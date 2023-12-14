10 класс | История России

КРИЗИСЫ, РАЗРУШИВШИЕ НЭП

ГОЛАНД Ю.

В книге Ю.М. Голанда, кандидата экономических наук, автора ряда статей о нэпе, опубликованных в журналах "Знамя", "Наука и жизнь", "Коммунист", "Эко" и др. анализируются кризисы 1925 и 1927 гг., приведшие к свертыванию нэпа. Прослеживается, как игнорирование экономических законов приводило к нарушению равновесия в народном хозяйстве. Наряду с общими чертами кризисов раскрывается существенное развитие между ними: в 1925 г. был чисто экономический кризис, а в 1927 - еще и социально-политический. Рассматривается процесс ужесточения внутриполитического режима от либерализации 1925 г. до чрезвычайных мер 1928 г. В заключении автор сравнивает кризисы 1925 и 1927 гг. с кризисом, наблюдаемым в настоящее время, и предлагает возможные пути выхода из него. Книга адресована научным работникам, преподавателям, студентам, а так же массовому читателю, интересующемуся экономикой и политикой.