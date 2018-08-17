Роль химического оружия в подавлении Тамбовского восстания Роль химического оружия в подавлении Тамбовского восстания На чтение: 2 минуты

Одной из легенд антисоветского дискурса стала история о подавлении удушливыми газами восстания тамбовских крестьян при советской власти. Ниже речь пойдет о том, как проводилась операция по боевому применению отравляющих веществ (ОВ), какие были сложности у исполнителей, какой достигнут результат. Исходя из этого будет очередной раз разрушен миф, что Михаил Тухачевский уничтожал мирное население с помощью химического оружия летом 1921 года.

Тухачевский во всей этой истории был не более чем военным исполнителем. Мероприятия по обеспечению боевых действий были перечислены на совещании под руководством Антонова-Овсеенко. Сохранилась копия протокола этого совещания, из которого совершено ясно, что Тухачевский действовал строго в рамках приказа. Одним из организаторов боевого применения газов был инспектор артиллерии Касинов. Перед этим человеком стояла совершенно конкретная задача: обеспечить имеющимися средствами эффективное поражение противника, который находился в лесу.

Армия атамана Антонова, которому противостоял Тухачевский, представляла собой высокомобильную кавалерию. Личный состав был хорошо обучен и вооружен, имел опыт боевых действий, полученный в ходе Первой мировой войны. Большая часть - местные уроженцы, демобилизованные крестьяне, отлично знающие местность. После боестолкновений армия Антонова была разбита, но наиболее активное её ядро скрылось в тамбовских лесах. Мероприятия по прочесыванию местности результатов не дали, что неудивительно - противник имел в районе боевых действий развитую агентурную сеть.

Касинов и его коллеги составили инструкцию по действиям личного состава, так называемую программу. Исходя из описанной тактики применялись снаряды, содержащие ОВ раздражающего типа. Основная задача была уничтожить находящихся в схронах боевиков, и вынудить их сменить позицию и попасть под артиллерийский огонь.

В программе были учтены мероприятия по защите мирного населения и скота. Выставлялись соответствующие оцепления, чтобы исключить потери среди мирного населения. Так как личный состав химической роты на 60% был укомплектован местными жителями, похоже, что эти мероприятия выполнялись. Основная проблема была в том, что личный состав был плохо обучен и малограмотен. Большая часть ОВ экспонировалось из выпущенных артснарядов. Газобалонный пуск в полном объеме применить не решились, чтобы не пострадали сами пускающие. Всего было отмечено три случая боевого применения снарядов с хлорпикрином.

Вместе с тем эффект был достигнут. Однако, он был больше морально-психологическим чем натуральным. От ОВ не погиб никто.

Необходимо отметить, что боевому применению ОВ предшествовала информационная кампания. Были отпечатаны и распространены листовки с обращением к повстанцам, где говорилось о намерении использовать ядовитые газы. Кроме того, широкой огласке был предан приказ командующего войсками Тамбовской губернии Михаила Тухачевского о подаче на места баллонов с отравляющими веществами и нужных специалистов.

Во время Гражданской войны боевые отравляющие веществе применялись неоднократно: ими пользовались как белогвардейцы, так и британские оккупационные части на Севере. Примерно в это же время Уинстон Черчилль, занимавший пост министра колониальных дел, писал: «Я не понимаю эту щепетильность в связи с использованием газа. Я твердо выступаю за использование ядовитого газа против нецивилизованных племен».

Не готов сказать, что Антонов-Овсеенко при принятии решения на применение ОВ опирался на слова лорда, но явно действовал в его логике. Антоновцы в глазах советской власти были явно хуже угнетенных папуасов и прочих социально близких жителей Африки. Это были лютые и опасные враги, ничем не отличающиеся от колчаковцев и каппелевцев. Ни те, ни другие, ни третьи с красными тоже особо не церемонились.

До 1925 года, когда был подписан Женевский протокол, химическое оружие было законным боевым средством, а, например, разрывные пули «дум-дум» и русский трехгранный штык нет. СССР ратифицировал соглашение в 1928 году.

Объем применения самого химического оружия в боевой операции по разгрому антоновского мятежа ничтожен. Подтвержденных убитых нет совсем. Но это не означает отсутствие планируемого эффекта.

Надо понимать, чем была эта военная операция для советской власти и для чего она была нужна. Целью не могло быть поголовное уничтожение населения и фактическом применения в отношении него мер тотального террора. Тамбовская губерния была и оставалась житницей страны и хлеб кто-то должен был сеять и собирать.

Большая часть заявленных мер была декларативна и в нынешней терминологии относится к понятию информационной борьбы и пропаганды. Одним из моментов этой борьбы является морально психологическое подавление и устрашение личного состава противника.

Тут нельзя не сказать, что в составе комплекса мер по устрашению и снижению морального духа химическое оружие всегда стояло в первых рядах. При том, что в общем объеме потерь противника оно не попадает и в первую десятку. Это связано с объективными сложностями его применения. Высокотоксичные вещества на практике нестойки, и, чтобы гарантировать заражение местности, объем ОВ должен быть большим. Также высока опасность поражения своих же бойцов. Кроме того, требуется специальная подготовка и грамотный личный состав: не прошедшие ряд тренировок и испытаний солдаты могут допустить фатальную ошибку.

В общем, применение газов в операции против Антонова было скорее в целях морально-психологического воздействия на противника и обучения личного состава, чем для массового уничтожения живой силы отравляющими веществами.

Фактор химического оружия и сегодня используется в информационных войнах и часто становится предлогом для начала силовых операций. Примером могут служить события в Ираке, Ливии, Сирии, когда под благими предлогами происходили и происходят геополитические изменения, выгодные некоторым западным странам. Миф о травле газом крестьян Тухачевским – одна из информационных атак на Россию, которую пытаются демонизировать в глазах мировой общественности.