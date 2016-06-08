Борьба в тылу врага 18 июля 1941 г. - Постановление ЦК ВКП(б) «Об организации борьбы в тылу германских войск». На чтение: 2 минуты

18 июля 1941 г. ЦК ВКП(б) принял специальное постановление «Об opганизации борьбы в тылу германских войск», которое дополняло и конкретизировало директиву от 29 июня. В этом документе давались указания о подготовке партийного подполья, организации, комплектовании и вооружении партизанских отрядов, определялись основные задачи партизанского движения. «Задача заключается в том, — говорилось в нем, — чтобы создать невыносимые условия для германских интервентов… срывать все их мероприятия». Центральный Комитет партии требовал, чтобы «вся эта борьба получила размах непосредственной, широкой и героической поддержки Красной Армии, сражающейся на фронте с германским фашизмом».

Партизанские отряды и группы в зависимости от обстановки создавались как до захвата противником определенного района, так и в период оккупации. Часто на положение партизанских отрядов переходили истребительные батальоны, находившиеся в прифронтовых районах. Нередко партизанские формирования состояли из военнослужащих и чекистов с привлечением в их ряды местного населения. В ходе войны широко практиковалась заброска в тыл противника специальных групп, на базе которых создавались партизанские отряды и даже крупные соединения. Всего в 1941 г. было подготовлено и заброшено на оккупированные территории 437 отрядов и групп, насчитывавших свыше 7 тыс. чел. Отряды, созданные вначале войны, были сравнительно не большими, насчитывавшие несколько десятков человек. Во главе их стояли командиры и комиссары. Вооружены такие отряды были легким стрелковым оружием.

Постановление ЦК ВКП(б) от 18 июля 1941 г. сыграло важную роль в развертывании партизанского движения в СССР. Силу ударов партизан немцы почувствовали очень быстро. Так, 26 сентября 1941г. генерал-квартирмейстер гитлеровской армии Вагнер докладывал начальнику германского генерального штаба Гальдеру, что группа армий «Центр» не может снабжаться «непосредственно через свой район из-за разрушений партизанами железнодорожных путей». ДОКУМЕНТ

Постановление ЦК ВКП(Б) Об организации борьбы в тылу германских войс к

18 июля 1941 г.

В войне с фашистской Германией, захватившей часть советской территории, исключительно важное значение приобрела борьба в тылу германской армии. Задача заключается в том, чтобы создать невыносимые условия для германских интервентов, дезорганизовать их связь, транспорт и сами воинские части, срывать все их мероприятия, уничтожать захватчиков и их пособников, всемерно помогать созданию конных и пеших партизанских отрядов, диверсионных и истребительных групп, развернуть сеть наших большевистских подпольных организаций на захваченной территории для руководства всеми действиями против фашистских оккупантов. В этой борьбе с фашистскими захватчиками мы имеем много еще не использованных средств, много упускаемых нами возможностей для нанесения тяжелых ударов по врагу. Во всем этом нас беззаветно поддержат в каждом городе и в каждом селе сотни и тысячи наших братьев и друзей, попавших теперь под пяту германских фашистов и ждущих с нашей стороны помощи в деле организации сил для борьбы с оккупантами.

Чтобы придать всей этой борьбе в тылу германских войск самый широкий размах и боевую активность, необходимо взяться за организацию этого дела на месте самим руководителям республиканских, областных и районных партийных и советских организаций, которые должны в занятых немцами районах лично возглавить это дело, возглавить группы и отряды самоотверженных борцов, уже ведущих борьбу по дезорганизации вражеских войск и по уничтожению захватчиков. Между тем все еще не редки случаи, когда руководители партийных и советских организаций в районах, подвергшихся угрозе захвата немецких фашистов, позорно бросают свои боевые посты, отходят в глубокий тыл, на спокойные места, превращаются на деле в дезертиров и жалких трусов. При этом руководители республиканских и областных парторганизаций в ряде случаев не принимают мер к решительной борьбе с этими позорными фактами.

ЦК ВКП(б) требует от всех партийных и советских организаций и, прежде всего, от их руководителей покончить с таким нетерпимым положением и предупреждает, что наша партия и правительство не остановятся перед самыми крутыми мерами в отношении шкурников и дезертиров, и выражает уверенность в том, что партийные организации примут все меры к очистке парторганизаций от этих перерожденцев и к сплочению всех своих сил для разгрома врага на фронте и в тылу, для подготовки нашей победы над фашистскими бандами.

В соответствии с этим ЦК ВКП(б) требует от ЦК национальных компартий, обкомов и райкомов в захваченных и находящихся под угрозой захвата врагом областях и районах проведения следующих мер:

1. Для организации подпольных коммунистических ячеек и руководства партизанским движением и диверсионной борьбой в районы, захваченные противником, должны быть направлены наиболее стойкие руководящие партийные, советские и комсомольские работники, а также преданные советской власти беспартийные товарищи, знакомые с условиями района, в который они направляются. Засылка работников в эти районы должна быть тщательно подготовлена и хорошо законспирирована, для чего следует каждую группу (2–3–5 человек) засылаемых связывать только с одним лицом, не связывая засылаемые группы между собой.

2. В районах, находящихся под угрозой захвата противником, руководители партийных организаций должны немедля организовать подпольные ячейки, переведя уже сейчас коммунистов и комсомольцев на нелегальное положение.

Для обеспечения широкого развития партизанского движения в тылу противника партийные организации должны немедля организовать боевые дружины и диверсионные группы из числа участников Гражданской войны и из тех товарищей, которые уже проявили себя в истребительных батальонах, в отрядах народного ополчения, а также из работников НКВД, НКГБ и др. В эти же группы должны быть влиты коммунисты и комсомольцы, которые не используются для работы в подпольных ячейках.

Партизанские отряды и подпольные группы должны быть обеспечены оружием, боеприпасами, деньгами и ценностями, для чего заблаговременно должны быть в надежных местах зарыты и запрятаны необходимые запасы.

Необходимо также заблаговременно позаботиться об организации связи подпольных ячеек и партизанских отрядов с советскими районами, для чего их снабдить радиоаппаратами, использовать ходоков, тайнопись и пр., а также обеспечить посылку и печатание на месте листовок, лозунгов, газет.

3. Партийные организации под личным руководством их первых секретарей должны выделить для сформирования и руководства партизанским движением опытных боевых и до конца преданных нашей партии, лично известных руководителям парторганизаций и проверенных наделе товарищей.

4. ЦК компартий союзных республик, крайкомы, обкомы должны сообщать ЦК ВКП(б) по специальному адресу фамилии товарищей, выделенных для руководства партизанскими отрядами.

ЦК ВКП(б) требует, чтобы руководители партийных организаций лично руководили всей этой борьбой в тылу немецких войск, чтобы они вдохновляли на эту борьбу преданных советской власти людей личным примером, смелостью и самоотверженностью, чтобы вся эта борьба получила размах непосредственной, широкой и героической поддержки Красной Армии, сражающейся на фронте с германским фашизмом.

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков)

Партизаны в битве за Москву. 1941–1942. Архивные документы и материалы. М.: Издательство Главархива Москвы, 2008