вместе с местными бойцами громили оккупантов. Памятники нашим солдатам установлены и бережно сохраняются в Норвегии, Франции, странах бывшей Югославии. К сожалению, сегодня идёт заметная переоценка ценностей в Польше, где в последние годы часто попросту ликвидируют захоронения наших солдат.

Солдат из Рязани

Сегодня мы расскажем об очень интересном человеке – Фёдоре Полетаеве, который стал народным героем в Италии.

Фёдор Андрианович Полетаев – простой русский человек из крестьянской семьи. Работал кузнецом в Рязанской области. Пришло время, и он пошёл служить в армию. Служил в Пролетарской артиллерийской дивизии. Демобилизовался, создал семью, растил детей. Всё как у всех, но пришла война, и 32-летний Фёдор, как и все, ушёл воевать. Как и многих, война подвигла его к высоким подвигам, к благородному принципу: жертвенность во имя других.

Федор Полетев. Источник: http://www.pomnivoinu.ru

Полетаев сражался в битве за Москву в составе 28-го гвардейского артиллерийского полка. Летом 1942 года боец был серьёзно ранен и попал в окружение. Пособники немцев выдали его фашистам. Началось скитание по концентрационным лагерям. География была обширной: Вязьма, Бердичев, Мелец в Польше, было несколько неудачных попыток побега. Из лагеря в Славонском Броде он также попытался бежать, но был схвачен и отправлен на принудительные работы в Италию.

Русский солдат «Поэтан»

Фёдору помогли итальянские коммунисты. С их помощью он совершил побег и стал партизаном отряда «Орест» дивизии «Пинан Чикеро», которой командовал знаменитый местный партизан Нико Франки. Итальянцы называли бесстрашного русского партизана Фёдора «Поэтан». Для них его фамилия была созвучной с открытой русской душой.

Памятник Федору Полетаеву в Рязани. Источник: http://www.pomnivoinu.ru

С 1944 года Фёдор Полетаев сражался с немецкими оккупантами, участвовал во множестве боевых операций. В Лигурии, где размещался партизанский отряд, немцы решили провести карательную операцию. Основной силой операции стали каратели из Туркестанского Легиона СС. В Долине Молний состоялось сражение, и партизаны справились с карателями, фашисты стали сдаваться, и, чтобы окончательно сломить их сопротивление, Поэтан поднял в атаку своих бойцов, но в последний момент один из них выстрелил в Фёдора. Партизаны завершили разгром захватчиков, часть была взята в плен. Рана Поэтана оказалась смертельной, и товарищи похоронили его со всеми почестями в небольшом селе Рокетта.

После войны Полетаева как национального героя Итальянской республики перезахоронили на старинном кладбище Стальено в городе Генуя. Семье легендарного героя из Рязани 25 мая 1947 года через советского дипломата передали высокие награды: Золотую медаль «За военную доблесть» и бронзовую звезду бойца Гарибальдийской партизанской бригады с гравировкой: «Фёдор Александр Поэтан». Дело в том, что в пылу боёв партизаны не смогли правильно записать имя героя. Но поисками знаменитого партизана занялся известный советский писатель Сергей Смирнов, он и установил, что это Фёдор Полетаев. В декабре 1962 года Указом Президиума Верховного Совета СССР было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Так Фёдор Полетаев стал героем сразу двух стран.

Памятник Фёдору Полетаеву в Москве, на улице его имени. Источник: http://www.pomnivoinu.ru

У итальянских партизан была знаменитая на весь мир песня «О белла чао», ставшая их боевым гимном. В её русском переводе есть такие слова:

И ждут фашистов в горах засады, О белла чао, белла чао, белла чао, чао, чао. Здесь будут биться со мною рядом Мои друзья из разных стран.

Эта песня в полной мере относится к Фёдору Полетаеву и его боевым товарищам.

Обложка: памятник Фёдору Полетаеву в Узбекистане. Уничтожен в 2014 году. Источник: www.asiaterra.info