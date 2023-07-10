Памятник «Труженикам тыла» (Киров) 2 сентября 2016 года, в день 71-й в Кирове, в городском сквере на углу улиц Профсоюзной и Карла Маркса был установлен памятник труженикам тыла. Скульптурная группа призвана напоминать о подвиге кировчан в годы Великой Отечественной войны. На чтение: 1 минута

2 сентября 2016 года, в день 71-й в Кирове, в городском сквере на углу улиц Профсоюзной и Карла Маркса был установлен памятник труженикам тыла. Скульптурная группа призвана напоминать о подвиге кировчан в годы Великой Отечественной войны.

Монумент выполнен из бронзы по проекту скульптора Марии Галас. Именно она победила в конкурсе, объявленном региональным отделением «Российского военно-исторического общества»

Скульптурная композиция представляет собой фигуру мальчика, передающего из своих рук пистолет-пулемёт Шпагина воинам Красной армии. За его спиной установлен барельеф в виде пилона с изображением различных видов деятельности тружеников тыла на оружейных и механических заводах, на ткацких фабриках, на колхозных полях. На тыльной стороне пилона — также барельефы из отрывков фронтовых писем, рисунков газет военного времени.

Памятник установлен на постамент, отделанный коричневым гранитом. На лицевой части постамента табличка с надписью: «Кировчанам труженикам тыла». Высота памятника — 5 метров, вес — 2000 килограмм. Помощниками Марии Галас были архитекторы Андрей Шипунов и Константин Ашихмин.

В годы Великой Отечественной войны Киров был тыловым городом. С первых месяцев войны его предприятия начали выпускать военную продукцию. Они давали армии обувь, полушубки, шапки, рукавицы. Производили также лыжи, аэросани и повозки, оружие и боеприпасы. Кроме того, в это время в Кировскую область эвакуировали 117 промышленных предприятий.

В результате Кировская область изготовила для армии 4176 танков, 2 тысячи «Катюш», 3 млн снарядов, 5 млн мин и авиабомб, 33 млн гранат, 2 тысячи аэросаней, 2 млн минометов, 5 млн автоматов, авиационное и другое оборудование. В свою очередь жители сёл и деревень старались вырастить и собрать урожай для отправки продовольствия на фронт.

Труженики тыла были не менее важными участниками Великой Отечественной войны, чем солдаты на фронте. Они трудились в непростых условиях, обеспечивая армию всем необходимым для победы над врагом.

Многие работали в тылу занятых врагом земель, при этом рискую своей жизнью. Они занимались добычей и перевозкой продовольствия, воды, топлива и других необходимых ресурсов. Многие работали на заводах и фабриках, производя военное снаряжение, боеприпасы и другую продукцию для армии.

На их плечи легла ответственность за эвакуацию населения, подготовку транспорта и организацию связи между городами. Они строили укрепленные сооружения, возводили оборонительные сооружения и проводили разведку.

Труженики тыла пожертвовали многим во время Великой Отечественной войны, отдали свой труд, здоровье и жизни во благо Родины. Их труд и жертвы навсегда останутся в памяти народа, как неотъемлемая часть истории победы в величайшей битве за свободу и независимость нашей страны.

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