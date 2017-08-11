Краткий курс истории. Капитализм по-ленински 11 августа 1921 года был опубликован наказ Совнаркома о проведении в жизнь новой экономической политики (НЭП). Фактически НЭП противоречил марксистской командной экономической системе. Но иным способом вытянуть страну из глубокого кризиса, порождённого Гражданской войной 1917–1921 годов, не представлялось возможным. Партия плюс капитализм Владимир Ильич Ленин предлагал новую экономическую политику ещё в марте 1921 года. Под ней подразумевалась антикризисная программа, которая способствовала бы восстановлению смешанной экономики. При этом механизм был удивительно креативным: использовать организационный опыт капиталистов-бизнесменов того времени и политические рычаги партии. Таким образом, власти контролировали бы промышленность, финансы и внешнюю торговлю. Остальное отдавалось «на откуп» предпринимателям. Как результат – укрепление... На чтение: 1 минута

11 августа 1921 года был опубликован наказ Совнаркома о проведении в жизнь новой экономической политики (НЭП). Фактически НЭП противоречил марксистской командной экономической системе. Но иным способом вытянуть страну из глубокого кризиса, порождённого Гражданской войной 1917–1921 годов, не представлялось возможным.

Партия плюс капитализм

Владимир Ильич Ленин предлагал новую экономическую политику ещё в марте 1921 года. Под ней подразумевалась антикризисная программа, которая способствовала бы восстановлению смешанной экономики. При этом механизм был удивительно креативным: использовать организационный опыт капиталистов-бизнесменов того времени и политические рычаги партии. Таким образом, власти контролировали бы промышленность, финансы и внешнюю торговлю. Остальное отдавалось «на откуп» предпринимателям. Как результат – укрепление советской власти: снятие социальной напряжённости, выход из кризиса и построение социалистического общества без потрясений и революции.

«Ножницы цен»

Однако новая экономическая политика уже в теории была весьма противоречивой. С одной стороны, она предполагала свободную торговлю, с другой – централизованное плановое управление. Введение частной собственности и частного предпринимательства на первых порах помогло улучшить уровень жизни населения. Однако власти стремились диктовать свои условия развития экономики, и это привело к проблемам. Возникли «ножницы цен»: государство покупало хлеб по слишком низким ценам и порой обменивало на него дорогие промышленные товары. В итоге крестьяне стали продавать хлеб только в том объёме, который позволял уплатить налоги, что вело к экономическому кризису. Правительство в 1924 году смогло принять меры, которые всё же дали временный положительный результат: промышленность стала самостоятельной, перестав «питаться» за счёт деревни, а цены на товары стали более сбалансированными. Но в следующем году кризис вновь повторился. В 1931-м НЭП свернули…

Полюсы саморазрушения

Когда Ленин только предлагал НЭП, он утверждал, что это «всерьёз и надолго». Но вскоре стало ясно, что централизованная коммунистическая система и рыночная экономика – это два полюса, которые не питают, а разрушают друг друга. Экономическая и политическая сферы жизни общества являются тесно связанными, и изменения в одной из них ведут к изменениям в другой, а их жёсткое противоречие и вовсе означает социальный кризис. Потому уже в 1922 году на XI съезде партии вождь заявил, что вместо «уступок» капитализму пора строить социализм. Но опыта построения социалистического общества в партии не было – никто наверняка не знал, что и как делать... Идеологический кризис привёл к внутрипартийному расколу и кровавой борьбе за власть…