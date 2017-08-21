Краткий курс истории. Погибнуть или перегнать 21 августа 1923 года был образован Госплан СССР – Государственная Комиссия СССР по Планированию при Совете Труда и Обороны СССР при Совете Народных Комиссаров СССР. Заповедь Ленина, лозунг Хрущёва Госплан создавался для реализации Государственного плана электрификации России – ГОЭЛРО, тогда ещё в рамках РСФСР, и поначалу выполнял консультативные функции, координируя планы союзных республик и вырабатывая общий план развития народного хозяйства Советского Союза. Но уже с 1925–1926 годов основной задачей Госплана на все периоды его существования (вплоть до ликвидации в 1991 году) стало планирование экономики СССР на различные сроки. Главным лозунгом в деятельности Госплана стали известные слова, часто приписываемые Хрущёву или... На чтение: 1 минута

21 августа 1923 года был образован Госплан СССР – Государственная Комиссия СССР по Планированию при Совете Труда и Обороны СССР при Совете Народных Комиссаров СССР.

Заповедь Ленина, лозунг Хрущёва

Госплан создавался для реализации Государственного плана электрификации России – ГОЭЛРО, тогда ещё в рамках РСФСР, и поначалу выполнял консультативные функции, координируя планы союзных республик и вырабатывая общий план развития народного хозяйства Советского Союза. Но уже с 1925–1926 годов основной задачей Госплана на все периоды его существования (вплоть до ликвидации в 1991 году) стало планирование экономики СССР на различные сроки. Главным лозунгом в деятельности Госплана стали известные слова, часто приписываемые Хрущёву или Сталину, но произнесённые ещё Лениным: «…либо погибнуть, либо догнать передовые страны и перегнать их также и экономически».

Государство-суперконцерн

Благодаря деятельности Сталина и Госплана, в условиях построения социалистической плановой экономики все средства производства (фабрики, заводы, техника и т. п.) оказались в руках государства, а объём выпуска всякой продукции планировался заранее. В результате СССР фактически превратился в государство-суперконцерн – страну, представлявшую собой гигантское единое предприятие по производству экономических благ.

Пугало для либералов

По словам бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, произнесённым ею в 1991 году, главная угроза со стороны СССР была не военная, а экономическая: прирост валового национального продукта в СССР был в два раза выше, чем в капиталистических странах Запада. Получается, проблемы, начавшиеся в советской экономике при Хрущёве, были связаны не с неэффективностью самой экономической модели, а со способами управления ею… «Добили» Госплан пришедшие при Горбачёве во власть либералы-«обновленцы», которые именно через приватизацию государственной собственности и переход к рыночной экономике начали развал СССР. Теперь в здании Госплана располагается Государственная дума Российской Федерации.