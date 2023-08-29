Стела «Челябинск — город трудовой доблести» 28 ноября 2021 года на Аллее Славы состоялось открытие памятника. На чтение: 1 минута

28 ноября 2021 года на Аллее Славы состоялось открытие памятника.

Монумент, установленный в Челябинске, олицетворяет вклад жителей города в достижение победы в Великой Отечественной войне. Высота центральной стелы мемориального комплекса составляет 14 метров. На ней установлена доска с текстом Указа Президента о присвоении почётного звания «Город трудовой доблести». Рядом со стелой установлены полукруглые пилоны с бронзовыми барельефами, на них размещена информация о трудовой доблести челябинцев в годы войны. Автором мемориального комплекса стал скульптор Денис Стритович.

Челябинск, находящийся вдали от фронта во время Великой Отечественной войны , стал центром промышленного военного производства. После нападения Германии на Советский Союз туда эвакуировались многочисленные предприятия из западных областей страны. По официальным данным 329 заводов, комбинатов и фабрик переехало на Южный Урал, при этом, большинство разместилось именно в Челябинске.

Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков вспоминал, что масштабная эвакуация крупных предприятий и быстрое налаживание рабочего процесса стали величайшей битвой в той войне. Поскольку большинство мужчин ушли на фронт, все тяготы тыла легли на плечи женщин, детей и стариков. Им пришлось быстро осваивать новые профессии, работать через силу. И они справились. Известно, что пятая часть всех танков, почти половина танковых двигателей и «Катюш» было произведено в Челябинске.

На торжественной церемонии открытия стелы было зачитано обращение председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского: «Отставая от врага по объёмам добычи угля, производства электроэнергии, выплавки стали, наша страна смогла превзойти государство фашистского блока по количеству танков и самолётов, артиллерийских орудий, мин и снарядов. На Западе этот факт всегда воспринимался как непостижимая загадка, но ответ на неё — здесь, на Урале, в Челябинской области, которую справедливо называют кузницей Победы».

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