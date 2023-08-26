Стела «Магнитогорск – город трудовой доблести» Памятник был открыт 16 июля 2021 года. На чтение: 1 минута

Памятник был открыт 16 июля 2021 года.

Стела «Магнитогорск – город трудовой доблести» была установлена в сквере Славы. Архитектурная композиция состоит из 7 частей и напоминает осколки снаряда. Высота центральной стелы 17 метров. Она окружена 6 пилонами, изготовленными из нержавеющей стали, бронзы с никелевым напылением и закалённого стекла.

Решение о том, что Магнитогорск будет удостоен почётного звания «Город трудовой доблести» было принято в 2020 году. Тогда же президент Владимир Путин подписал соответствующий указа. И спустя год был установлен памятный знак.

Во время Великой Отечественно войны на Магнитогорск была возложена трудная задача – обеспечить страну чугуном. И металлурги не подвели. За короткий срок предприятия нарастили производство в несколько раз, превратив город в главного поставщика чугуна во всём Советском Союзе.

Кроме этого на заводах освоили производство броневой стали, снарядного металла, научились делать прокатку траковой полосы для танков. Трудовой подвиг совершили горняки, добывшие за годы войны более 28 миллионов тонн руды. Тогда же у Магнитной горы появилось народное название – «Могила Гитлера». А главное – на предприятиях трудились женщины, старики и дети, потому что большинство мужчин ушли на фронт.

Во время церемонии открытия было зачитано обращение председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского: «“Магнитогорск победил Рур” - эта фраза французского историка очень часто звучит, когда нужно кратко оценить, что произошло. На Западе этот факт всегда воспринимался как непостижимая загадка. И ответ на неё – здесь, на Урале, в Челябинской области, которую справедливо называют кузницей Победы. Ответ в цехах Магнитогорского металлургического комбината: за всеми известными цифрами – не просто каждодневный труд, за ними – героизм и самоотверженность. Тысячи людей непрерывно искали способы сделать больше и лучше потому что понимали, что каждый танк и каждое орудие – это сбережённые жизни солдат, это ещё один шаг к Победе».