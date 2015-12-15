"Прошу Вас картину считать за мной". Государственная Третьяковская галерея Государственная Третьяковская галерея принадлежит к числу крупнейших музеев мира На чтение: 5 минут

Государственная Третьяковская галерея принадлежит к числу крупнейших музеев мира.

Ее популярность почти легендарна. Чтобы увидеть ее сокровища, сотни тысяч людей приезжают ежегодно в тихий Лаврушинский переулок, что расположен в одном из древнейших районов Москвы, в Замоскворечье. Собрание Третьяковской галереи посвящено исключительно национальному русскому искусству, тем художникам, которые внесли свой вклад в историю русского искусства или которые были тесно связаны с ней. Такой была задумана галерея ее основателем, московским купцом и промышленником Павлом Михайловичем Третьяковым (1832-1898), такой сохранилась она до наших дней.

Датой основания Третьяковской галереи принято считать 1856 год, когда молодой Третьяков приобрел первые работы современных ему русских художников, задавшись целью создать коллекцию, которая в будущем могла бы перерасти в музей национального искусства.

"Для меня, истинно и пламенно любящего живопись, не может быть лучшего желания, как положить начало общественного, всем доступного хранилища изящных искусств, принесущего многим пользу, всем удовольствие", - писал собиратель в 1860 году, добавляя при этом : ". . . я желал бы оставить национальную галерею, то есть состоящую из картин русских художников".

Пройдут годы, и благие намерения молодого коллекционера окажутся блистательно выполненными. В 1892 году Москва, а с нею и вся Россия, получили в дар от Третьякова большую (ок. 2 тысяч картин, рисунков и скульптур) и уже знаменитую галерею подлинных шедевров национального искусства. И благодарная Россия в лице ее ведущих художников заявит дарителю: ". . . Весть о вашем пожертвовании давно облетела Россию и во всяком, кому дороги интересы русского просвещения, вызвала живейшую радость и удивление к значительности принесенных Вами в его пользу усилий и жертв". Вместе с собранием Павла Михайловича в дар Москве была принесена и коллекция его брата Сергея Михайловича, незадолго перед тем скончавшегося, бывшего в 1880-е годы московским городским головой, тоже собирателем, но уже преимущественно работ западноевропейских художников середины и второй половины XIX века. Ныне эти произведения находятся в собраниях Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и Государственного Эрмитажа.

Кем же был Павел Михайлович Третьяков и чем руководствовался он в своих действиях и начинаниях?

Всю свою жизнь Третьяков оставался крупным деловым человеком, и в славе и в безвестности он был достойным продолжателем торгового дела своего деда - московского купца 3-й гильдии, низшей в купеческой "табели о рангах". Третьяков умер именитым, почетным гражданином города Москвы, немало приумножив капитал своих предков.

Но " . . . моя идея, - скажет он в конце пути, - была с самых юных лет наживать для того, чтобы нажитое от общества вернулось бы также обществу (народу) в каких-либо полезных учреждениях; мысль эта не покидала меня во всю мою жизнь. . . "

Как видим, идея общественного служения, типичная для его эпохи, по-своему им понятая и истолкованная, вдохновляла его.

Третьяков - коллекционер был в известном роде феномен. Современники немало удивлялись природному уму и безукоризненному вкусу этого потомственного купца. "Я должен сознаться, - писал в 1873 году художник И. Н. Крамской, - что это человек с каким-то, должно быть, дьявольским чутьем". Нигде специально не учившийся (братья Третьяковы получили домашнее воспитание, по преимуществу практического характера), он обладал тем не менее широкими познаниями, особенно в области литературы, живописи, театра и музыки. "Третьяков по натуре и знаниям был ученый", - скажет в 1902 году в своей "Истории русского искусства" художник и критик А. Н. Бенуа.

