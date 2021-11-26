МАСЛОВ СЕМЁН ЛЕОНТЬЕВИЧ

МАСЛОВ СЕМЁН ЛЕОНТЬЕВИЧ - российский ор­га­ни­за­тор и тео­ре­тик коо­пе­ра­ции, государственный дея­тель.

Сын Л. Т. Мас­ло­ва, управ­ляю­ще­го име­ни­ем, бывшего дво­ро­во­го. В 1894-1897 годах Маслов учил­ся на медицинском факультете Мо­с­ков­ско­го университета , за уча­стие в дея­тель­но­сти не­ле­галь­ных на­род­нических сту­денческих ор­га­ни­за­ций вы­слан в Ка­зань, окон­чил юри­дический факультет Ка­зан­ско­го университета (1903 год). С 1902 года ста­ти­стик Ка­зан­ской гу­берн­ской зем­ской упра­вы. Член со­циа­ли­стов-ре­во­лю­цио­не­ров пар­тии (эсе­ров, с 1903 года). В Ре­во­лю­цию 1905-1907 годов член Ка­зан­ско­го ре­во­люционного комитета по ор­га­ни­за­ции воо­руженного вос­ста­ния (1905 год), со­слан в Елец, на­пи­сал ре­во­люционное воз­зва­ние к елец­ко­му гар­ни­зо­ну, по­пав­шее в ру­ки по­ли­ции, по­сле че­го не­ле­галь­но пе­ре­ехал в Санкт-Пе­тер­бург, жил под фа­ми­ли­ей сво­его дру­га Д. И. Арак­чие­ва. В 1906-1910 годах со­труд­ни­чал в эсе­ров­ской пе­ча­ти, вхо­дил в ред­кол­ле­гию газеты «Зем­ля и во­ля», под­го­то­вил к пе­ча­ти ис­сле­до­ва­ние «Кре­сть­ян­ское хо­зяй­ст­во» (опубликовано в 1911 году, 4-е издание - 1920 год), при­ни­мал уча­стие в под­го­тов­ке эсе­ров­ско­го про­ек­та зе­мель­но­го за­ко­на во II Государственной ду­ме. В 1910 году аре­сто­ван, при­го­во­рён к 3 го­дам тю­рем­но­го за­клю­че­ния. С 1913 года ра­бо­тал в Мо­ск­ве в со­ве­те Съез­дов пред­ста­ви­те­лей льня­но­го де­ла: гла­ва ста­ти­стического бю­ро со­ве­та (с 1914 года), ини­циа­тор, один из ор­га­ни­за­то­ров (совместно с А. В. Чая­но­вым) и член его Коо­пе­ра­тив­ной ко­мис­сии (в 1915 году). Председатель прав­ле­ния Центрального товарищества льно­во­дов (1915-1917 годы).

