Краткий курс истории. Продразвёрстка 11 января 1919 года СНК РСФСР принял декрет о введении продразвёрстки. Краткая суть Продразвёрстка 1919 года представляла собой систему заготовок сельскохозяйственных продуктов в период военного и экономического кризисов в стране, заключавшуюся в обязательной сдаче государству крестьянами излишков продуктов по твердым закупочным ценам. Отказаться от этого поставщик, то есть крестьянин, не мог. Подобные срочные меры были приняты в Российской империи в 1916 году, во время Первой мировой войны, когда случилась катастрофическая нехватка продовольствия и требовалось спасти горожан от голода. Тогда объемы сдачи зерна оценили в 772 миллиона пудов. Но крестьяне не желали насильно отдавать хлеб, и до города доходило меньше половины... На чтение: 1 минута

11 января 1919 года СНК РСФСР принял декрет о введении продразвёрстки.

Краткая суть

Продразвёрстка 1919 года представляла собой систему заготовок сельскохозяйственных продуктов в период военного и экономического кризисов в стране, заключавшуюся в обязательной сдаче государству крестьянами излишков продуктов по твердым закупочным ценам. Отказаться от этого поставщик, то есть крестьянин, не мог. Подобные срочные меры были приняты в Российской империи в 1916 году, во время Первой мировой войны, когда случилась катастрофическая нехватка продовольствия и требовалось спасти горожан от голода. Тогда объемы сдачи зерна оценили в 772 миллиона пудов. Но крестьяне не желали насильно отдавать хлеб, и до города доходило меньше половины необходимых объемов.

На нужды военного коммунизма

Гражданская война, начавшаяся в России в 1918 году, послужила толчком к введению политики военного коммунизма, а продразвёрстка стала способом ее реализации. На бумаге большевистская продразвёрстка должна была проводиться мягче, чем имперская: изъятию подлежали лишь излишки сельскохозяйственных продуктов. На деле все оказалось иначе. Чтобы избежать недостачи, большевики сформировали специальные продотряды из вооруженных людей, которые нередко изымали у крестьян весь урожай. Озлобленные крестьяне ответили уменьшением посевных площадей…

Последствия

Продразвёрстка привела к голоду в деревне еще большему, чем в городе. По мере того как РККА осуществляла всё новые завоевания, продразвёрстка распространялась на всё новые территории. Такая политика привела к серьезным последствиям не только для обираемой деревни, но и для самой советской власти. Под флагом борьбы с изъятием хлеба и защиты крестьян восстал анархо-коммунист Нестор Махно. По той же причине началось крестьянское восстание в Тамбовской губернии под руководством эсера Александра Антонова. И потому же началось самое крупное в советской истории крестьянское восстание – Западно-Сибирское. Однако методами агитации и силы большевикам удалось выполнить поставленную задачу – прокормить армию и рабочих, главную опору своей власти. Так была заложена традиция «перегибов на местах», не раз повторявшаяся в последующие годы в виде продналогов, раскулачивания и коллективизации.