Но́вая экономи́ческая поли́тика
Но́вая экономи́ческая поли́тика (НЭП) — курс, проводившийся коммунистической партией в 1921–1929, основанный на сочетании государственного управления промышленностью и рыночных методов регулирования народного хозяйства. Под давлением крестьянских и рабочих выступлений, включая Кронштадтское восстание 1921 и Антоновское восстание, Х съезд Российской коммунистической партии (большевиков) (РКП (б)) в марте 1921 по инициативе В. И. Ленина принял решение о замене продовольственной разверстки продовольственным налогом, что положило начало НЭП. Первоначально НЭП считалась «передышкой», но вскоре стала восприниматься как путь строительства социализма. После стабилизации рубля в 1922–1924 налог выплачивался государству деньгами, а государство закупало у крестьян продовольствие, которое использовалось для дополнительного снабжения городов и экспорта. Была разрешена торговля и частное предпринимательство. Новая система давала крестьянам экономический стимул трудиться. Налоги с крестьян должны были материально обеспечить индустриализацию. В 1922–1923 был преодолен голод.
В частные руки перешла часть торговли, предприятий легкой и пищевой промышленности. Новых предпринимателей стали называть «нэпманами». Появилось заметное социальное расслоение. Государство продолжало удерживать «ключевые высоты» экономики — большую часть тяжелой промышленности и транспорт. Государственные предприятия объединялись в отраслевые тресты, которые формально находились на хозрасчете, но реально в своей деятельности руководствовались указаниями Высшего совета народного хозяйства и партийных организаций. В результате монопольного положения промышленных трестов и неэффективности государственного администрирования экономикой произошел кризис сбыта продукции 1923–1924. Реформы 1925 облегчили аренду земли, разрешили наемный труд на селе. Эти меры вызвали критику со стороны «левой оппозиции». Система НЭП была неустойчивой. Неспособность государственной промышленности произвести достаточное количество товаров, которые устроили бы крестьян, приводила к невыполнению планов заготовки продовольствия — крестьянин не хотел отдавать хлеб слишком дешево, предпочитая потреблять его сам. К 1926 НЭП помогла восстановить хозяйство до предвоенного уровня, но для последующей модернизации (в том числе по плану ГОЭЛРО) крестьянство не давало государству достаточных средств. Рост городского населения не сопровождался соответствующим ростом производства потребительской промышленной продукции. Зимой 1927–1928 в городах возникли очереди за хлебом.
Очередная неудача хлебозаготовок в 1928 убедила И. В. Сталина и его сторонников в том, что модель НЭП, оправдавшая себя в короткий период 1924–1926, не в состоянии дать достаточно средств для индустриализации. В январе 1928 стали применяться «чрезвычайные методы хлебозаготовок», что вызвало конфликт в руководстве ВКП(б) между сталинской фракцией и «правым уклоном». Его поражение в 1929 привело к отходу от НЭП в ходе Первой пятилетки, хотя официально НЭП не была отменена. Несмотря на то, что модель НЭП была несовершенна, ее опыт учитывался при переходе в 1930‑е к государственному регулированию экономики развитых индустриальных стран.
Ист.: Бухарин Н. И. Избранные труды. М., 1988; Преображенский Е. А., Бухарин Н. И. Пути развития: дискуссии 20‑х гг. Л., 1990; Большевистское руководство. Переписка. 1912–1927 гг. М., 1996; Как ломали НЭП. Стенограммы пленумов ЦК ВКП(б) 1928–1929 гг. М., 2000.
Лит.: Секушин В. И. Отторжение. НЭП и командно-административная система. Л., 1990; Голанд Ю. Кризисы, разрушившие НЭП. М., 1991; Шубин А. В. Вожди и заговорщики: политическая борьба в СССР в 20–30‑е гг. М., 2004. А. В. Шубин.