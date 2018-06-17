Политика военного коммунизма Политика военного коммунизма 1918–1921 годов – это внутренняя политика советского государства, которая осуществлялась в период Гражданской войны. Предпосылки и причины введения политики военного коммунизма С победой Октябрьской революции новая власть начала самые смелые преобразования в стране. Однако начавшаяся Гражданская война, а также крайнее истощение материальных ресурсов привели к тому, что перед правительством встала проблема поиска решений своего спасения. Пути были до крайности жесткие и непопулярные и получили название «политика военного коммунизма». Некоторые элементы этой системы были заимствованы большевиками из политики правительства А. Керенского. Также проходили реквизиции, и практически был введен запрет на частную торговлю хлебом, тем не менее государство держало... На чтение: 1 минута

Политика военного коммунизма 1918–1921 годов – это внутренняя политика советского государства, которая осуществлялась в период Гражданской войны.

Предпосылки и причины введения политики военного коммунизма

С победой Октябрьской революции новая власть начала самые смелые преобразования в стране. Однако начавшаяся Гражданская война, а также крайнее истощение материальных ресурсов привели к тому, что перед правительством встала проблема поиска решений своего спасения. Пути были до крайности жесткие и непопулярные и получили название «политика военного коммунизма».

Некоторые элементы этой системы были заимствованы большевиками из политики правительства А. Керенского. Также проходили реквизиции, и практически был введен запрет на частную торговлю хлебом, тем не менее государство держало под контролем его учет и заготовку по стойко низким ценам.

На селе полным ходом шел захват помещичьих земель, которые крестьяне сами делили между собой, по едокам. Этот процесс осложнялся и тем, что в деревню вернулись озлобленные бывшие крестьяне, но в военных шинелях и с оружием. Поставки продовольствия в города практически прекратились. Начиналась крестьянская война.

Характерные черты военного коммунизма

– Централизованное управление всей экономикой.

– Практическое завершение национализации всей промышленности.

– Продукция сельского хозяйства полностью попала в государственную монополию.

– Сведение к минимуму частной торговли.

– Ограничение товарно-денежного оборота.

– Уравниловка во всех сферах, особенно в сфере товаров первой необходимости.

– Закрытие частных банков и конфискация вкладов.

Национализация промышленности

Первые национализации начались при Временном правительстве. Именно в июне-июле 1917 года началось «бегство капитала» из России. Среди первых, кто покинул страну, были иностранные предприниматели, за ними потянулись и отечественные промышленники.

Ситуация усугубилась с приходом к власти большевиков, но здесь появился новый вопрос, как поступить с предприятиями, оставшимися без хозяев и управленцев.

Первенцем национализации стала фабрика товарищества Ликинской мануфактуры А. В. Смирнова. Дальше этот процесс уже остановить было нельзя. Предприятия национализировались практически ежедневно, и в руках советского государства к ноябрю 1918 года было уже 9542 предприятия. К концу периода военного коммунизма национализация была в целом завершена. Во главе всего этого процесса стал Высший совет народного хозяйства.

Монополизация внешней торговли

Такая же политика проводилась и в отношении внешней торговли. Она была взята под контроль Народным комиссариатом торговли и промышленности и в дальнейшем объявлена государственной монополией. Параллельно был национализирован и торговый флот.

Трудовая повинность

Активно проводился в жизнь лозунг «кто не работает, тот не ест». Для всех «нетрудовых классов» была введена трудовая повинность, а чуть позже обязательная трудовая повинность распространилась и на всех граждан Страны Советов. 29 января 1920 года этот постулат был даже узаконен в декрете СНК «О порядке всеобщей трудовой повинности».

Продовольственная диктатура

Жизненно важным вопросом стала продовольственная проблема. Голод охватил практически всю страну и вынудил власть продолжить хлебную монополию, введенную Временным правительством, и продразверстку, введенную царским правительством.

Были введены нормы душевого потребления для крестьян, и они соответствовали нормам, которые существовали при Временном правительстве. Весь оставшийся хлеб переходил в руки государственной власти по фиксированным ценам. Задача была очень сложной, и для ее выполнения создавались продотряды со специальными полномочиями.

С другой стороны, были приняты и утверждены продовольственные пайки, которые делились на четыре категории, и предусматривались меры по учету и распределению продовольствия.

Итоги политики военного коммунизма

Жесткая политика помогла советскому правительству переломить общую ситуацию в свою пользу и победить на фронтах Гражданской войны.

Но в целом такая политика не могла быть действенной в долгосрочной перспективе. Она помогла большевикам продержаться, но разрушила производственные связи и обострила отношения правительства с широкими массами населения. Экономика не только не перестроилась, но начала разваливаться еще быстрее.

Негативные проявления политики военного коммунизма привели к тому, что советское правительство начало искать новые пути развития страны. На смену ей пришла Новая экономическая политика (НЭП).