Стела «Омск — город трудовой доблести» 28 декабря 2021 года был открыт памятник, увековечивший вклад жителей Омска в победу в Великой Отечественной войне. На чтение: 1 минута

28 декабря 2021 года был открыт памятник, увековечивший вклад жителей Омска в победу в Великой Отечественной войне.

Памятная стела в Омске была установлена по инициативе Российского военно-исторического общества, Правительства области, а также городской администрации. Автором архитектурной композиции стал скульптор Денис Стритович.

Стелу изготовили из красного гранита, который добывается в Южно-Султаевском месторождении, что в Челябинской области. Она состоит из 12 блоков, а её высота — 16 метров. Рядом находится пилон из 64 гранитных элементов. На монументе находится изображение герба города, текст указа президента о присвоении городу почётного звания, а также художественное панно из бронзового литья. И на стеле, и на панно размещены картины, которые показывают фронтовую жизнь города: мобилизацию на фронт, эвакуацию предприятий в Омск, трудовые подвиги людей.

Открытие мемориального комплекса приурочили к началу производства самолёта Ту-2 в декабре 1941 года. Та крылатая машина считалась одним из лучших бомбардировщиков времён Великой Отечественной войны. А уже в конце 1942 года стартовал выпуск самолётов Як-9.

Омские промышленные предприятия за годы войны выпустили приблизительно 7 тысяч танков Т-34, более 17 тысяч авиадвигателей, около 5 тысяч истребителей Як-7 и Як-9. Важную роль сыграли люди не только, работавшие на заводах. Омичи построили и передали в Красную армию 5 бронепоездов, 4 паровоза,33 вагона и 3 поезда-бани. А колхозы и совхозы области снабдили государство 122 миллионами пудов хлеба, 41 миллионом пудов мяса и молока, а также 16 миллионами пудов картофеля и овощей.

В приветственном слове председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский отметил: «В годы войны на омской земле было развернуто около 200 эвакуированных предприятий. Поначалу, пока не были построены заводские корпуса, станки размещались под открытым небом. В тяжелейших условиях омичи проявляли подлинный трудовой героизм, отдавали все силы для фронта и победы. Помимо промышленных предприятий в Омске было размещено более 60 госпиталей, а также десятки учебных заведений и учреждений культуры».