Стела «Челябинск — город трудовой доблести»
28 ноября 2021 года на Аллее Славы состоялось открытие памятника.
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28 ноября 2021 года на Аллее Славы состоялось открытие памятника.
Монумент, установленный в Челябинске, олицетворяет вклад жителей города в достижение победы в Великой Отечественной войне. Высота центральной стелы мемориального комплекса составляет 14 метров. На ней установлена доска с текстом Указа Президента о присвоении почётного звания «Город трудовой доблести». Рядом со стелой установлены полукруглые пилоны с бронзовыми барельефами, на них размещена информация о трудовой доблести челябинцев в годы войны. Автором мемориального комплекса стал скульптор Денис Стритович.
Челябинск, находящийся вдали от фронта во время Великой Отечественной войны, стал центром промышленного военного производства. После нападения Германии на Советский Союз туда эвакуировались многочисленные предприятия из западных областей страны. По официальным данным 329 заводов, комбинатов и фабрик переехало на Южный Урал, при этом, большинство разместилось именно в Челябинске.
Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков вспоминал, что масштабная эвакуация крупных предприятий и быстрое налаживание рабочего процесса стали величайшей битвой в той войне. Поскольку большинство мужчин ушли на фронт, все тяготы тыла легли на плечи женщин, детей и стариков. Им пришлось быстро осваивать новые профессии, работать через силу. И они справились. Известно, что пятая часть всех танков, почти половина танковых двигателей и «Катюш» было произведено в Челябинске.
На торжественной церемонии открытия стелы было зачитано обращение председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского: «Отставая от врага по объёмам добычи угля, производства электроэнергии, выплавки стали, наша страна смогла превзойти государство фашистского блока по количеству танков и самолётов, артиллерийских орудий, мин и снарядов. На Западе этот факт всегда воспринимался как непостижимая загадка, но ответ на неё — здесь, на Урале, в Челябинской области, которую справедливо называют кузницей Победы».
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