Что такое продразвёрстка, как и почему к ней пришло правительство послереволюционной России?
С чего началась национализация и что она обещала?
Почему и что пошло не так в результате ленинских призывов, решений и декретов.
Продотряды провоцируют “малую гражданскую войну”. Рост крестьянских волнений на фоне изъятия хлеба, скота и прочих ресурсов. Как появилась Антоновщина и как, и кто ее подавлял? Роль Тухачевского, Якира и Уборевича в подавлении растущих восстаний.
На фоне кризиса - реализация множества декретов и постулатов главного идеолога - Ленина.
В частности, государственная комиссия по электрификации России (ГОЭЛРО).
Военный коммунизм, красный террор или - всё для победы коммунизма?
Последствия Первой мировой войны и Революции: Гражданская война, голод, Союз трудового крестьянства Тамбовской губернии, смена налоговой политики, послабления.