Третьяков никогда не работал с "суфлерами". Будучи близко знаком с огромным числом художников, писателей, музыкантов и со многими очень дружен, Третьяков охотно выслушивал их советы и замечания, но поступал всегда по-своему и решения свои, как правило, не менял. Вмешательства в свои дела он не терпел. Крамской, пользовавшийся неоспоримо самым большим расположением и уважением Третьякова, вынужден был заметить: "Я давно его знаю и давно убедился, что на Третьякова никто не имеет влияния как в выборе картин, так и в его личных мнениях. . . Если и были художники, полагавшие, что на него можно было влиять, они должны были потом отказаться от своего заблуждения". Со временем высокий вкус, строгость отбора и, конечно же, благородство намерений принесли Третьякову заслуженный и неоспоримый авторитет и дали ему "привилегии", которых не имел ни один другой коллекционер: Третьяков получил право первым смотреть новые работы художников или непосредственно в их мастерских, или на выставках, но, как правило, до их публичного открытия.

"Прошу Вас картину считать за мной"

Визит Павла Михайловича к художникам всегда был волнующим событием, и не без душевного трепета все они, маститые и начинающие, ждали от Третьякова его тихого: "Прошу Вас картину считать за мной". Что было для всех равнозначно общественному признанию. "Признаюсь Вам откровенно, - писал в 1877 году И. Е. Репин П. М. Третьякову, - что если уж его продавать (речь шла о картине Репина "Протодьякон". - Л. И. ), то только в Ваши руки, в Вашу галерею не жалко, ибо говорю без лести, я считаю за большую для себя честь видеть там свои вещи". Нередко художники шли Третьякову на уступки, а Третьяков никогда не покупал не торгуясь, и снижали для него свои цены, оказывая тем самым посильную поддержку его начинанию. Но поддержка здесь была обоюдной.

Художники и историки искусства давно уже заметили, что, "не появись в свое время П. М. Третьяков, не отдайся он всецело большой идее, не начни собирать воедино Русское Искусство, судьбы его были бы иные: быть может, мы не знали бы ни "Боярыни Морозовой", ни "Крестного хода. . . ", ни всех тех больших и малых картин, кои сейчас украшают знаменитую Государственную Третьяковскую галерею. (М. Нестеров). Или: ". . . Без его помощи русская живопись никогда не вышла бы на открытый и свободный путь, так как Третьяков был единственный (или почти единственный), кто поддержал все, что было нового, свежего и дельного в русском художестве" (А. Бенуа).

Размах собирательской деятельности и широта кругозора П. М. Третьякова были поистине удивительны. Каждый год, начиная с 1856 года, в его галерею поступали десятки, а то и сотни работ. Третьяков, несмотря на свою расчетливость, не останавливался даже перед очень крупными тратами, если этого требовали интересы его дела.

Он покупал заинтересовавшие его картины, невзирая на шум критики и недовольство цензуры, как это было, например, с "Сельским крестным ходом на Пасхе" В. Г. Перова или с "Иваном Грозным. . . " И. Е. Репина. Покупал, если даже не все в картине отвечало его собственным взглядам, но соответствовало духу времени, как то было с полотном того же Репина "Крестный ход в Курской губернии", социальная острота которого не вполне импонировала собирателю. Покупал, если против выступали очень сильные и уважаемые авторитеты вроде Л. Н. Толстого, не признававшего религиозной живописи В. М. Васнецова. Третьяков отчетливо понимал, что создаваемый им музей должен не столько соответствовать его личным (или чьим-либо) вкусам и симпатиям, сколько отражать объективную картину развития отечественного искусства. Может быть, именно поэтому Третьяков-собиратель более других частных коллекционеров был лишен вкусовой узости и ограниченности. Каждое новое десятилетие вносило в его коллекцию новые имена и новые веяния. Вкусы создателя музея развивались и эволюционировали вместе с самим искусством.

