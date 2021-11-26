КОММУНИЗМ

Общественный строй, в котором отсутствует классовое разделение, государственное управление и частная собственность, все блага человек получает бесплатно и добровольно трудится на общее благо.

Общее, по латыни – communius. Идеи коммунизма выдвигались еще с XVI в. (см. утопический коммунизм). За коммунизм выступает марксизм и анархо-коммунизм. Предпринимались и предпринимаются попытки создания коммунистических отношений в рамках отдельных коммун (коммунитарное движение).

Марксисты считают, что в коммунизме можно выделить низшую стадию (как правило именуется социализм) и высшую — собственно коммунизм. Если при социализме должен действовать принцип «от каждого по способностям — каждому по труду», то при коммунизме: «от каждого по способностям — каждому по потребностям». В 1937 г. руководство СССР заявило, что социализм в основном построен. Н. Хрущев на XXII съезде КПСС в 1961 г. поставил задачу построения зрелой фазы коммунизма и даже провозгласил: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». На съезде была принята программа КПСС, в которой было дано определение коммунизма: «Коммунизм – это бесклассовый общественный строй с единой общенародной собственностью на средства производства, полным социальным равенством всех членов общества, где вместе с всесторонним развитием людей вырастут и производительные силы на основе постоянно развивающейся науки и техники, все источники общественного богатства польются полным потоком и осуществится великой принцип «от каждого – по способностям, каждому – по потребностям». Коммунизм – это высокоорганизованное общество свободных и сознательных тружеников, в котором утвердится общественное самоуправление, труд на благо общества станет для всех первой жизненной потребностью, осознанной необходимостью, способности каждого будут применяться с наибольшей пользой для народа» Идеологи скорейшего достижения коммунизма надеялись, что производительность труда в СССР будет расти такими темпами, что все «разумные» потребности людей будут удовлетворены, товарно-денежные отношения отомрут, государственное принуждение станет ненужным. Но по мере развития индустриального общества потребности только увеличивались, городское население требовало не просто достаточного количества продукции, но и его высокого качества. К тому же способности бюрократической экономики СССР решать новые масштабные задачи были преувеличены. К 1980 стало ясно, что скорейшее достижение коммунизма в ближайшее время невозможно, идеологи КПСС заявили, что длительное время сохранится «развитый социализм». Попытки быстрого достижения коммунизма предпринимал маоизм и другие радикальные коммунистические течения, но также неудачно. Идеи коммунизма повлияли на развитие футурологии и фантастики, особенно в социалистических странах. В результате Перестройки , Восточноевропейских революций и распада СССР задача построения коммунизма в России и большинстве бывших «социалистических» стран снята с повестки дня. Сегодня сторонники коммунизма связывают его достижение с развитием постиндустриальных технологий и общественных отношений.

Исторические источники:

Кропоткин П.А. Хлеб и воля. Современная наука и анархия. М., 1990.

Маркс К. Критика Готской программы. // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 19;

Материалы XXII съезда КПСС. М., 1961.

Автор статьи: Шубин А.В.