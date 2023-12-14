10 класс | История России

РОССИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ В ГОДЫ НЭПА. К ВОПРОСУ ОБ АЛЬТЕРНАТИВАХ СТАЛИНСКОЙ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ

Есиков С.

В книге освещаются проблемы социально-экономической истории деревни Черноземного центра России в годы нэпа: вопросы перехода к нэпу в условиях региона, динамика сельского населения, его социальная структура, формы крестьянского землепользования, внутренний строй крестьянского хозяйства, состояние сельскохозяйственного производства, а также возможности альтернативного развития деревни. Монография рассчитана на историков, занимающихся данной проблемой.