Отдавая, вольно или невольно, предпочтение современному искусству, Третьяков тем не менее с первых до последних шагов своей собирательской деятельности упорно отслеживал и щедро приобретал все то лучшее, что было на тогдашнем художественном рынке из работ русских художников прошедших эпох XVIII - первой половины XIX века и даже древнерусского искусства. Ведь он создавал, по существу, первый в России музей, отражающий весь поступательный ход развития русского искусства. Что не означает, что у Третьякова совсем не было просчетов и ошибок. Так, связывая свои надежды на великое будущее русской школы с творчеством передвижников, Третьяков почти не приобретал работы художников академического направления XIX века, и их искусство до сих пор слабо представлено в музее. Недостаточно внимания проявлял Третьяков и знаменитому Айвазовскому. В конце жизни собиратель явно с опаской присматривался к новым художественным тенденциям русского искусства 1890-х годов. Страстно любя живопись, Третьяков создавал в первую очередь картинную галерею, реже приобретая скульптуру и графику. Значительное пополнение этих разделов в Третьяковской галерее произошло уже после смерти ее создателя. И до сих пор почти все, что было приобретено П. М. Третьяковым, составляет подлинный золотой фонд не только Третьяковской галереи, но и всего русского искусства.

Поначалу все, что приобреталось Павлом Михайловичем Третьяковым, размещалось в комнатах его жилого дома в Лаврушинском переулке, купленного семьей Третьяковых в начале 1850-х годов. Но уже к конце 1860-х годов картин стало так много, что разместить их все в комнатах не было никакой возможности.

Музей, частный по принадлежности, общественный по характеру

С приобретением большой Туркестанской серии картин и этюдов В. В. Верещагина, вопрос о постройке специального здания картинной галереи был решен сам собой. В 1872 году началось строительство, а весной 1874 года произошло переселение картин в двухэтажное, состоящее из двух больших залов (ныне залы № 8, 46, 47, 48) первое помещение Третьяковской галереи. Оно было воздвигнуто по проекту зятя Третьякова (мужа сестры) архитектора А. С. Каминского в саду замоскворецкой усадьбы Третьяковых и соединено с их жилым домом, но имело отдельный вход для посетителей. Однако быстрый рост собрания скоро привел к тому, что уже к концу 1880-х годов количество залов галереи возросло до 14. Двухэтажное здание галереи с трех сторон окружило жилой дом со стороны сада вплоть до Малого Толмачевского переулка. С постройкой специального здания галереи собранию Третьякова был придан статус настоящего музея, частного по принадлежности, общественного по характеру, музея бесплатного и открытого на протяжении почти всех дней недели для любого посетителя без различия рода и звания. В 1892 году Третьяков подарил свой музей городу Москве.

По решению Московской городской думы, юридически теперь владевшей галереей, П. М. Третьяков был назначен ее пожизненным попечителем. Как и прежде, Третьяков пользовался почти единоличным правом отбора произведений, осуществляя покупки как на капитал, выделяемый думой, так и на свои собственные средства, передавая такие приобретения уже в качестве дара в "Московскую городскую художественную галерею Павла и Сергея Михайловичей Третьяковых" (таково было тогда полное название Третьяковской галереи). Продолжал Третьяков заботиться и о расширении помещений, пристроив в 1890-е годы к существующим 14 еще 8 просторных залов. Умер Павел Михайлович Третьяков 16 декабря 1898 года. После смерти П. М. Третьякова делами галереи стал ведать Совет попечителей, избираемый думой. В его состав входили в разные годы видные московские художники и коллекционеры - В. А. Серов, И. С. Остроухов, И. Е. Цветков, И. Н. Грабарь. На протяжении почти 15 лет (1899 - нач. 1913) бессменным членом Совета была дочь Павла Михайловича - Александра Павловна Боткина (1867-1959).

