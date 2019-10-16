ППС: лучший пистолет-пулемет Второй мировой В годы Великой Отечественной войны пистолет-пулемет Судаева стал №2 среди образцов автоматического стрелкового оружия Красной Армии Обычно стрелковое оружие, появляющееся в разгар войны, бывает удачным, так как создается под уточненные и четко сформулированные тактико-технические требования. Так вышло и с нашим сегодняшним героем. Простой в производстве и эксплуатации, предельно надежный и очень удобный в ежедневном обиходе пистолет-пулемет Судаева очень помог советским войскам на втором этапе Великой Отечественной. Сегодня мы сравним его со «старшим братом» — ППШ, узнаем, чем же так хорош был ППС, что он заслужил отдельного упоминания. ППД и ППШ К 1941 году Красная Армия подошла в достаточной степени насыщенной... На чтение: 3 минуты

В годы Великой Отечественной войны пистолет-пулемет Судаева стал №2 среди образцов автоматического стрелкового оружия Красной Армии

Обычно стрелковое оружие, появляющееся в разгар войны, бывает удачным, так как создается под уточненные и четко сформулированные тактико-технические требования. Так вышло и с нашим сегодняшним героем. Простой в производстве и эксплуатации, предельно надежный и очень удобный в ежедневном обиходе пистолет-пулемет Судаева очень помог советским войскам на втором этапе Великой Отечественной. Сегодня мы сравним его со «старшим братом» — ППШ , узнаем, чем же так хорош был ППС, что он заслужил отдельного упоминания.

ППД и ППШ

К 1941 году Красная Армия подошла в достаточной степени насыщенной современным стрелковым оружием. Наиболее слабым местом были пистолеты-пулеметы. Впрочем, не стоит думать, что у немцев были дела лучше. Все эти мифы о массовых атаках немецких «автоматчиков» с закатанными рукавами, уже давно развенчаны. Тем не менее для обеих воюющих армий пистолет-пулемет был важнейшей статьей стрелкового вооружения.

Схема ППС-43

Источник: pinterest.ru

Первенцем в отечественном достаточно массовом ПП стал известный пистолет-пулемет Дегтярева, или ППД. Как ни странно, во многом он, а не ППШ, стал предшественником нашего сегодняшнего героя, но об этом чуть позже. ППД обладал массой «детских болезней» и был предельно дорог в производстве. К примеру, дегтяревский пулемет, значительно более сложный и тяжелый, был дороже более чем на 200 рублей, а это неприемлемо. Более того несовершенная конструкция и постоянные доработки, а также жалобы непосредственных пользователей ППД, не добавляли энтузиазма для его развития как оружейной системы.

ППС со штатным боекомплектом

Источник: pinterest.ru

ППШ – пистолет-пулемет Шпагина – оказался значительно удачнее, он во многом стал символом Великой Отечественной наряду с Т-34 или Ил-2. Но к началу боевых действий, принятый на вооружение в декабре 1940 года ППШ ещё только предполагалось запустить в массовое производство. Первые сложные месяцы войны требовали срочных решений в части оружейного производства, и таким оказалось предложение Алексея Ивановича Судаева.

Защитник Ленинграда

Для дополнения ППШ в бою армии требовался ещё один пистолет-пулемет, главное требование для которого – лёгкость и компактность. Бои в тесных окопах, воздушные десанты, партизанские засады и экипажи бронетехники не были удовлетворены ППШ, обладавшим весом свыше 4 кг и длинным прикладом, неудобным в стесненных обстоятельствах.

ППС-42 (слева) и ППС-43 (справа)

Источник: pinterest.ru

Был объявлен конкурс, в котором приняли участие многие именитые советские оружейники: В. А. Дегтярёв, Г. С. Шпагин, Н. В. Рукавишников, С. А. Коровин, но победу одержало изобретение Алексея Судаева. Кстати, будущий оружейник №1 нашей страны Михаил Калашников, будучи командиром танка, тоже выдвигал проект пистолета-пулемета для экипажей бронетехники, основой для которого был собственный боевой опыт.

Общий вид на ППС

Источник: pinterest.ru

Для военного времени новый пистолет-пулемет, получивший название ППС (пистолет-пулемет Судаева), оказался буквально революционным. И вот почему.

