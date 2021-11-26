АНТОНОВСКОЕ ВОССТАНИЕ («Антоновщина»)

Широкомасштабное крестьянское восстание в Тамбовской губернии (1920–1921) против диктатуры большевизма, составляющая часть Крестьянской войны 1918–1921 в России и на Украине.

Стало результатом политики «военного коммунизма», прежде всего прод­разверстки и произвола местных органов коммунистической диктатуры. Началось 19–25.08.1920 и было поддержано отрядом А. Антонова и местными Союзами трудового крестьянства (СТК), ориентировавшимися на Партию социалистов-революционеров (ПСР) при участии левых социалистов-революционеров. После арестов их членов повстанцы создали собственные губернские органы ПСР (председатель губкома Плужников) и СТК (председатель П. Токмаков, затем И. Ишин). Тамбовский губернский СТК от имени всего движения выступал за свержение власти большевиков нaсильственным путем, создание временной власти повстанцев и созыв Учредительного собрания. Временная власть должна была восстановить гражданские свободы, провести закон о социализации земли в редакции Учредительного собрания, провести частичную денационализацию при сохранении государственного регулирования правительства и цен, восстановить рабочий контроль. Программа СТК в целом соответствовала программе ПСР и в своей экономической части предвосхищала Новую экономическую политику (НЭП) . 14.11.1920 на совещании повстанческих командиров было провозглашено создание единой Партизанской армии Тамбовского края во главе с Главным оперативным штабом, руководителем которого был избран А. Антонов. Командующим армией был назначен П. Токмаков (в январе 1921 возглавил вторую армию повстанцев). 30.08.1920 повстанцы предприняли наступление на Тамбов и были остановлены только в 15 км от него. Повстанцы громили станции ж. д., парализуя отправку конфискованного у крестьян хлеба. В губернии развернулся взаимный террор — коммунисты расстреливали крестьян и разоряли деревни, крестьяне жестоко убивали всех, кто служил коммунистической власти. Поступление хлеба из губернии практически прекратилось. В сентябре–декабре 1920 борьба велась с переменным успехом, в январе–марте 1921 А. в. достигло пика. Почти вся Тамбовская губ., кроме городов, крупных станций и укрепленных совхозов, контролировалась повстанцами. В феврале 1921 восстание распространилось на часть Пензенской, Воронежской и Саратовской губ., где антоновцы контактировали с другими повстанческими движениями. В январе 1921 были образованы 2 повстанческие армии. В партизанской армии были введены знаки различия. На красных знаменах повстанческих полков был написан эсеровский лозунг «В борьбе обретешь ты право свое!». С учетом вспомогательных сил численность повстанцев оценивается в 40–50 тыс., а силы Красной армии в регионе — в 120 тыс. Организационно-политическую работу при подавлении восстания вела комиссия ВЦИК по ликвидации бандитизма в Тамбовской губ. во главе с В. Антоновым-Овсеенко . После объявления о НЭПе крестьяне стали постепенно отходить от поддержки повстанчества. 22.03.1921 обе повстанческие армии потерпели поражение. В течение следующих трех недель явились с повинной около 7 тыс. повстанцев. Однако в апреле – мае повстанцы продолжали проводить крупные рейды, нападать на города и станции. Красная армия обладала численным перевесом, была лучше вооружена, действовала методично и жестоко. 12.05. Тухачевский издал приказ № 130, а комиссия ВЦИК — постановление «О высылке семей и конфискации имущества бандитов», согласно которым семьи повстанцев брали в заложники и направляли в концлагеря до конца восстания, а часть — высылали на север, имущество конфисковывали. 11.06. был издан приказ № 171, в соответствии с которым в случае обнаружения оружия расстреливались заложники. 25.05–07.06. сводная кавалерийская группа под командованием И. Уборевича нанесла решительное поражение основным силам Антонова. Но только в июле оставшиеся отряды были практически полностью разгромлены. На завершающем этапе операции против повстанцев было применено химическое оружие, правда, из-за нарушения инструкции — без большого успеха. 22–26.06. был обнаружен и разгромлен губернский СТК. 20.07. в ознаменование разгрома А. в. было прекращено действие приказа № 171. Около тысячи повстанцев, еще остававшиеся в лесах, в августе – сентябре уничтожались силами ВЧК ( ГПУ ) или являлись с повинной. Последний отряд из 8 чел. распался 08.12.1921.

Автор статьи: Шубин А.В.

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