С мар­та (апреля) 1917 года член со­ве­та Все­российских коо­пе­ра­тив­ных съез­дов. Председатель пре­зи­диу­ма Все­российского коо­пе­ра­тив­но­го съез­да (март 1917 года), ко­то­рый одоб­рил по­ли­ти­ку Временного пра­ви­тель­ст­ва и по­ста­но­вил ока­зы­вать ему под­держ­ку в ор­га­ни­за­ции про­до­вольственного де­ла. Де­ле­гат 1-го Все­российского съез­да кре­сть­ян­ских де­пу­та­тов (май 1917 года), член ис­пол­ко­ма Все­российского со­ве­та кре­сть­ян­ских де­пу­та­тов. Заместитель председателя Главного зе­мель­но­го комитета (апрель - октябрь 1917 года), вы­сту­пал про­тив за­хва­та кре­сть­я­на­ми по­ме­щичь­их зе­мель, счи­тал, что это при­ве­дёт к ра­зо­ре­нию име­ний с наи­бо­лее про­грес­сив­ным ве­де­ни­ем хо­зяй­ст­ва. Во­шёл в со­став Пред­пар­ла­мен­та. Министр зем­ле­де­лия в по­след­нем со­ста­ве Временного пра­ви­тель­ст­ва [03(16)-25.10(07.11).1917 года]. Под его ру­ко­во­дством под­го­тов­лен про­ект временного (до со­зы­ва Уч­ре­ди­тель­но­го со­б­ра­ния ) ре­ше­ния агар­но­го во­про­са, пред­по­ла­гав­ший соз­да­ние из б. ч. ча­ст­но­вла­дельческих зе­мель временного аренд­но­го фон­да, рас­по­ря­жать­ся ко­то­рым долж­ны бы­ли зе­мель­ные ко­ми­те­ты [соз­да­ны за­ко­ном Временного пра­ви­тель­ст­ва от 21.04(04.05).1917 года]. Пе­ре­да­че в этот фонд не под­ле­жа­ли наи­бо­лее тех­но­ло­ги­че­ски раз­ви­тые хо­зяйственные еди­ни­цы (са­ды, пле­мен­ные, свек­ло­са­хар­ные хо­зяй­ст­ва и пр.), за поль­зо­ва­ние зем­лёй временного аренд­но­го фон­да кре­сть­я­не долж­ны бы­ли вно­сить пла­ту, часть ко­то­рой (за вы­че­том на­ло­гов) пред­по­ла­га­лось пе­ре­да­вать вла­дель­цам зе­мель. Маслов аре­сто­ван в хо­де Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года в ночь с 25 октября (7 но­ября) на 26 октября (8 но­ябя) вме­сте с другими ми­ни­ст­ра­ми Временного пра­ви­тель­ст­ва, вско­ре ос­во­бо­ж­дён. Уча­ст­во­вал в не­ле­галь­ных за­се­да­ни­ях чле­нов Временного пра­ви­тель­ст­ва, под­пи­сал его об­ра­ще­ние «Ко всем гра­ж­да­нам Рос­сий­ской Рес­пуб­ли­ки».

Счи­тал, что боль­ше­ви­ки ве­дут стра­ну к анар­хии, рас­па­ду и ги­бе­ли, од­на­ко, как и б. ч. дея­те­лей коо­пе­ра­ции, не хо­тел ак­тив­ны­ми дей­ст­вия­ми про­тив но­вой вла­сти спо­соб­ст­во­вать раз­рас­та­нию гражданской вой­ны. Из­бран в Уч­ре­дительнок со­б­ра­ние от Ор­лов­ско­го со­ве­та кре­сть­ян­ских де­пу­та­тов и по спи­ску пар­тии эсе­ров. На 4-м съез­де эсе­ров (но­ябрь - декабрь 1917 года) об­ви­нил ЦК пар­тии в «не­дос­та­точ­ной под­держ­ке де­мо­кра­ти­че­ской го­су­дар­ст­вен­но­сти», в «заб­ве­нии ин­те­ре­сов ро­дины»; зая­вил, что вви­ду от­ко­ла ря­да групп (пре­ж­де все­го ле­вых эсе­ров) пар­тия сто­ит на пу­ти к раз­ло­же­нию. Ото­шёл от ак­тив­ной по­ли­тической дея­тель­но­сти. В ус­ло­ви­ях уси­ли­вав­ше­го­ся ого­су­дар­ст­вле­ния эко­но­ми­ки вы­сту­пал про­тив государственного вме­ша­тель­ст­ва в дея­тель­ность коо­пе­ра­тив­ных ор­га­ни­за­ций, хо­тя тес­ный кон­такт ру­ко­во­дя­щих ор­га­нов коо­пе­ра­тив­но­го дви­же­ния с го­су­дар­ст­вом счи­тал до­пус­ти­мым и по­лез­ным. В пе­ри­од осу­ще­ст­в­ле­ния но­вой эко­но­ми­че­ской по­ли­ти­ки и час­тич­но­го вос­ста­нов­ле­ния са­мо­стоя­тель­но­сти сельскохозяйственной коо­пе­ра­ции по­ло­жи­тель­но оце­ни­вал дея­тель­ность Советского государства «по строи­тель­ст­ву но­вой жиз­ни на на­ча­лах тру­да и спра­вед­ли­во­сти». Председатель со­ве­та Все­российского сою­за сельскохозяйственной коо­пе­ра­ции - Сель­ско­сою­за (1921-1923 годы), председатель прав­ле­ния Все­российского центра коо­пе­ра­тив­но­го сою­за льно­во­дов и ко­но­п­ле­во­дов - Льно­цен­тра (1922-1924 годы; с 1925 года заместитель председателя, с 1927 года член со­ве­та).

