10 класс | История России

СОВЕТСКИЙ ТЫЛ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ (Часть 2)

Кукушкина Ю. С.

За 30 послевоенных лет в свет вышло много книг, сборников статей, мемуаров, брошюр в которых обстоятельно освещался не только великий подвиг советских воинов на фронтах Великой Отечественной войны, но и трудовой подвиг советского народа в тылу. И все же в ранее изданной литературе в несколько меньшей степени отражалась гигантская работа, которую выполняли днем и ночью, не жалея сил, не зная отдыха, рабочие, колхозники, трудовая интеллигенция в тылу в неимоверно тяжелых условиях военного времени. В рецензируемом издании, вышедшем под общей редакцией акад. П. Н. Поспелова, этот пробел в значительной мере восполняется. Тем самым реализуется задача всесторонне отразить в выходящих книгах поистине титанический труд советских людей в тылу, вытекающая из постановления ЦК КПСС "О 30-летии Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов". В многочисленных статьях двухтомного сборника показана героическая и самоотверженная борьба ленинской партии и всего советского народа за создание слаженного и четко работающего военного хозяйства в самый тяжелый и трудный период минувшей войны, за превращение всей страны в единый боевой лагерь.