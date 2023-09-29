Но́вая экономи́ческая поли́тика

Но́вая экономи́ческая поли́тика (НЭП) — курс, проводившийся коммунистической партией в 1921–1929, основанный на сочетании государственного управления промышленностью и рыночных методов регулирования народного хозяйства. Под давлением крестьянских и рабочих выступлений, включая Кронштадтское восстание 1921 и Антоновское восстание , Х съезд Российской коммунистической партии (большевиков) (РКП (б)) в марте 1921 по инициативе В. И. Ленина принял решение о замене продовольственной разверстки продовольственным налогом , что положило начало НЭП. Первоначально НЭП считалась «передышкой», но вскоре стала восприниматься как путь строительства социализма . После стабилизации руб­ля в 1922–1924 налог выплачивался государству деньгами, а государство закупало у крестьян продовольствие, которое использовалось для дополнительного снабжения городов и экспорта. Была разрешена торговля и частное предпринимательство. Новая система давала крестьянам экономический стимул трудиться. Налоги с крестьян должны были материально обеспечить индустриализацию . В 1922–1923 был преодолен голод.

В частные руки перешла часть торговли, предприятий легкой и пищевой промышленности. Новых предпринимателей стали называть «нэпманами». Появилось заметное социальное расслоение. Государство продолжало удерживать «ключевые высоты» экономики — большую часть тяжелой промышленности и транспорт. Государственные предприятия объединялись в отраслевые тресты, которые формально находились на хозрасчете, но реально в своей деятельности руководствовались указаниями Высшего совета народного хозяйства и партийных организаций. В результате монопольного положения промышленных трестов и неэффективности государственного администрирования экономикой произошел кризис сбыта продукции 1923–1924. Реформы 1925 облегчили аренду земли, разрешили наемный труд на селе. Эти меры вызвали критику со стороны «левой оппозиции» . Система НЭП была не­устойчивой. Неспособность государственной промышленности произвести достаточное количество товаров, которые устроили бы крестьян, приводила к невыполнению планов заготовки продовольствия — крестьянин не хотел отдавать хлеб слишком дешево, предпочитая потреблять его сам. К 1926 НЭП помогла восстановить хозяйство до предвоенного уровня, но для последующей модернизации (в том числе по плану ГОЭЛРО ) крестьянство не давало государству достаточных средств. Рост городского населения не сопровождался соответствующим ростом производства потребительской промышленной продукции. Зимой 1927–1928 в городах возникли очереди за хлебом.

Очередная неудача хлебозаготовок в 1928 убедила И. В. Сталина и его сторонников в том, что модель НЭП, оправдавшая себя в короткий период 1924–1926, не в состоянии дать достаточно средств для индустриализации. В январе 1928 стали применяться «чрезвычайные методы хлебозаготовок», что вызвало конфликт в руководстве ВКП(б) между сталинской фракцией и «правым уклоном» . Его поражение в 1929 привело к отходу от НЭП в ходе Первой пятилетки, хотя официально НЭП не была отменена. Несмотря на то, что модель НЭП была несовершенна, ее опыт учитывался при переходе в 1930‑е к государственному регулированию экономики развитых индустриальных стран.

Ист. : Бухарин Н. И. Избранные труды. М., 1988; Преображенский Е. А., Бухарин Н. И. Пути развития: дискуссии 20‑х гг. Л., 1990; Большевистское руководство. Переписка. 1912–1927 гг. М., 1996; Как ломали НЭП. Стенограммы пленумов ЦК ВКП(б) 1928–1929 гг. М., 2000.

Лит .: Секушин В. И. Отторжение. НЭП и командно-­административная система. Л., 1990; Голанд Ю. Кризисы, разрушившие НЭП. М., 1991; Шубин А. В. Вожди и заговорщики: политическая борьба в СССР в 20–30‑е гг. М., 2004. А. В. Шубин.