В 1899-1900 годах опустевший жилой дом Третьяковых был перестроен и приспособлен для нужд галереи (ныне залы № 1, 3-7 и вестибюли 1 этажа). В 1902-1904 годах весь комплекс построек был объединен по Лаврушинскому переулку общим фасадом, построенным по проекту В. М. Васнецова и придавшим зданию Третьяковской галереи большое архитектурное своеобразие, до сих пор выделяющее его среди прочих московских достопримечательностей

В начале XX века Третьяковская галерея становится одним из крупнейших музеев не только России, но и Европы. Она активно пополняется произведениями как нового, так и старого русского искусства. В 1913-1918 годах по инициативе художника и историка искусства И. Н. Грабаря, бывшего в те годы попечителем Третьяковской галереи, реформируется ее экспозиция. Если раньше новые поступления выставлялись отдельно и не смешивались с основным собранием П. М. Третьякова, то теперь развеска всех произведений подчиняется общему историко-хронологическому и монографическому принципу, соблюдаемому и поныне.

Общенациональная значимость Третьяковской галереи

Новый период в истории Третьяковской галереи начался после национализации галереи в 1918 году, превратившей ее из муниципальной собственности в государственную, закрепив за ней ее общенациональную значимость.

В связи с национализацией частных коллекций и процессом централизации музейных собраний количество экспонатов в Третьяковской галереи к началу 1930-х годов увеличилось более чем в пять раз. В состав галереи влился ряд малых московских музеев, таких, как Цветковская галерея, Музей иконописи и живописи И. С. Остроухова, частично Румянцевский музей. Одновременно с этим из состава галереи была выведена и передана в другие музеи коллекция произведений западноевропейского искусства, образованная из собраний С. М. Третьякова, М. А. Морозова и других дарителей.

За последние полвека Третьяковская галерея превратилась не только в огромный музей с мировой известностью, но и в крупный научный центр, занимающийся хранением и реставрацией, изучением и пропагандой музейных ценностей. Научные сотрудники галереи активно участвуют в разработке вопросов истории и теории русского искусства, устраивают многочисленные выставки как в нашей стране, так и за рубежом, читают лекции, проводят экскурсии, ведут большую реставрационную и экспертную работу, внедряют новые формы музейной компьютерной информатики. Третьяковская галерея обладает одной из богатейших в России специализированных библиотек, насчитывающей более 200 тысяч томов книг по искусству; единственной в своем роде фото- и слайдотекой; оснащенными современной техникой реставрационными мастерскими.

Быстрый рост коллекции Третьяковской галереи уже в 1930-е годы остро ставил вопрос о расширении ее помещений. Пристраивались, где это было возможно, новые залы, перестраивались и включались в комплекс галереи примыкавшие к ее территории жилые дома и иные постройки. К концу 1930-х годов экспозиционные и служебные площади были увеличены почти вдвое, но и этого было мало для быстро растущего и развивающегося музея. Начали разрабатываться проекты реконструкции Третьяковской галереи, включавшие в себя то проект сноса всех соседствующих с галереей зданий и расширение ее вплоть до набережной Обводного канала (проект архитекторов А. В. Щусева и Л. В. Руднева, 1930-е), то постройки нового здания на новом месте и переноса в него всей коллекции Третьяковской галереи (здание на Крымском валу, архитектор Н. П. Сукоян и др. , 1950-1960-е). В результате многих дискуссий было принято решение о сохранении за Третьяковской галереей исторического помещения в Лаврушинском переулке. В начале 1980-х годов началась его реконструкция и расширение при активной поддержке директора Третьяковской галереи О. К. Королева (1929-1992). В 1985 году вступил в строй первый корпус - депозитарий, где разместились просторные хранилища для произведений различных видов искусства и реставрационные мастерские; в 1989 году - второй, так называемый Инженерный корпус, с помещениями для временных выставок, лекционным и конференц-залами, детской студией, информационно-компьютерной и различного рода инженерными службами. Реконструкция основного здания, начавшаяся в 1986 году, была завершена в 1994 году и окончательно галерея открылась для посетителей 5 апреля 1995 года.

