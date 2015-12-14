Финансовая реформа в СССР В связи с необходимостью восстановления и нормализации товарно-денежного оборота, переходом к новой экономической политике в 1922–24 в СССР была проведена денежная реформа, направленная на укрепление рубля. На чтение: 4 минуты

НОВЫЕ ДЕНЬГИ И НЭПОВСКИЕ «НОЖНИЦЫ ЦЕН»

Обесценивание денег за годы гражданской войны привело к тому, что происходил постоянный рост номиналов денежных знаков. В 1921 г. в обращение поступили так называемые "Обязательства РСФСР" (в народе за большой размер прозванные "простынями"), предъявителю которых уплачивалось "вне всякой очереди" 1 млн, 5 млн или 10 млн рублей расчетными знаками более мелких достоинств. В других республиках инфляция также отличалась не только увеличением выпуска денежных знаков, но и ростом их номиналов – вплоть до 10 млрд рублей в Закавказье.

Для ликвидации большого разнообразия находящихся в обращении денежных знаков, а также их суррогатов и с целью экономии бумаги и красок (в 1920 г. на изготовление расчетных знаков было израсходовано 3 тыс. т бумаги) в конце 1921 г. было решено провести деноминацию, т. е. обмен старых денег на новые но определенному соотношению. Совнарком постановил выпустить в обращение новые денежные знаки. Все виды обращавшихся в стране государственных денежных знаков (а среди них на тот момент были деньги царского правительства; Временного – так называемые "думские" и "керенки"; кредитные билеты образца 1918 г.; расчетные знаки, или совзнаки, выпускавшиеся в 1919-1921 гг.) обменивались на денежные знаки образца 1922 г. по соотношению 1 новый рубль за 10 тыс. старых рублей всех прежних выпусков. Этой деноминацией изживалось разнообразие бумажно-денежной массы в стране. Пересчет со старого курса на новый должен был производиться "отбрасыванием четырех нулей", что серьезно затрудняло пользование новыми купюрами. Поэтому в октябре 1922 г. СНК постановил провести вторую деноминацию. Один рубль новых денежных знаков образца 1923 г. равнялся 100 рублям образца 1922 г. или 1 млн рублей знаками старых выпусков, изъятых из обращения. Порядок счета, введенный при второй деноминации, стал более удобным.

Однако, несмотря на проведение деноминаций, денежные знаки советского правительства были неустойчивыми, обесценивавшимися с каждым днем. Вопрос о твердой валюте в условиях перехода к нэпу имел решающее значение и вполне назрел уже к началу 1922 г., став толчком к проведению фи-нансово-экономической реформы в 1922-1924 гг. Ее творцами были известные ученые-экономисты и практики банковского дела – В. В. Тарновский (до революции директор Сибирского торгового банка в Петербурге), Н. Н. Кутлер (министр земледелия и землеустройства в 1905-1906 гг.), Н. Д. Кондратьев, Л. Н. Юровский и др., предложившие наркому финансов Г. Я. Сокольникову проект создания параллельной валюты.

11 октября 1922 г. СНК декретом "О предоставлении Госбанку права выпуска банковых билетов" постановил выпустить новые денежные знаки в золотом исчислении, достоинство которых выражалось бы в червонцах. Червонцы выпускались (в отличие от совзнаков) не для покрытия бюджетного дефицита, а для нужд хозяйственного оборота, в интересах урегулирования денежного обращения.

Декрет о выпуске червонцев не устанавливал никакого соотношения между ним и совзнаком. 28 ноября 1922 г. при первой котировке червонца Госбанк оценил его в 11 400 рублей денежными знаками образца 1922 г. (при стоимости золотой десятки царской чеканки на частном "вольном" рынке в 12 500 рублей).

Поскольку червонец был крупной денежной единицей, то его распространение по стране наталкивалось на определенные трудности, в частности червонец медленно проникал в деревню. Еще летом 1923 г. были случаи нежелания крестьян и рабочих принимать червонцы не только на окраинах, как, например, в Туркестане, но и в Петрограде. Вскоре прекрасным проводником червонца в деревню стали хлебные заготовки. Оплаты сдаваемого хлеба крестьяне неизменно требовали в червонцах.

Параллельное обращение в стране двух валют (падающей - совзнака и устойчивой - червонца) несло в себе ряд отрицательных моментов. Оно неблагоприятно отражалось на положении населения. Получаемая зарплата при наличии падающей валюты быстро обесценивалась. Ряд предприятий и организаций, как и в годы "военного коммунизма", начали выпускать свои денежные знаки. Вследствие медленной оборачиваемости товаров и денег в деревне крупные потери несли крестьяне. Все эти условия вместе взятые обусловили необходимость проведения в стране денежной реформы. Своеобразным толчком к этому стали и так называемые "ножницы цен".

