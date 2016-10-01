«Список Сталина». К годовщине ленд-лиза 1 октября 1941 года спецпредставитель президента США Аверелл Гарриман в Москве подписал протокол о поставках в СССР. Его утверждение Конгрессом и президентом США включило СССР в программу ленд-лиза. На чтение: 2 минуты

1 октября 1941 года спецпредставитель президента США Аверелл Гарриман в Москве подписал протокол о поставках в СССР. Его утверждение Конгрессом и президентом США включило СССР в программу ленд-лиза.

Наиболее удобный способ ревизионизма итогов Второй мировой – спекуляции ленд-лизом. По многим причинам, однако главная заключается в том, что в перечне поставок множество цифр. Для неподготовленного человека столкновение с ними губительно.

Сегодня, когда мы справляем 75-ю годовщину завершения Московской конференции 1941 года, на которой были распределены роли союзников в войне, стоит поговорить о том, как противостоять магии тысяч штук и миллионов тонн.

Крупнейшая военная сделка в истории

Ленд-лиз – тема довольно опасная. Потому что любое её упоминание, как правило, уводит дискуссию в беспредметные споры о вкладе в войну, о том, насколько этот вклад был ценен.

Сторонники оценки председателя Госплана Николая Вознесенского упирают на пресловутые 4% (так он оценил удельный вес поставок по ленд-лизу к производству СССР во время войны). Несогласные приводят мнение Анастаса Микояна, оценившего ленд-лиз в лишние полтора-два года войны (которые бы пришлось воевать, если бы не американская помощь). Поэтому для начала нужно освежить в памяти, как и когда ленд-лиз начался.

Закон о ленд-лизе был принят в марте 1941 года, т.е. ещё до начала Великой Отечественной. Основой же его было соглашение с Британией о поставке ей военных кораблей в обмен на передачу контроля над военно-морскими базами в Атлантике. Соглашение обоюдовыгодное: баз Великобритания без флота и так бы лишилась, а американской судостроительной промышленности – новые заказы. Однако такая обоюдовыгодность стала лишь частью мотивации «Закона по обеспечению защиты Соединенных Штатов».

Во-первых, активность стран Оси делала их военное столкновение с США неизбежным, дело было только в сроках. Во-вторых, завоевательная политика Гитлера ставила крест на европейских долгах ещё за Первую мировую. Так что смысл вмешаться в драку был. Ну а предвыборное обещание Рузвельта не отправлять американскую армию в Европу оставляло только один способ участвовать: поставлять товары и оружие. О чём, собственно, и рассказал президент американскому Конгрессу знаменитую «притчу о садовом шланге».

Больше, чем деньги

В программе ленд-лиза за всю войну приняли участие более 40 стран мира, стоимость поставок превысила 50 млрд тех долларов (примерно 700-800 млрд на наши деньги).

Нас включили в эту схему почти сразу после начала Великой Отечественной: уже с конца июня предварительные соглашения были достигнуты. Однако более основательно всё оформили во время Московской конференции 1941 года, проходившей с 29 сентября по 1 октября.

Протокол не означал немедленного начала поставок и требовал ещё голосования в Конгрессе, а также подписи Рузвельта. С последней, впрочем, проблем не возникло: президент умел просчитывать ситуацию гораздо дальше своих коллег и оппонентов. Хотя бы потому, что в нагрузку к ленд-лизу шла Атлантическая хартия (август 1941), пункты которой уже тогда определяли контуры послевоенного мира. А также потому, что Рузвельт был хорошо знаком с практикой послевоенной скупки активов за бесценок – имел к ней отношение в 1920-х. Но сначала нужно было победить, а сухопутных армий (кроме вермахта и РККА) на европейском континенте к моменту конференции не осталось. Поэтому пещерный антикоммунизм отдельных конгрессменов не помешал, на кону стояло значительно больше, чем просто деньги.

Сколько из общей суммы ленд-лиза получил СССР? Примерно пятую часть, называется вилка 10,8-11,3 млрд, причём поставки осуществлялись неравномерно. В 1941 году, на программу пре-ленд-лиза и первый протокол, подписанный во время Московской конференции, пришлось примерно 0,5-1% поставок. На 1942 год – 27,6%, остальные 70 с лишним процентов – на 1943-1945 годы.

От подробного перечисления номенклатуры уклонимся – в справочной литературе эти сведения вполне доступны. Отметим лишь, что наиболее ценными грузами были отнюдь не вооружения, а грузовики и вездеходы, алюминий, взрывчатка, продовольствие и станки.

Главное не учтено

Ленд-лиз – тема парная, хотя о паре вспоминают не всегда. А именно: о втором фронте. Хотя это отражено даже в солдатском фольклоре (известно, что американскую тушенку в Красной армии в шутку прозвали «вторым фронтом»). Его открытие было самой долгой волынкой войны. Даже «Аэрокобры» (один из скандалов лендлиза, одну из первых партий перехватила Британия) в конце концов удалось выцыганить, именно на ней Покрышкин сбил 48 самолётов противника. А вот со вторым фронтом не получалось никак: ни в 42-м, ни в 43-м. Вместо этого союзники использовали наземные силы в более им интересных Северной Африке и Италии. И лишь заметные успехи СССР во время летней кампании 1943 года вынудили союзников определиться.

Председатель финансового комитета Конгресса США с предельной откровенностью изложил эту прагматичную калькуляцию тогдашнему госсекретарю США Стеттениусу: « ...[США] сейчас тратят около 8 миллиардов в месяц. Если бы не те приготовления, которые мы сделали в эти месяцы, выиграв время, война, я убеждён, продолжалась бы на год дольше. В год мы тратим на войну до 100 миллиардов долларов, а кроме того, мы могли бы потерять огромное число жизней лучших сынов страны. Даже сократив войну только на полгода, мы сбережём 48 миллиардов долларов, потратив всего 11 миллиардов, а кровь наших солдат, слезы наших матерей оценить вообще невозможно ». Отдельно заметим, что это слова непосредственного участника событий, а не позднейших интерпретаторов и публицистов.

Можно до посинения спорить о том, насколько ценными были поставки по ленд-лизу, но американский сенатор сформулировал главное: Америка выкупала у нас жизни своих солдат. Учитывая, что стоимость он назвать затруднился, выкупала довольно дёшево. По сути, перечень товаров, вооружений, штук и тонн – это своеобразный «Список Сталина » (по аналогии со списком Шиндлера). В нём нет имён, но примерное количество людей в этом списке можно прикинуть исходя из средних потерь ВС США начиная с дня высадки в Нормандии.

Это ни плохо, ни хорошо. Это факт. И одновременно ответ на все попытки спустя годы произвести ревизию нашего вклада в победу.