Во-первых, ППС производился и испытывался на Ленинградском фронте в условиях блокады, что означало ограничение в ресурсах на его производство. Более того, простота конструкции позволяла изготавливать ППС малоквалифицированным рабочим, женщинам и детям, вставшим к заводским станкам.

В разобранном состоянии

Источник: pinterest.ru

Во-вторых, подавляющая часть элементов его конструкции производилась методом простой холодной штамповки, что существенно снижало его стоимость и трудозатраты на производство. Шутка ли – на единицу ППС тратилось вдвое меньше металла и втрое меньше производственного времени. О ППД и говорить не приходится, хотя они делались на одном и том же Сестрорецком заводе Ленинграда. ППД даже называли «блокадником», но ППС в считанные месяцы сменил его в боях вокруг города.

С другого ракурса

Источник: pinterest.ru

В-третьих, ППС с шестью(!) магазинами на 35 патронов каждый весил меньше, чем ППД или финский «Суоми» с одним диском, и на 1,8 кг был легче ППШ.

Магазин ППС (справа) в сравнении с магазином ППШ

Источник: upload.wikimedia.org

Простейшая конструкция ППС не позволяла вести огонь одиночными выстрелами, хотя опытные бойцы могли «отсекать» 1-3 патрона. Патрон 7,62х25 от ТТ бил до 800 метров, а эффективная дальность стрельбы из ППС составляла до 300 метров. Коробчатый магазин на 35 патронов с двухрядной подачей был очень удобным в наполнении, безотказным в подаче, а благодаря горловине удобно вставлялся в оружие. Невысокий темп стрельбы по сравнению с ППШ – 600-700 выстрелов в минуту, позволял экономить боекомплект. Прицельные приспособления имели всего 2 положения на 10 (100 м) или 20 (200 м). Складывающийся вверх приклад обеспечивал рекордную компактность – 640 мм со сложенным прикладом, что было весьма удобно.

Боевое применение

Переходя от технических подробностей к самому интересному – боевому применению нового пистолета-пулемета, мы можем сразу сказать, что он поистине стал оружием «тотальной войны», которому очень повезло с конструктором. Алексей Судаев неоднократно бывал на фронте, беседовал с бойцами, слушал их мнения и пожелания к новому оружию. Так ППС-42, стал ППС-43, получив модернизацию, стал ещё легче, безопаснее (предохранитель был модернизирован) и ещё более технологичным в производстве. К тому же ППС-43 стал несколько короче.

Юный красноармеец с ППС

Источник: pinterest.ru

С 1943 года ППС стал всё чаще встречаться на фронтах Великой Отечественной войны. Для немцев неприятным сюрпризом стало появление нового пистолета-пулемета. Существенно нарастив производство ручного автоматического оружия, Красная Армия обеспечила себе преимущество на втором этапе войны. ППШ было произведено свыше 6 млн штук, а ППС – полмиллиона (как более «нишевый» образец). Тем не менее многие красноармейцы даже в «непрофильных» пехотных или штурмовых частях предпочитали более лёгкий и удобный ППС. Хороший боекомплект в двух сумках, по три магазина (опытные бойцы брали и больше) и высокая маневренность давали неоспоримое преимущество нашим солдатам в ходе многочисленных штурмовых действий, особенно в городских боях. Отличился ППС и в ходе боев на Дальнем Востоке против японской Квантунской армии.

Даже дети легко осваивали ППС

Источник: pinterest.ru

О популярности ППС в войсках говорит и высокая заинтересованность в этом пистолете-пулемете немцев и финнов. Они охотно использовали ППС. После войны ППС производился в Китае, Северной Корее, Югославии, Финляндии, Польше и даже ФРГ. В нашей армии ППС простоял на вооружении до 50-х годов, затем его сменил автомат Калашникова. Однако в мире ППС воюет до сих пор, сказывается популярный калибр и надежность конструкции. Так, ППС «засветился» на юго-востоке Украины, на Ближнем Востоке и в Африке. В 90-е годы им вооружалась украинская милиция. Оценивая ППС, можно смело сказать, что он стал лучшим пистолетом-пулеметом не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны.

ППС с современными доработками

Источник: pinterest.ru

Известный в оружейном мире американский блогер и бывший спецназовец Ларри Виккерс дал высокую оценку ППС-43. Закончим наш материал словами из его видео: «Русские действительно знают, как делать оружие».

Обложка: pinterest.ru

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