На начальном этапе нэпа главная задача государственных органов при организации торговли виделась в том, чтобы обеспечить наиболее благоприятные условия для интенсивного подъема промышленности: широкий рынок сбыта; заготовки сырья и материалов по выгодной цене; высокая норма прибыли. При этом укреплению экономического союза рабочих и крестьян уделялось недостаточное внимание. Это привело к росту диспропорций на рынке в соотношении цен на промышленные и сельскохозяйственные товары ("ножницы цен"). Заминка со сбытом промышленных товаров ощущалась уже весной 1923 г., а осенью разразился настоящий кризис сбыта, что стало следствием снижения заготовительных цен на важнейшие зерновые культуры и чрезмерного повышения отпускных цен на промышленные товары. Крестьяне, несмотря на большую нужду в товарах промышленного производства, не могли их приобретать из-за слишком высоких цен. Так, до войны крестьянин, чтобы оплатить стои-мость плуга, должен был продать 6 пудов пшеницы, а в 1923 г. - 24 пуда; стоимость сенокосилки за тот же период возросла со 125 пудов зерна до 544.

К февралю 1924 г. стало ясно, что крестьяне на совзнаки сдавать хлеб государству отказываются. 2 февраля 1924 г. II Всесоюзный съезд Советов постановил ввести в обращение устойчивую валюту общесоюзного образца (червонцы формально являлись деньгами республиканскими). Декрет ЦИК и СНК СССР от 5 февраля 1924 г. объявлял о выпуске государственных казначейских билетов СССР. С 14 февраля 1924 г. было прекращено печатание совзнаков, а с 25 марта - выпуск их в обращение. С завершением денежной реформы на большей части территории страны в обращение были выпущены новые образцы червонцев с гербом СССР.

И.С. Ратьковский, М.В. Ходяков. История Советской России

http://www.bibliotekar.ru/sovetskaya-rossiya/31.htm

НАЗАД К ЗОЛОТУ

Для данного момента необходимо, нисколько не ставя задачи немедленного возвращения к золотому обращению, твёрдо установить, что наша экономическая и финансовая политика решительно ориентируется на восстановление золотого обеспечения денег.

Из резолюции «О финансовой политике» XI съезда РКП(б), 27 марта – 2 апреля 1922 г.

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/K/KPSS/_KPSS.html#011

ИМЯ ДЛЯ НОВОЙ ВАЛЮТЫ

Когда весной 1922 года обсуждался вопрос о выпуске твердой валюты, для ее обозначения в Наркомате финансов было предложено три названия — федерал, целковый и червонец.

Слово «федерал» было придумано работниками наркомата, выражение «целковый» издавна обозначало рубль одной монетой, а «червонцем» в царской России называлась золотая монета достоинством в три рубля и массой в 3,46 грамма (кроме того, существовал и двойной червонец массой около 6,8 грамма). Первые червонцы на Руси были изготовлены еще при царях Алексее Михайловиче, Федоре Алексеевиче и правительнице Софье, но являлись тогда скорее наградным, а не платежным средством. Впервые платежные червонцы были отчеканены при царе Петре 1, а последний раз российский червонец выпускался в 1797 году в царствование Павла I.

Кроме того, для обозначения наименования твердой валюты предлагалось название «гривна». В древней Руси гривной назывался слиток серебра, служивший денежной и весовой единицей. Однако, поскольку на Украине при контрреволюционных правительствах во время гражданской войны были выпущены украинские денежные знаки, названные гривнами, то название это было отклонено.

Если вводят новую параллельную валюту, то обычно стараются подчеркнуть ее отличие от старой. Когда в Германии заменяли в 1870 году талер, новая валюта стала называться маркой. В Австро-Венгрии гульден заменили кроной. Да и России в 1894 году при реформе С. Ю. Витте предполагалось заменить рубль «русом».

Совет Народных Комиссаров РСФСР 25 июля 1922 года принял декрет о предоставлении Госбанку права выпуска в обращение банковых билетов достоинством в 100, 250, 500 и 1000 рублей. Однако позже Наркомат Юстиции разъяснил, что данное постановление утратило силу из-за замены его новым декретом от 11 октября 1922 года. В этот день Совнарком, декретом «О предоставлении Госбанку права выпуска банковых билетов» постановил выпустить банковые билеты в золотом исчислении, достоинство которых выражалось бы в червонцах. Предварительно, 9 октября 1922 года на заседании коллегии Наркомфина РСФСР был заслушан и утвержден проект наказа Госбанку о порядке выпуска банкнот.

