Персидский коридор для Советского Союза Откуда и куда Как известно, ленд-лиз – это программа США, Великобритании и Канады по оказанию военной помощи своим союзникам во Второй мировой войне, в том числе и Советскому Союзу, боеприпасами, техникой, продовольствием и стратегическим сырьём, включая нефтепродукты. Маршрутов, по которым к нам поступала эта помощь, было несколько. Обычно все вспоминают знаменитые «арктические конвои». Именно о них имеется большое количество исторической и художественной литературы, сняты художественные и документальные фильмы. Но путь морем до Молотовска (ныне Северодвинск) или Мурманска был не единственным маршрутом, по которому в СССР поступала союзническая помощь. Карта путей Трансиранского маршрут Источник: upload.wikimedia.org Был ещё очень эффективный тихоокеанский маршрут,... На чтение: 2 минуты

Откуда и куда

Как известно, ленд-лиз – это программа США, Великобритании и Канады по оказанию военной помощи своим союзникам во Второй мировой войне, в том числе и Советскому Союзу, боеприпасами, техникой, продовольствием и стратегическим сырьём, включая нефтепродукты. Маршрутов, по которым к нам поступала эта помощь, было несколько. Обычно все вспоминают знаменитые «арктические конвои». Именно о них имеется большое количество исторической и художественной литературы, сняты художественные и документальные фильмы. Но путь морем до Молотовска (ныне Северодвинск) или Мурманска был не единственным маршрутом, по которому в СССР поступала союзническая помощь.

Карта путей Трансиранского маршрут

Источник: upload.wikimedia.org

Был ещё очень эффективный тихоокеанский маршрут, который обеспечивал почти половину поставок по ленд-лизу. До 7 декабря 1941 года (день нападения Японии на Пёрл-Харбор) этот маршрут был относительно безопасным, а вот после этого перевозки осуществляли только советские моряки. Все пути контролировались японцами, наши корабли принудительно досматривались, а иногда просто топились. Маршрут был хорош и тем, что составлял всего 18-20 суток от американского побережья до дальневосточных портов и дальше по Транссибирской магистрали.

Трансиранский маршрут

А вот о том, что значительный поток грузов шёл через Иран, знают далеко не все. Для многих станет открытием, что этим путём объёмы поставок в СССР были больше, чем посредством полярных конвоев. Если брать весь объём грузов, то на долю северного маршрута пришлось 22,6%, а на южный – 23,8%.

Американская реклама автомобилей активно использовала мотивы Трансиранского маршрута

Источник: pinterest.ru

Правда, чтобы организовать этот маршрут, пришлось решить один небольшой вопрос – оккупировать Иран. Дело в том, что иранские власти и сам шах Реза Пехлеви явно склонялись на сторону Гитлера. И здесь мы должны рассказать о совместной советской и английской операции, которая получила название «Операция «Согласие». В августе 1941 года советские и английские войска вошли в Иран. Особых споров не было, английские войска оккупировали южные районы Ирана, а Советский Союз – северные территории. Операция прошла почти бескровно. Иранское правительство потеряло всякий контроль над страной, а шах вынужден был отречься от престола (он в 1944 году умер в Южной Африке). На престол вступил его 21-летний сын Мохаммед Реза Пехлеви, предпочитавший договариваться с союзниками и даже объявивший в 1943 году войну Германии. Напомним, что именно в столице Ирана Тегеране с 28 ноября по 1 декабря 1943 года прошла первая в истории конференция «Большой тройки» – СССР, США и Великобритании (вспомним и известный советский фильм «Тегеран-43»).

Американская реклама автомобилей активно использовала мотивы Трансиранского маршрута

Источник: pinterest.ru

А к осени 1941 года, как казалось, все вопросы были решены и можно было осуществлять поставки по ленд-лизу. Но в тогдашнем Иране практически не было дорог – одни только направления. Никакие транспортные перевозки в больших объёмах там осуществлять было нельзя. Проблему взялись решить американцы. За короткое время были построены Трансиранское шоссе, железная дорога и два порта в Персидском заливе. Сами американцы называли этот маршрут «персидским коридором» (Persian Corridor). Дорога ещё не была закончена, а поставки в Советский Союз были начаты. В самые критические дни ноября 1941 года по дороге прошло около 3000 тонн грузов, в дальнейшем этот поток только возрастал и к маю 1942 года достиг 80 тысяч тонн ежемесячно. В 1943 году этот объём достиг уже 200 тысяч тонн в месяц.

Опасные перегрузки

Технология процесса была довольно простой. Американцы доставляли грузы в порты Персидского залива, здесь их перегружали на железнодорожный или автомобильный транспорт и везли в порты Каспийского моря. Здесь уже подключалась советская Каспийская флотилия. Часть грузов перевозилась на автомобилях, транспорт шел своим ходом через Иран в советские республики Азербайджан или Туркмению. Надо отметить, что доставка грузов через Каспийское море до конца 1942 года была делом довольно опасным. Немецкие самолёты могли долетать до маршрутов транспортировки и доставляли большие неудобства. Гитлеровцы так уверились в своём успехе, что даже назначили своего адмирала командующим флотом Каспийского моря. Правда, после разгрома нацистов под Сталинградом иранский маршрут стал полностью безопасным.

Ещё один пример

Источник: pinterest.ru

Из поставок по ленд-лизу по персидскому коридору особенно надо отметить морское оборудование и автомобили. Только для нужд Красного флота было доставлено свыше 40 тысяч тонн грузов, среди них были автоматические зенитные пушки, пулемёты, зенитные автоматы. За годы войны американцы поставили в СССР 400 тысяч автомобилей, а только по персидскому коридору их поступило 184 тысячи.

И ещё один

Источник: pinterest.ru

Про поставки автомобилей можно было бы сделать целый отдельный рассказ. Американцы – люди предприимчивые и, чтобы оптимизировать процесс, построили в Иране несколько сборочных автомобильных фабрик. Корабли привозили детали, в Иране собирались машины, которые затем отправлялись в воюющий Советский Союз. Маршруты были таковы: Тегеран — Ашхабад, Тегеран — Астара — Баку, Джульфа — Орджоникидзе. Одной из самых востребованных машин стал грузовик «студебеккер». Именно на их шасси до конца войны воевали знаменитые реактивные установки «катюши». 20 тысяч «катюш» на базе надёжных в эксплуатации «студебеккеров» приближали нашу победу.

Трансиранский маршрут был темой и для плакатов

Источник: pogo-on-air.livejournal.com

Программа ленд-лиза распространялась на Советский Союз до победы над Японией. 20 сентября 1945 года эти поставки были завершены. Заканчивалась работа и персидского коридора. По предварительным договорённостям, союзники должны были покинуть Иран. Был момент, когда Сталин попробовал оставить за собой часть занятых иранских территорий (южный Азербайджан), но в итоге был вынужден от этих планов отказаться. В мае 1946 года советские солдаты вернулись домой. А созданная союзниками инфраструктура ещё долгое время помогала Ирану развивать экономику.

Обложка: тысячи Студебеккеров готвых к отправке в СССР из Ирана. Источник: mix.tn.kz

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