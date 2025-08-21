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Что такое продразвёрстка, как и почему к ней пришло правительство послереволюционной России?

С чего началась национализация и что она обещала?

Почему и что пошло не так в результате ленинских призывов, решений и декретов.

Продотряды провоцируют “малую гражданскую войну”. Рост крестьянских волнений на фоне изъятия хлеба, скота и прочих ресурсов. Как появилась Антоновщина и как, и кто ее подавлял? Роль Тухачевского, Якира и Уборевича в подавлении растущих восстаний.

На фоне кризиса - реализация множества декретов и постулатов главного идеолога - Ленина.

В частности, государственная комиссия по электрификации России (ГОЭЛРО).

Военный коммунизм, красный террор или - всё для победы коммунизма?

Последствия Первой мировой войны и Революции: Гражданская война, голод, Союз трудового крестьянства Тамбовской губернии, смена налоговой политики, послабления.