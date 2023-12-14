10 класс | История России

БОРЬБА ПРОТИВ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛЕ. 20-Е - НАЧАЛО 30-Х ГОДОВ

АРХИПОВ В. , МОРОЗОВ Л.

Советская историография уже имеет серьезные заслуги в разработке темы борьбы с капиталистическими элементами в переходный период. Обстоятельно изучена национализация капиталистической собственности в условиях гражданской войны, ликвидация кулачества как класса в ходе коллективизации сельского хозяйства. Получила освещение и политика Советского государства по отношению к буржуазным элементам города в условиях проведения новой экономической политики. Но введенный в научный оборот материал касается, как правило, реализации этой политики на отдельных этапах нэпа, в некоторых отраслях народного хозяйства и экономических регионах, в городе или деревне. Задачу широкого комплексного исследования борьбы с частным капиталом на протяжении всего периода нэпа решают в своей монографии доцент Брянского пединститута кандидат исторических наук В. А. Архипов и старший научный сотрудник НМЛ при ЦК КПСС доктор исторических наук Л. Ф. Морозов.