За годы реконструкции сложилась новая концепция Третьяковской галереи как единого музея на двух территориях: в Лаврушинском переулке, где сосредоточиваются экспозиции и хранилища старого искусства, начиная с древнейших времен до начала 1910-х годов, и в здании на Крымском валу, экспозиционные площади которого отданы искусству XX века. Выставки, как старого, так и нового искусства, устраиваются на обеих территориях. В процессе перестройки здания галереи в Лаврушинском переулке новую жизнь обрели многие находящиеся в непосредственной близости к галерее историко-архитектурные памятники, включенные теперь в ее состав. Так, восстановленной после разорения 1930-х годов и отреставрированной церкви Святителя Николая в Толмачах (XVI-XIX вв. ) придан статус "домовой церкви" при музее, то есть церкви и музея одновременно; в старинных городских постройках XVIII и XIX веков по Лаврушинскому переулку (дома № 4 и 6) будут располагаться дополнительные музейные экспозиции русской графики и древнерусского искусства. Разрабатываются проекты постройки нового выставочного зала на углу Лаврушинского переулка и Кадашевской набережной.

Нынешнее собрание Третьяковской галереи насчитывает более 100 тысяч произведений и делится на несколько разделов: древнерусское искусство XII-XVIII веков - иконы, скульптура, мелкая пластика, прикладное искусство (ок. 5 тыс. экспонатов); живопись XVIII - первой половины XIX века, второй половины XIX века и рубежа XIX и XX веков (ок. 7 тысяч произведений); русская графика XVIII - начала XX века (свыше 30 тысяч произведений); русская скульптура XVIII - начала XX века (ок. 1000 экспонатов); коллекция старых антикварных рам, мебели, прикладного искусства и огромный раздел (более половины всей коллекции) послереволюционной живописи, скульптуры и графики, размещающийся в помещениях на Крымском валу.

Источник: http://www.worldofnature.ru/stati/istoriya/1867-istoriya-sozdaniya-tretyakovskoj-galerei

Передача галереи П.М. Третьякова в дар Москве. 1892–1898

Летом 1892 года неожиданно умер младший из братьев Третьяковых Сергей Михайлович. Он оставил завещание, в котором просил присоединить свои картины к художественному собранию старшего брата; в завещании были и такие строки: «Так как брат мой Павел Михайлович Третьяков выразил мне свое намерение пожертвовать городу Москве художественную коллекцию и в виду сего предоставить в собственность Московской городской думе свою часть дома… где помещается его художественная коллекция… то я часть этого дома, мне принадлежащую, предоставляю в собственность Московской городской думе, но с тем, чтобы Дума приняла те условия, на которые брат мой будет предоставлять ей свое пожертвование…» Завещание не могло быть выполнено, пока галерея принадлежала П.М. Третьякову.

31 августа 1892 года Павел Михайлович написал заявление в Московскую городскую думу о передаче в дар городу своего собрания, а также собрания Сергея Михайловича (вместе с домом). В сентябре Дума на своем заседании официально приняла дар, постановила благодарить Павла Михайловича и Николая Сергеевича (сына Сергея Михайловича) за дар, а также решила ходатайствовать о присвоении подаренной коллекции наименования «Городская художественная галерея Павла и Сергея Михайловичей Третьяковых». П.М. Третьяков был утвержден попечителем Галереи. Не желая участвовать в торжествах и выслушивать благодарности, Павел Михайлович отправился за границу. Вскоре действительно посыпались благодарственные адреса, письма, телеграммы. Русское общество не осталось равнодушным к благородному поступку Третьякова. В январе 1893 года Московская городская дума постановила ежегодно выделять 5 000 рублей на приобретение художественных произведений для Галереи, дополнительно к завещанным Сергеем Михайловичем Третьяковым суммам. В августе 1893 Галерея была официально открыта для посещения (Павел

Михайлович был вынужден закрыть ее в 1891 году из-за происходивших краж произведений).

