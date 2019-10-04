От Аляски до Красноярска. Как перегоняли самолёты из США в СССР Ранним утром 22 июня 1941 года началось вторжение гитлеровских войск в нашу страну. Враг открыл огонь по пограничным заставам и начал бомбардировку военных объектов и аэродромов… Большие потери и помощь союзников Только за первый день войны были уничтожены 1200 советских самолётов, многие из них даже не успели взлететь. В небе господствовали фашисты, а советской стране своих самолётов катастрофически не хватало. Пока шла эвакуация предприятий и перестраивалось производство, шло время, а самолёты нужны были уже сегодня. «Аэрокобры» готовые для перегона выстроились на лётном поле Источник: pinterest.ru Положение можно было спасти поставками техники и вооружения от союзников по ленд-лизу. Официальные переговоры об... На чтение: 2 минуты

Ранним утром 22 июня 1941 года началось вторжение гитлеровских войск в нашу страну. Враг открыл огонь по пограничным заставам и начал бомбардировку военных объектов и аэродромов…

Большие потери и помощь союзников

Только за первый день войны были уничтожены 1200 советских самолётов, многие из них даже не успели взлететь. В небе господствовали фашисты, а советской стране своих самолётов катастрофически не хватало. Пока шла эвакуация предприятий и перестраивалось производство, шло время, а самолёты нужны были уже сегодня.

«Аэрокобры» готовые для перегона выстроились на лётном поле

Источник: pinterest.ru

Положение можно было спасти поставками техники и вооружения от союзников по ленд-лизу. Официальные переговоры об этом начались в конце сентября 1941 года, а уже 1 октября был подписан протокол по поставкам помощи в Советский Союз на сумму в 1 миллиард рублей. Предварительно поставки должны были осуществляться в течение 9 месяцев.

Поставки американского и английского вооружения через Северную Атлантику оказались не очень надёжными. Немцы топили суда. Только в морском караване РQ-17 из 35 судов было потоплено 23. На морском дне оказалось 210 самолётов, 130 танков, 3350 автомашин и множество других грузов.

Полёты проходили в сложных метеоусловиях и над горами

Источник: pinterest.ru

Транспортировка же грузов по Индийскому океану и через Иран занимала больше двух месяцев. Президент США Ф. Рузвельт писал И.В. Сталину, что предпочтительнее путь через Аляску и Сибирь, так как это позволяло значительно сократить время поставок.

Северный маршрут

По маршруту Северного морского пути такая трасса не могла проходить, – там не было аэродромов, запасов топлива, а были крайне сложные метеорологические условия. Трассу решили проложить южнее, но нужно было спешно готовить немногочисленные имеющиеся аэродромы. В Красноярске удлинили посадочные полосы, сделали рулёжные дорожки, в Якутске провели реконструкцию аэродрома. Но всего этого было крайне мало для огромной страны. Началось строительство базовых аэродромов в Киренске, Сеймчане и Уэлькале. Промежуточными и запасными аэродромами стали Алдан, Олёкминск, Оймякон, Берелех на Колыме и Марково на Чукотке. Всего в СССР было построено 16 аэродромов, а в США – 15.

Карта маршрута перегона самолетов по Алсибу

Источник: pinterest.ru

Строительство было возложено на Наркомат обороны и Дальстрой НКВД. Начальником трассы, которая получила название АЛСИБ (Красноярский коридор), назначили начальника полярной авиации Илью Мазурука. Строительство осложнялось нехваткой рабочих рук и отсутствием строительных материалов. Все необходимое приходилось подвозить гидросамолётами, на оленьих или собачьих упряжках. Тем не менее результат работы впечатляет. В мирное время такой объём работ занял бы пять лет, а в суровые годы войны первую очередь воздушной трассы от Аляски до Красноярска (6306 км) построили за 10 месяцев.

Этапы большого пути

Для перегонки самолётов из Фэрбанкса на Аляске до Красноярска в СССР была сформирована 1-я перегоночная авиадивизия ГВФ, в которую вошли пять полков. Всем лётчикам пришлось переучиваться на пилотирование американских самолётов. Схема перегона на первый взгляд была довольно проста. На базе Лэддфилд (Фэрбанкс) самолёты принимали наши лётчики и перегоняли их на аэродром Уэлькаль на Чукотке. Потом пилотов на транспортном самолёте возвращали на Аляску. Эстафету принимали лётчики другого этапа, а потом следующего – и так до Якутска и Красноярска. Всего было девять таких этапов. Из Красноярска часть самолётов отправлялась по железной дороге, а часть – продолжала двигаться своим ходом.

Бомбардировщик «Митчелл», за которым клином идут «Аэрокобры». Именно так истребители перегоняли с Аляски в Красноярск

Источник: popmech.ru

Первые самолёты были готовы начать свой трудный путь уже 30 сентября 1942 года. Но только 7 октября они стартовали с Аляски. Сказывалось отсутствие опыта и слаженности лётчиков и наземного персонала. И летные происшествия начались практически сразу же: были потеряны самолёты и погибли первые лётчики. В первых числах ноября 1942 года в Красноярске приземлились 28 истребителей Р-40, 14 бомбардировщиков А-20 и 10 транспортных самолётов С-47. До конца года было доставлено ещё 79 самолётов.

Памятный монумент в Фэрбанксе (Аляска)

Источник: upload.wikimedia.org

Зима здорово осложняла перегон самолётов. Был даже изменён маршрут, чтобы облетать Оймякон, где температура достигала минус 70 градусов. Только за пять месяцев произошло 45 авиакатастроф. Но постепенно рос опыт лётчиков, отлаживалась система прохождения этапов, вместе с этим росло и количество перегоняемых самолётов. Только в июне 1943 года в Красноярск прибыло 300 самолётов, а всего в СССР было доставлено 8094 самолёта. Были и потери. На Аляске остались 133 самолёта, а на нашей территории была списана 81 машина. Погибло 100 лётчиков-перегонщиков. До сих пор в глухих безлюдных таежных местах обнаруживаются останки людей и самолётов…

Обложка: pinterest.ru

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