Трудовые подвиги женщин-шахтерок Восточной Сибири в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. «Все для фронта! Все для победы!». Следуя этому лозунгу в угольных бассейнах Восточной Сибири развернулось массовое движение женщин по замене на производстве мужчин, ушедших на фронт.

Автор: Шубин Александр Евгеньевич

Великая Отечественная война с одной стороны, в силу своих масштабов, потребовала создания огромной армии, в результате чего от производства были отвлечены миллионы квалифицированных работников, с другой стороны, являясь войной машин и моторов, она потребовала широкого развертывания военного производства и, следовательно, предъявила требование на большое количество работников тыла. Перед военной экономикой Советского Союза во весь рост встала кадровая проблема. Для нормального обеспечения экономики рабочей силой надо было решить две задачи: во-первых, изыскать дополнительные ресурсы рабочих рук, чтобы заменить на производстве рабочих, призванных в ряды Красной Армии, во-вторых- повысить производительность труда, т.к. с началом войны в промышленность влились массы людей, не имеющих должной квалификации и производственного опыта.

Уже в самые первые дни Великой Отечественной войны высшими органами власти СССР были приняты важнейшие документы, которые стали законодательной базой для решения кадровой проблемы в условиях военного времени. 26 июня 1941 года был опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР «О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время». Этим указом вводились сверхурочные работы от 1 до 3 часов в день, отменялись все отпуска. 30 июня 1941 года был создан специальный комитет по учету и распределению рабочей силы, который сыграл огромную роль в плановом использовании квалифицированных рабочих. В феврале 1942 года по решению ЦК ВКП(б) Президиум Верховного Совета СССР принял указ « О мобилизации на период военного времени трудоспособного городского населения для работы на производстве и строительстве». Мобилизации подлежало все городское население в возрасте: мужчины от 16 до 55 лет, женщины от 16 до 45 лет.

Огромную роль в обеспечении промышленности и сельского хозяйства рабочими кадрами сыграло патриотическое движение советского народа. Уже в самом начале войны был выдвинут лозунг: «Все для фронта! Все для победы!». Следуя этому лозунгу в угольных бассейнах Восточной Сибири развернулось массовое движение женщин по замене на производстве мужчин, ушедших на фронт. Для понимания остроты кадровой проблемы в угольной промышленности Восточной Сибири можно и нужно привести следующие цифры и факты. На 22 июня 1941 года в тресте «Востсибуголь» работало около 8700 трудящихся. За первый год войны ушло в Красную Армию 2800 шахтеров, в это же время 2400 шахтеров были мобилизованы на работу в другие, как более важные, угольные бассейны. Дефицит кадров составил более 5000 человек, причем 3500 из них были заняты на подземных работах.

В Черемхово инициаторами патриотического движения женщин по замене мужчин, ушедших на фронт, выступили комсомолки промартели «Спартак». В газете «Черемховский рабочий» от 27 июня 1941 года было опубликовано их обращение к женщинам Черембасса, в котором говорилось: «Красная Армия бьет врага на фронте, а мы должны дать лучше и больше угля, металла, продуктов. Задача всех граждан, патриотов нашего социалистического Отечества, помочь горнякам Черембасса дать больше угля, так необходимого сейчас стране. Мы, работницы артели «Спартак, в количестве 25 человек, идем работать в шахту, для чего заключили договор на 6 месяцев. И кроме того, решили несколько дней отработать на Храмцовке после своих рабочих часов. Мы призываем всех женщин Черембасса откликнуться на наш призыв и пойти на работу в шахты, чтобы дать Родине больше угля».

Женщины Черембасса с огромным энтузиазмом восприняли этот призыв. «Мой муж ушел на фронт,-заявила тов. Кожушкова,- я решила пойти в шахту и овладеть специальностью забойщика и громить врага стахановским трудом». Эти слова были также опубликованы в местной печати.

Одной из первых пошла в забой шахты им. Кирова Елена Татаринцева. В первый же день работы в забое она выдала на-гора 23,5 тонны угля, техническая норма для женщин-забойщиц составляла в то время 13 тонн угля за смену. Не отставала от нее и пришедшая вместе с ней в шахту Ева Рузга.

Уже на второй месяц самостоятельной работы эти женщины стали мастерами угля. Это звание присваивали шахтерам за выполнение месячного плана на 200% и больше, в натуральном выражении это от 55о до 600 тонн угля в месяц. Пошла работать в забой и бывшая породоотборщица шахты им. Кирова, мать троих детей, Галина Модорисова. За высокие показатели в труде она была награждена медалью «За трудовое отличие». В забой шахты «Забитуй» спустились работать женщины- Коробова Надежда, Рубенко Ирина, Нефедова Елена и многие другие. С первых дней эти женщины хорошо справлялись с работой забойщиков, выполняя технические нормы на 120-150%. Некоторые из них овладевали смежными профессиями, например, крепильщика.