В декабре 1896 года П.М. Третьяков стал почетным гражданином города Москвы, как говорилось в приговоре Московской городской думы «…За великую заслугу пред Москвою, которую он сделал средоточием художественного просвещения России, принесши в дар древней столице свое драгоценное собрание произведений русского искусства».

После передачи коллекции городу Павел Михайлович не перестал заботиться о своей Галерее, оставаясь ее попечителем до конца жизни. Картины покупались не только на деньги города, но и на средства Третьякова, который дарил их Галерее. В 1890-е годы собрание пополнилось произведениями Н.Н. Ге, И.Е. Репина, А.К. Саврасова, В.А. Серова, Н.А. Касаткина, М.В. Нестерова и других мастеров. Начиная с 1893 года П.М. Третьяков ежегодно издавал каталоги собрания, постоянно дополняя и уточняя их. Для этого он переписывался с художниками, их родственниками, коллекционерами, добывая по крупицам ценные сведения, иногда предлагая поменять название картины. Так Н.Н. Рерих соглашался с Павлом Михайловичем при составлении каталога 1898 года: «…Для языка, действительно, лучше название краткое, хотя бы такое «Славянский городок. Гонец». Это был последний подготовленный Третьяковым каталог, самый полный и точный. В 1897–1898 годах было вновь расширено здание Галереи, на этот раз за счет внутреннего садика, в котором любил гулять Павел Михайлович, жертвовавший всем ради любимого детища. Устройство коллекции Сергея Михайловича, новая перевеска картин отнимали у Третьякова много сил. Времени и энергии требовали и торгово-промышленные дела, и участие во многих обществах, и благотворительность. Павел Михайлович принимал активное участие в деятельности Московского

общества любителей художеств, Московского художественного общества, Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Много делал он для Арнольдовского училища глухонемых, помогая не только материально, но и входя во все тонкости учебного процесса, строительства и ремонта зданий. По просьбе И.В. Цветаева Третьяков внес свой вклад и в создание Музея изящных искусств (ныне Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). Всех пожертвований П.М. Третьякова не перечислить, достаточно упомянуть о помощи экспедиции Н.Н. Миклухи-Маклая , о многочисленных стипендиях, о пожертвованиях на нужды бедных. В последние годы Павел Михайлович часто недомогал. Очень переживал он и болезнь жены, которую разбил паралич. В ноябре 1898 года Третьяков отправился по делам в Петербург, вернувшись в Москву, почувствовал себя плохо. 4 декабря Павел Михайлович Третьяков скончался.

История галереи. Источник: http://www.tretyakovgallery.ru/ru/museum/history/history_galery/history_galery1892_1898/

Памятник Петру Михайловичу Третьякову

Павел Михайлович Третьяков (1832–1898) был похоронен на Даниловском кладбище рядом с родителями и умершим в 1892 г. братом Сергеем; в 1948 г. его останки были перенесены на Серафимовское кладбище (Новодевичий монастырь). Надгробие работы скульптора И. Орлова по проекту художника И. Остроухова (гранит, бронза).

После 1917 г. перед фасадом Третьяковской галереи на прямоугольном постаменте был поставлен памятник-бюст В.И. Ленину. Спустя некоторое время, в 1939 г, на этом месте был установлен памятник, скульптурное изображение Председателя Совета министров СССР И.В. Сталина. Скульптура С.Д. Меркулова высотой 3,5 метра, изображающая Сталина во весь рост, выполнена в красном граните. После демонтажа она сохраняется в Государственной Третьяковской галерее, имеет высокую степень сохранности и находится во внутреннем дворе главного здания Третьяковской галереи (прислонена к стене). 29 апреля 1980 г. на месте удалённого памятника Сталину был поставлен, наконец, памятник основателю Третьяковской галереи Павлу Третьякову, скульптура, которая существует поныне. Это гранитная четырехметровая статуя, созданная по проекту скульптора А. П. Кибальникова и архитектора И. Е. Рожина.

