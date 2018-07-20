Денежная реформа Сокольникова Предпосылки и причины проведения денежной реформы Закончившаяся Гражданская война и сопутствующая ей политика «военного коммунизма» привели к гиперинфляции. Продолжилось обесценивание денег. В 1921 году совзнаки настолько обесценились, что практически не имели какого-либо реального значения. К примеру, 100 тысяч совзнаков по своей стоимости были равны одной царской копейке. Кроме советских денег, в стране продолжали существовать и царские кредитные билеты, пятаковки, «керенки» и прочие заменители денег, выпускаемые разными атаманами и правителями. Денежные отношения все больше замещались обычным натуральным обменом. Введенная карточная система показывала, что в экономике нарушен принцип эквивалентного обмена, деньги уже не являлись мерой стоимости. На рынках активно занимали свое место... На чтение: 1 минута

Предпосылки и причины проведения денежной реформы

Закончившаяся Гражданская война и сопутствующая ей политика «военного коммунизма» привели к гиперинфляции. Продолжилось обесценивание денег.

В 1921 году совзнаки настолько обесценились, что практически не имели какого-либо реального значения. К примеру, 100 тысяч совзнаков по своей стоимости были равны одной царской копейке. Кроме советских денег, в стране продолжали существовать и царские кредитные билеты, пятаковки, «керенки» и прочие заменители денег, выпускаемые разными атаманами и правителями.

Денежные отношения все больше замещались обычным натуральным обменом. Введенная карточная система показывала, что в экономике нарушен принцип эквивалентного обмена, деньги уже не являлись мерой стоимости. На рынках активно занимали свое место эквиваленты денег: зерно, соль, самогон и т. д.

В то же время начинается восстановление промышленности и транспортной отрасли, расширяется товарное предложение, разрешается частная торговля, появляются резервы иностранной валюты, растет сеть кредитных учреждений, восстанавливается система налогообложений.

Все это в совокупности требовало оздоровления финансовой сферы.

Проведение денежной реформы

Новая власть приступила к разработке денежной реформы под руководством Григория Яковлевича Сокольникова, который возглавлял финансовое ведомство. Он проводил жесткую линию и был противником решать вопросы хозяйствования с помощью кавалерийских наскоков.

Г.Я. Сокольников

При нем Государственный банк становится главным организующим началом. В практику вошли государственные кредитные операции, не стало натурального налогового обложения, а основное место стала занимать система денежных налогов и доходов. Формировалось советское бюджетное право. При Сокольникове к работе вернулись настоящие профессионалы, в том числе работавшие в этой сфере еще до революции.

Два года, с 1922-го по 1924-й, понадобилось Сокольникову для проведения необходимых изменений. Советское государство получило твердую валюту – червонец. По стоимости он был равнозначен десятирублевой золотой монете царской чеканки и обеспечен золотом и другими драгоценными металлами на 25% и на 75% – товарами и ценными бумагами.

Реформа была разбита на три этапа. На первом этапе был осуществлен выпуск червонцев как банковских билетов. На втором – новые банкноты включались в экономический оборот страны и вытесняли совзнаки. Третий этап позволил ликвидировать дефицит государственного бюджета.

Значение денежной реформы

Денежная реформа Сокольникова в целом смогла улучшить финансовый климат в стране. У советской экономики появились определенные стимулы для развития. Укрепились принципы хозрасчета в промышленности, стали устойчивыми цены, начали расширяться и меняться товарно-денежные отношения между городом и деревней. Появились предпосылки к появлению стабильной денежной системы.

Авторы реформы планировали, что выпуск казначейских билетов завершит установление твердого соответствия червонца и зарубежной валюты. К сожалению, этого не произошло ввиду того, что состояние экономики было далеко от нормального и не позволяло оперативно завершить проводимые реформы. Новая система недолго оставалась устойчивой, и уже через год инфляция вновь стала отвоевывать свои позиции.

Начало индустриализации и свертывание НЭПа привели к разработке в 1930–1932 годах новой кредитно-денежной системы.