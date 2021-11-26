АНТИФАШИСТСКАЯ ПОДПОЛЬНАЯ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, (АППО)

Антифашистская организация военнопленных.

Возникла в мае 1942 в лагере для военнопленных нерусских национальностей около Варшавы, где немецкое командование формировало фельдбатальоны. Первоначально подпольную организацию составили А. Степанян, Е. Хачатурян, А. Аветисян, Б. Манукян и другие. В число задач организации, кроме антифашистской пропаганды и подготовки побега из лагеря, входило занятие подпольщиками командных должностей в батальонах СС для установления связи с польскими партизанами . В 1943 несколько батальонов, уничтожив немецких офицеров, перешли на сторону Красной армии и партизан, воева­ли на Волыни и Сев. Кавказе. В конце 1943 часть батальонов были переброшена немцами во Францию, где подпольщики связались с участниками французского Движения Сопротивления и сформировали первый советский армянский полк. В августе 1944 на его базе был создан первый советский партизанский полк во Франции. В 1945 командира полка арестовали и вывезли в СССР, а в сентябре 1949 приговорили к 25 годам лагерей за деятельность в армянском легионе СС. Участники АППО реабилитированы в 1955.

Автор статьи: Блинова И.В.

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