«Посмертное путешествие» семьи Третьяковых

Даниловское кладбище прежде славилось своим особенным "третьесословным" колоритом, впрочем, не вполне утраченным и до сих пор. Историк Москвы А. Т. Саладин в 1916 году констатировал: "Даниловское кладбище можно смело назвать купеческим, да другим оно и быть не могло, близко примыкая к купеческому Замоскворечью. Пожалуй, ни на каком больше московском кладбище нет такого обилия купеческих памятников, как на этом". С тех пор многое изменилось. Не найти здесь теперь могил известных московских купцов Солодовниковых, Голофтеевых, Лепешкиных…

Пожалуй, наиболее знаменитым купеческим захоронением Даниловского кладбища, а может быть и всей Москвы, был участок Третьяковых Павла Михайловича, Сергея Михайловича и их родителей. А. Т. Саладин оставил следующее описание: "На могиле Сергея Михайловича – черный мраморный, довольно высокий, но совершенно простой памятник с надписью: "Сергей Михайлович ТРЕТЬЯКОВ родился 19 января 1834 г. скончался 25 июля 1892 г.". Памятник Павлу Михайловичу в нескольких шагах подальше, под защитной проволочной решеткой, он почти такой же, но в несколько более изысканной обработке. Надпись: "Павел Михайлович ТРЕТЬЯКОВ 15 дек. 1832 г. ум. 4 дек. 1898 г.". Однако сегодня всего этого на Даниловском кладбище нет. 10 января 1948 года останки обоих братьев, а также жены П. М. Третьякова Веры Николаевны перенесли на Новодевичье кладбище.

Формально перезахоронение производилось по инициативе Комитета по делам искусств при Совете Министров СССР. Председатель Комитета М. Б. Храпченко в письме управляющему трестом похоронных бюро при Моссовете мотивировал свою инициативу так: "Несмотря на договор, заключенный администрацией [Третьяковской] Галереи об охране этих могил и их художественных надгробий, исполненных художником В. М. Васнецовым, могилы эти приходят в крайний упадок. (…) Учитывая ходатайство Дирекции Государственной Третьяковской Галереи, а также просьбу ближайших родственников основателей Галереи, Комитет по делам искусств при Совете Министров СССР со своей стороны ходатайствует о перенесении останков Павла Михайловича, Веры Николаевны и Сергея Михайловича Третьяковых, а также их художественных надгробий с кладбища Даниловского монастыря на кладбище Новодевичьего монастыря, где захоронены виднейшие деятели русской культуры и искусства".

Что председатель комискусства спутал кладбища Даниловского монастыря и Даниловское, не столь уж и странно – их путают до сих пор, хотя первого не существует уже семьдесят с лишним лет. Странно звучит обоснование необходимости перенести могилы: на старом месте-де они "приходят в крайний упадок". Однако могилы, о которых заботятся, никогда "не придут в упадок", если же их забросить – упадок обеспечен, находись они хоть у самой кремлевской стены. Урна с прахом Маяковского стояла в лучшем тогда в стране колумбарии Донского кладбища и "прийти в упадок" никак не могла – тем не менее ее все равно перенесли на Новодевичье.

Подоплека всех этих перезахоронений была, конечно, совсем иная, и, судя по письму Храпченко, раскрывать ее власти не очень-то хотели: в Москве разворачивалась кампания по сбору и концентрации в Новодевичьем пантеоне останков знаменитых личностей. Причем перезахоронения производились не только с кладбищ, подлежащих ликвидации, но вообще отовсюду, кроме, может быть, кладбища Ваганьковского – традиционно второго по значению после Новодевичьего.