К моменту Октябрьской революции золотой запас государства сократился до 1260 миллионов рублей, одна половина которого хранилась в Москве, а другая — в Казани. Из Казани золото в количестве 30 тысяч 563 пудов в виде российских и иностранных монет, кружков, слитков и полос на 651,5 миллионов рублей было перевезено белогвардейцами сначала в Самару, а затем в Омск. Адмирал Колчак и атаман Семенов израсходовали около 240 миллионов рублей золотом, а остальное — порядка 410 миллионов рублей было возвращено советскому правительству в 1920 году.

М.М. Глейзер. Советский червонец.

http://www.bonistikaweb.ru/KNIGI/chervonetc.htm

ЦАРСКИЙ ПОРТРЕТ НА СОВЕТСКИХ МОНЕТАХ

Постановлением от 26 октября 1922 года «Чеканка золотых червонцев» Совнарком РСФСР постановил Наркомфину приступить к изготовлению металлических золотых монет, достоинство которых выражалось бы в червонцах. Так появился золотой червонец-«сеятель» (на реверсе был изображен крестьянин-сеятель на фоне плуга, восходящего солнца и заводов).

Червонцы, в отличие от совзнаков, выпускались не для покрытия бюджетного дефицита, то есть без дальнейшего расширения эмиссии денег, а для нужд хозяйственного оборота в интересах урегулирования денежного обращения. По закону червонцы обеспечивались не менее чем на 25% драгоценными металлами (платиной, золотом, серебром) и иностранной валютой по курсу на золото и на 75% - легко реализуемыми товарами, краткосрочными векселями и иными обязательствами.

Все червонцы датированы 1923 годом, так как нарком финансов приказал ставить эту дату на монете. Дата вообще-то является служебной цифрой монетного двора и не должна утверждаться, но нарком этого не знал.

Выпуск в обращение червонцев по декрету ограничивался в строгом соответствии с объемом товарооборота. Червонцы представляли собой кредитные деньги и по закону не являлись платежным средством. Поэтому на их лицевой стороне поместили следующую надпись: «Банковый билет подлежит размену на золото. Начало размена устанавливается особым правительственным актом. Банковые билеты обеспечиваются в полном размере золотом, драгоценными металлами, устойчивой иностранной валютой и прочими активами Госбанка. Банковые билеты принимаются по их нарицательной цене в уплату государственных сборов и платежей, взимаемых по закону в золоте».

Однако в золоте взимались тогда только таможенные пошлины. Поэтому область обращения червонцев была сначала очень ограниченной. Часто клиенты Госбанка не знали, что делать с червонцами и при получении их из касс тут же разменивали на совзнаки. И все же червонцы, благодаря своему золотому обеспечению, стали фактически платежным средством, и в качестве такового начали успешно конкурировать как с падающим совзнаком, так и с твердой иностранной валютой - долларами, фунтами стерлингов.

Золотые червонцы РСФСР чеканились в 1923-1924 гг. Чеканка намечалась также и в 1925 году. Их предполагалось изготовить, по газетным сообщениям, 6 млн. экземпляров на сумму 60 млн. руб. Однако вследствие организованной тогда буржуазными государствами «золотой блокады СССР», то есть отказа от приемки советских золотых монет в уплату за необходимые стране промышленные товары, этот проект, как и проект чеканки золотых монет достоинством в 2 червонца (20 руб.), остался неосуществленным.

С началом выпуска металлических золотых червонцев для расчётов с зарубежными странами связан такой казус: западные страны решительно отказывались принимать эти монеты, поскольку на них была изображена советская символика. Выход был найден мгновенно - советский монетный двор начал выпуск золотого червонца времен Николая II, с портретом монарха на реверсе монеты. Таким образом, советское правительство закупало необходимые ему товары за рубежом за монеты с изображением свергнутого царя.

А воодушевленный успехом Наркомфин СССР поручил монетному двору начать, используя сохранившееся оборудование, чеканку дореволюционных, то есть царских, золотых монет достоинством не только 10 руб., но и 5 руб. В декабре 1925 г. на заводе «сработали» 600 тыс. монет по 10 руб., в январе-марте 1926-го - 1 млн. 411 тыс. монет по 10 руб. и 1 млн. монет по 5 руб.

В. Снегирев. Эх, червончики, мои червончики

Обложка: СССР, 50 копеек, «Один полтинник 1925 года».

Источник: https://www.raritetus.ru