С первых дней войны развернулось патриотическое движение по замене мужчин, ушедших на фронт, среди женщин Забайкалья и с каждым месяцем оно все больше набирало силу. Это движение было поддержано Читинским обкомом ВКП(б), в передовой статье газеты «Забайкальский рабочий» от 29 августа 1941 года говорилось: «Дорогие хозяйки! Ваши заботливые руки нужны сейчас производству. Идите же на фабрики и заводы!». Сотни женщин Забайкалья откликнулись на этот патриотический призыв, пошли работать на наиболее важные участки производства: рудники, шахты и заводы. Домохозяйка Ольга Федотова Заявила: «Сейчас я иду работать в шахту и не уйду из нее до тех пор, пока не будет разгромлен враг человечества - Гитлер».

Надо отметить, что на работу в угольную промышленность Забайкалья пришло трудиться особенно много, несколько тысяч, женщин, которые заменили на производстве своих мужей, братьев, отцов, ушедших на фронт сражаться с немецко-фашистскими захватчиками. По состоянию на 1 апреля 1945 года в тресте «Востуголь» работало 3985 женщин, из них на подземных работах почти 900 человек. Летом 1941 года, в тяжелый для нашей Родины час, на шахту «Кадала» пришло работать 200 женщин, в Ленинское шахтоуправление пришло работать шахтерами 300 женщин. Перед ними стояла трудная задача освоить одну из самых сложных профессий- профессию шахтера. Ее надо было не просто освоить, а научиться работать так, чтобы не только выполнять норму, но давать уголь сверх плана исвоим самоотверженным трудом приближать победу над врагом.

Женщины Забайкалья с честью справились с этой нелегкой задачей, сумели освоить все шахтерские специальности, они стали работать забойщиками, навалоотбойщиками, машинистами врубовых машин, водителями электровозов и по-ударному трудились на своих рабочих местах. С началом войны на шахту «Тигня» пришло работать 50 женщин и среди них Мария Максименко, которая завоевала своим трудом почетное звание «Мастер угля». Родина высоко оценила ее трудовые подвиги: в 1942 году М. Максименко была награждена орденом «Знак Почета». Весть о награждении ее и других работников шахты мнгновенно облетела всех шахтеров. Состоялся митинг, на котором передовая работница сказала: «Буду работать еще лучше, беру на себя обязательство без двух с половиной норм не выходить из шахты». Здесь же, на шахте «Тигня», трудились передовые забойщицы Елизарова С.М., Попова М.С., Забелина В.Е., которые выполняли сменные задания на 130-150%.

Значительное число женщин пришло работать на шахты треста «Хакасуголь». Летом 1941 года по призыву в Красную Армию убыло 687 рабочих, что создало напряженное положение с рабочей силой на шахтах треста. Важным источником пополнения рабочего класса здесь, как и в других районах, стало движение женщин за овладение «мужскими» профессиями. Только за июль-август 1941 года на шахты треста пришло работать 142 женщины. 19 июля 1941 года в газете «Советская Хакасия» было опубликовано обращение участниц областного совещания женщин-работниц, в котором говорилось: «Домашние хозяйки, идите на производство, овладевайте сложными профессиями, пополняйте ряды стахановок производства!». Одной из первых пошла работать на шахту №8 Анна Сумина, она заняла место своего мужа, ушедшего на фронт. Сумина стала работать навалоотбойщицей и скоро стала стахановцем военного времени, выполняя сменное задание на 200%. В числе первых пришла работать на шахту №3 Мария Михайлова. Она овладела одной из сложных мужских профессий- профессией взрывника и добилась в этом деле больших успехов. За свои трудовые достижения она была награждена знаком «Отличник социалистического соревнования в угольной промышленности».

Движение женщин по замене мужчин, ушедших на фронт, движение женщин за освоение «мужских» профессий явилось одним из важных источников пополнения рядов рабочего класса в период Великой Отечественной войны Советского Союза. В угольной промышленности Восточной Сибири доля женщин на подземных работах составляла 30% от общего числа работающих.

Таким образом, роль женщин- тружениц в обеспечении рабочей силой предприятий угольной промышленности Восточной Сибири исключительно велика. Они вынесли на своих плечах огромную тяжесть в экономическом противоборстве с врагом и наравне с мужчинами завоевали победу.

М.И. Калинин, оценивая героический труд советских женщин писал: «Все предыдущее бледнеет перед великой эпопеей нынешней войны, перед героизмом и жертвенностью советских женщин, проявляющих гражданскую доблесть, выдержку при потере любимых и энтузиазм в борьбе с такой силой, и, я бы сказал, величественностью, каких никогда не наблюдалось в прошлом».