Некоторые источники (например, энциклопедия "Москва") указывают, что Сергей Михайлович Третьяков покоится все же на Даниловском кладбище. Это не так. В архиве Третьяковской галереи имеется "Акт о перезахоронении останков П. М. Третьякова, В. Н. Третьяковой и С. М. Третьякова с Даниловского кладбища на кладбище Новодевичьего монастыря от 11. 1. 1948 г.". Помимо акта и прочих бумаг в архиве есть и несколько фотографий: на одних запечатлен момент эксгумации, другие сделаны уже на Новодевичьем кладбище у края свежевырытой могилы. Фотографии не оставляют места никаким сомнениям.

Но вот что любопытно: в архиве соседнего Даниловского монастыря среди карточек на похороненных здесь находится и карточка Сергея Михайловича Третьякова. Выходит, Даниловский монастырский погост также претендует быть местом его погребения? Нет, конечно. Имея свидетельство А. Т. Саладина и вышеназванный Акт, эту версию можно смело отбросить, сделав зато интереснейший вывод: поскольку Сергей Михайлович в монастыре погребен не был, а документы тем не менее на него там "заведены", очевидно, Даниловское кладбище являлось своего рода филиалом монастырского – может быть, не всегда, но какое-то время.

На Даниловском же кладбище сохранилась могила родителей прославленных меценатов. Вернее, их памятник. Слева от главной дорожки, почти сразу за мемориалом погибших в Великой Отечественной войне, окруженный проржавевшими до крайности фрагментами кованой ограды, стоит крепкий, напоминающий русскую печку, слегка покосившийся обелиск с надписью:

"Михаил Захарович Третьяков

Московский купец

скончался 1850 г. Декабря 2 дня.

Жития его было 49 лет, 1 м. и 6 дней.

Александра Данииловна Третьякова

родилась в 1812 году.

скончалась 7-го февраля 1899 года".

Лежат ли нынче под обелиском чьи-либо останки – мы точно не знаем. Казалось бы, кому могло прийти в голову потревожить кости старших Третьяковых? Ан, видно, могло. Перенесение на элитное кладбище основателей крупнейшей картинной галереи как-то еще объяснимо, но вот что еще придумали тогда их почитатели: согласно "гарантийному письму", хранящемуся в архиве Третьяковки, Мытищинская скульптурная фабрика № 3 обязывалась произвести на Даниловском кладбище: "а) Изъятие праха Третьякова П. М. и погребение его на Ново-Девичьем кладбище, б) Изъятие праха Третьякова М. З. и погребение в могилу вместо праха Третьякова П. М., в) Передвижку памятника Третьякова М. З. на место памятника Третьякова П. М.".

Досталось же Третьяковым! И старшим, и младшим. Кстати, в "гарантийном письме" почему-то ни слова не говорится об Александре Данииловне. Отца, выходит, перезахоронили на место сына (если перезахоронили), а мать нет? Загадка. Вот и получается, что утверждать наверняка, покоятся ли нынче старики Третьяковы под своим "именным" надгробием, невозможно.

В глубине Даниловского кладбища, у самой апсиды Никольского храма-часовни стоит едва приметный памятник – низкая колонна розового гранита. Там похоронены братья и сестра Павла Михайловича и Сергея Михайловича, умершие почти одновременно в младенчестве в 1848 году во время эпидемии скарлатины – Даниил, Николай, Михаил и Александра. Это единственная могила рода Третьяковых, на которую никто никогда не покушался.

Обложка: В Третьяковской галерее у картины Александра Иванова «Явление Христа народу». Наталья Волкова / фотобанк «Лори»

Источник: https://www.culture.ru/materials/139774/muzei-za-chas-tretyakovskaya-galereya

Обложка: Третьяковская галерея. Второй этаж. Зал № 10. Картина А. Иванова «Явление Христа народу (Явление Мессии)». 1837-1857.

Источник: https://www.culture.ru