Од­но­вре­мен­но пре­по­да­вал во Все­российском коо­пе­ра­тив­ном институте в Мо­ск­ве (1918-1922 годы), в Московском промышленно-эко­но­мическом прак­ти­че­ском институте (1924-1932 годы). Ав­тор около 200 книг и ста­тей. Сто­рон­ник кон­цеп­ции «коо­пе­ра­тив­ной ле­ст­ни­цы» - пе­ре­хо­да от про­стых ви­дов коо­пе­ра­ции к бо­лее слож­ным и, в ко­неч­ном счё­те, к про­из­вод­ст­вен­ным ви­дам. Раз­ви­вал те­зис о ко­опе­ри­ро­ва­нии всех сельскохозяйственных про­цес­сов как ко­неч­ной це­ли раз­ви­тия коо­пе­ра­ции в де­рев­не. Счи­тал, что она оп­ре­де­ля­ет­ся эко­но­мическими ус­ло­вия­ми и по­треб­но­стью зем­ле­дель­цев в пе­ре­хо­де от еди­но­лич­но-се­мей­но­го про­из­вод­ст­ва к об­ще­ст­вен­но­му и долж­на быть по­строе­на на прин­ци­пах де­мо­кра­тиз­ма, хо­зяйственной са­мо­стоя­тель­но­сти, са­мо­управ­ляе­мо­сти. За не­со­от­вет­ст­вие этим прин­ци­пам кри­ти­ко­вал в 1921-1922 годах прак­ти­ку соз­да­ния кол­хо­зов.

Аре­сто­ван в 1930 году по ошиб­ке (вме­сто С. С. Мас­ло­ва) в свя­зи с Тру­до­вой кре­сть­ян­ской пар­тии де­лом, со­слан на 3 го­да в Ка­зах­стан, за­тем в Уфу. По­сле об­ра­ще­ния к М. И. Ка­ли­ни­ну (1933 год) вер­нул­ся в Мо­ск­ву. В 1938 году вновь аре­сто­ван (21 февраля) по об­ви­не­нию в при­над­леж­но­сти к не­ле­галь­ной эсе­ров­ской ор­га­ни­за­ции, при­го­во­рён (20 ию­ня) Во­енной кол­ле­ги­ей Вер­хов­но­го су­да СССР к выс­шей ме­ре на­ка­за­ния. Рас­стре­лян. Реа­би­ли­ти­ро­ван в 1988 году.

Сочинения:

Кре­сть­ян­ское хо­зяй­ст­во и сель­ско­хо­зяй­ст­вен­ная коо­пе­ра­ция. М., 1919;

Коо­пе­ра­ция в кре­сть­ян­ском хо­зяй­ст­ве. Лейп­циг, 1922;

Сель­ско­хо­зяй­ст­вен­ная коо­пе­ра­ция, ее фор­мы, зна­че­ние и задачи. 2-е изд. М., 1922;

Со­вре­мен­ное со­стоя­ние и по­ли­ти­ка сель­ско­хо­зяй­ст­вен­ной коо­пе­ра­ции в Со­вет­ской Рос­сии. М., 1924;

Эко­но­ми­че­ские ос­но­вы сель­ско­хо­зяй­ст­вен­ной коо­пе­ра­ции. М., 1928.