5 мифов об Александре Печерском 14 октября 1943 года под руководством советского военнопленного Александра Печерского было поднято восстание в нацистском лагере смерти Собибор на территории Польши. Оно увенчалось единственным успешным массовым побегом узников концлагеря. Об этом – в фильме Константина Хабенского «Собибор», с документальной точностью воспроизводящем жизнь в лагере и обстоятельства восстания. Мифы, которыми пытаются окружить имя Печерского, в фильм не попали. Миф 1: в СССР подвиг узников Собибора замалчивался Первой о лагере смерти рассказала «Комсомольская правда» еще 2 сентября 1944 года (статья «Фабрика смерти в Собиборе»). Потом были другие статьи в центральной прессе: «Восстание в лагере смерти – Собибур» («Комсомольская правда», 1945), «Конец Собибура»... На чтение: 2 минуты

14 октября 1943 года под руководством советского военнопленного Александра Печерского было поднято восстание в нацистском лагере смерти Собибор на территории Польши. Оно увенчалось единственным успешным массовым побегом узников концлагеря. Об этом – в фильме Константина Хабенского «Собибор», с документальной точностью воспроизводящем жизнь в лагере и обстоятельства восстания.

Мифы, которыми пытаются окружить имя Печерского, в фильм не попали.

Миф 1: в СССР подвиг узников Собибора замалчивался

Первой о лагере смерти рассказала «Комсомольская правда» еще 2 сентября 1944 года (статья «Фабрика смерти в Собиборе»). Потом были другие статьи в центральной прессе: «Восстание в лагере смерти – Собибур» («Комсомольская правда», 1945), «Конец Собибура» («Комсомольская правда, 1962), «Страшная тень Собибура» («Красная звезда», 1963). Нужно учесть, что публикация в центральной газете имела тогда совсем другой вес, чем сейчас.

После публикаций начала 60-х годов нашлись бывшие узники Собибора, проживавшие в СССР. Семеро здравствовавших тогда участников восстания стали по инициативе Печерского собираться раз в пять лет у него в Ростове-на-Дону или у одного из товарищей.

Выходили книги: А. Печерский «Восстание в Собибуровском лагере», 1945; В. Томин, А. Синельников «Возвращение нежелательно», 1964; М. Лев «Длинные тени», 1989. В 1989 году был снят документальный фильм «Восстание в Собиборе» кинорежиссерами Коганом (СССР) и ван ден Берг (Голландия).

Война была огромной, подвигов на ней совершалось множество…

Миф 2: к самому Печерскому относились с недоверием

На протяжении всей жизни Печерский выступал в школах, библиотеках, вел активную переписку с журналистами и историками, с узниками за рубежом.

Пока лежал в госпиталях в 1944–1945 годах, он активно сотрудничал с чрезвычайной государственной комиссией по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников. Печерский выступал свидетелем на судебном процессе в Киеве (1962).

Миф 3: после того как Печерский после партизанского отряда вернулся в армию, его исключили из партии и отправили в штрафбат, наград он при жизни не получил

После фильтрационного лагеря (карточку Печерского обнаружило РВИО, передало копию в Фонд Печерского) был отправлен в штурмовой батальон (по сути, тот же штрафбат, но назывался по-другому – «штрафное подразделение для побывавших в плену офицеров»). На войне дослужился до капитана. Имел медаль «За боевые заслуги». А в партию он был принят после войны – правда, пробыл в ней недолго.

Миф 4: в мирной жизни Печерскому приходилось нелегко, он бедствовал

Александр Печерский родился в 1909 году. В Ростов-на-Дону семья Арона и Софьи Печерских перебралась из Кременчуга в 1915-м. С 1925 года Александр учился в музыкальной школе по классу фортепиано. После школы (согласно военно-учетным документам, окончил 7 классов), с 1931 по 1933 год, служил в армии. В 1933-м женился. В 1934 родилась дочь. С 1936 года служил инспектором хозчасти в финансово-экономическом институте (возможно, просто числился по хозчасти, запись в учетной карточке военкомата такая: «Ростовский финансово-экономический институт, руководитель художественной самодеятельности»). Увлекался театром: с 1931 года играл в самодеятельном драматическом коллективе, ставил небольшие пьесы, писал для них музыку. Играл в шахматы.

В марте 1945 года Печерский, находясь на излечении после тяжелого ранения в московском госпитале, переведен в ростовский эвакогоспиталь № 1602. Там познакомился со своей второй женой. С ней он провел всю оставшуюся жизнь. Работал театральным администратором, после чего попал под суд за мелкое злоупотребление. Получил условный срок и до самой пенсии работал на заводе рабочим. Репертуар возглавляемого им драмкружка в Ростовском финансово-экономическом институте включал спектакли «Горская сказка», а также «Юбилей» по Чехову. И все это время он продолжал работу по Собибору.

Миф 5: и в наши дни, в канун 75-летия восстания, подвиг Печерского остается малоизвестным

После смерти Александра Печерского в 1990 году в память о нем была установлена мемориальная доска (2007 год). Вышли новые книги: Илья Васильев «Александр Печерский. Прорыв в бессмертие»; Светлана Макарова, Юлия Богданова «Герои Собибора. Фотолетопись». В 2013 году вышло два новых документальных фильма (авторы: Леонид Млечин и Сергей Пашков). В Ростове-на-Дону в 2014 году в честь Печерского появилась именная звезда на «Проспекте звезд»; спустя еще год его именем была названа одна из улиц города – в микрорайоне Суворовский.

2015 год – почтовая марка, посвященная восстанию в Собиборе.

2016 год – Президент России наградил Печерского Александра Ароновича орденом Мужества посмертно.

2017 год – при участии Российского военно-исторического общества именем Печерского названа улица в Новой Москве (9-километровый участок автодороги от Боровского шоссе в сторону Троицка).

Из деятельности РВИО последнего времени по увековечению имени Александра Печерского: скорому поезду сообщением Москва – Ростов-на-Дону присвоено его имя; на Казанском вокзале в Москве и в Ростове-на-Дону прошли выставки; в Ростове-на-Дону установлен бюст героя – у школы, которая носит его имя; подготовлена выставка в Музее Победы; создан сайт СОБИБОР.ИСТОРИЯ.РФ .

Наконец, в прокат выходит фильм «Собибор», снятый по инициативе Министра культуры России и Председателя РВИО Владимира Мединского. Самая правильная рецензия на эту картину: «фильм тяжелый, но смотреть его надо».