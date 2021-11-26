ПРОЦЕСС ЭСЕРОВ 08.06-07.08.1922 Г.

Судебный процесс над членами ЦК Партии эсеров и активными членами ПСР (22 человека) и бывшими членами партии (12 человек).

Наиболее видным лидером партии, который оказался на скамье подсудимых, был член ЦК А. Гоц . Процесс шел с такими нарушениями юридических норм, что вскоре заседания покинули иностранные защитники, которые были допущены под давлением международного социалистического движения. Государственный обвинитель Н. Крыленко безуспешно пытался доказать, что именно ЦК эсеров организовал в 1918 г. серию покушений на руководителей большевистского государства. Не обнаружилось и фактов эсеровского терроризма против большевиков после амнистии, которую большевики объявили для членов социалистических партий еще в 1919 г. В результате приговор был основан на крайне расплывчатых формулировках, но 12 обвиняемых были приговорены к смерти, остальные – к различным срокам заключения. Однако большевики опасались мести со стороны эсеров, оставшихся в подполье. Свою роль сыграло и давление международной левой общественности. Исполнение приговоров было отложено, и в 1924 г. они были заменены более мягким наказанием. Лидеры эсеров, оставшиеся в СССР, погибли в годы "Большого террора".

Исторические источники:

Судебный процесс над социалистами-революционерами (июнь – август 1922 г.). М., 2002; Партия социалистов-революционеров. Документы и материалы. Т.3. Ч.2. М., 2000.

Автор статьи: Шубин А.В.