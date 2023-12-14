10 класс | История России

НЭПОВСКАЯ МНОГОУКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА. МЕЖДУ ГОСУДАРСТВОМ И РЫНКОМ

Суворова Л.

В монографии предпринимается попытка отойти от привычных для советской и постсоветской историографии трактовок нэпа и посмотреть на него с позиций системности и многомерности в системе двух современных координат: государства и рынка. Анализируются объективно существовавшие в народном хозяйстве Советской России 1920-х гг. уклады: государственная промышленность, мелкотоварное крестьянское хозяйство, кооперация, частнохозяйственные формы. Изучаются поведенческие аспекты укладов и тенденции их эволюции в контексте государственной политики, проводимой большевиками и под влиянием рыночных стимулирующих факторов. Показано, что в нэпе был заложен потенциал многовариантного развития. Но в условиях проводимой политики реализовался тот вариант, который реализовался.