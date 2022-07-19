ОТ-34 – самый массовый огнеметный танк Великой Отечественной войны Танки ОТ-34 наводили ужас на пехоту противника и в то же время требовали особой подготовки экипажей, всегда являясь приоритетной целью вражеских противотанковых средств. На чтение: 3 минуты

Танки ОТ-34 наводили ужас на пехоту противника и в то же время требовали особой подготовки экипажей, всегда являясь приоритетной целью вражеских противотанковых средств.

Первые советские огнеметные танки

Систематические работы по созданию огнеметных танков начались в СССР с 1932 г. Первоначально предпринимались попытки установить огнеметное оборудование на танки МС-1. Во второй половине 1930-х годов массовый химический (огнеметный) танк был создан на базе легкого Т-26, который впервые нашел боевое применение во время Хасанских событий летом 1938 г. Звездным часом советских легких огнеметных танков стали бои у реки Халхин-Гол , где они показали свои сильные качества. Японская пехота, стойко державшаяся против стрелковых подразделений и бронетехники, бежала перед атакой огнеметных танков. Гораздо более серьезным испытанием стало участие химических танков в Советско-финской войне , где при прорыве мощной обороны финских войск советская бронетехника понесла серьезные потери.

Таким образом, накануне Великой Отечественной войны, в отличие от вооруженных сил большинства других государств, Красная Армия имела уже достаточный опыт и представление об эффективности огнеметных танков при прорыве обороны противника. На основе этого опыта предполагалось организовать производство огнеметных танков на базе КВ-1,Т-34 и Т-50. И, если на базе КВ и Т-34 во время Великой Отечественной войны был развернут массовый выпуск химических танков, то от производства нового легкого огнеметного танка на базе Т-50 было принято решение отказаться.

Производство ОТ-34

Серийное производство огнеметного танка на базе Т-34/76 должно было начаться в апреле 1941 г., но из-за целого ряда технических и организационных моментов разработка танка затягивалась. Позднее запуск в производство огнеметной тридцатьчетверки задержало начало войны и перемещение промышленности на восток страны. В результате серийное производство химического танка ОТ-34 началось лишь в начале 1942 г. Основными центрами по выпуску ОТ-34 стали предприятия Омска, Горького и Кирова. Производство ОТ-34 проходило с большими сложностями, связанными как с условиями эвакуации предприятий, так и приоритетным выпуском линейных танков, нередко в ущерб огнеметным Т-34. Общий выпуск ОТ-34 составил 1172 единицы. Кроме того, с 1944 г. в армию поступил огнеметный танк, созданный на базе Т-34/85 (331 единица).

ОТ-34 стал самым массовым огнеметным танком Великой Отечественной войны даже без учета ОТ-34/85. Для сравнения: в Германии в 1940-1944 гг. были выпущены 335 огнеметных танков и 247 бронетранспортеров, оснащенных огнеметами.

Сильные и слабые стороны ОТ-34

Как выглядел ОТ-34, какими были его достоинства и недостатки? По сути, это был танк Т-34/76, на котором вместо пулемета ДТ-29 в лобовом листе корпуса был смонтирован огнемет АТО-41. Запаса огнесмеси (105 л) хватало, чтобы произвести до 10 выстрелов на расстояние 85-100 м. Внешне такой танк никак не выделялся среди линейных Т-34. Это, безусловно, было достоинством и затрудняло противнику выявление советских огнеметных танков. Еще до начала Великой Отечественной войны было хорошо известно, что уничтожение химических танков является приоритетной задачей для противотанковой обороны, которая всеми силами стремится вывести из строя огнеметные машины раньше, чем они смогут приблизиться на дистанцию стрельбы из огнемета. Явным плюсом ОТ-34 стала возможность сохранить и мощную для начального периода Великой Отечественной войны 76-мм танковую пушку.

Конструктивные недостатки ОТ-34 были связаны с размещением огнемета в переднем броневом листе. Угол обстрела при этом был невелик, а наведение осуществлялось поворотом корпуса танка. Это требовало особенно тщательной подготовки механика-водителя. В критический момент приближения к вражеским позициям механик-водитель должен был не только искусно маневрировать на поле боя, но и в нужный момент использовать огнеметное вооружение. Подобная двойная нагрузка вела к тому, что огнемет стал рассматриваться как вспомогательное вооружение, а приоритет оставался за 76-мм пушкой. В свою очередь, установка огнемета и резервуара огнесмеси привела к сокращению экипажа ОТ-34, из которого был исключен стрелок-радист. А наличие устойчивой связи во многом обеспечивало столь необходимое взаимодействие ОТ-34 с линейными танками и собственной пехотой. Огромную опасность представляло для экипажа и установленное на ОТ-34 огнеметное оборудование. При поражении ОТ-34 противотанковыми средствами риск воспламенения резервуара с огнесмесью был колоссален, а шансы экипажа покинуть горящую машину минимальны. КВ-8 выигрышно отличался от ОТ-34 огнеметом в башне, который мог вести круговой обстрел. Хотя КВ-8 проигрывал ОТ-34 в плане артиллерийского вооружения.

ОТ-34 в бою

Насколько результативными были действия ОТ-34 в бою? Ответить на данный вопрос однозначно очень непросто. С одной стороны, кроме поражения позиций противника струей огнемета подобная атака, как правило, имела сильнейший моральный эффект. Даже если смесь не поражала напрямую пехоту, укрепления или огневые точки, деморализующее действие было огромным, заставляя врага оставлять свои позиции. Поэтому при грамотном применении эффективность действий огнеметных тридцатьчетверок была высокой, прежде всего, против вражеской пехоты и огневых точек. Боевые эпизоды с использованием огнеметов против вражеских танков или иной техники были сравнительно редки и чаще возникали в тех случаях, когда в условиях ограниченной видимости, пересеченной местности или среди плотной застройки населенных пунктов было возможно сближение на несколько десятков метров. Результативность действий определялась совокупностью факторов: своевременной разведкой позиций противника, грамотной постановкой задач экипажам и умелым взаимодействием ОТ-34 с линейными танками и собственной пехотой. Весьма интенсивно огнеметные танки применялись на завершающем этапе войны при штурме укрепрайонов и в уличных боях. Так, в боях за Лодзь танки 516-го отдельного танкового огнеметного полка израсходовали в среднем по 16 заправок огнесмеси.

Примеров конкретных подвигов, совершенных экипажами огнеметных Т-34, на данный момент известно не так много. Один из них был совершен танком 47-го отдельного огнеметного танкового полка под командованием младшего лейтенанта Василия Дмитриевича Халева, который во время операции «Багратион» одним из первых ворвался на улицы Полоцка и в одиночку был вынужден принять бой с превосходящими силами противника. Сражавшийся до последней возможности экипаж погиб в горящем танке. В марте 1945 г. В.Д. Халев посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза. На родине героя, в Казани, его имя получила одна из улиц города, а на месте подвига в Полоцке воздвигнут мемориал и установлен танк Т-34/85. Еще один известный подвиг связан с действиями огнеметного танка под командованием младшего лейтенанта Ф.М. Александрова, которой с 30 июня по 2 июля 1944 г. в боях по освобождению Витебской области уничтожил до 200 солдат противника, подавил три противотанковых орудия и восемь пулеметов. Федор Михеевич Александров был удостоен звания Героя Советского Союза, а 24 июня 1945 г. принял участие в Параде Победы .

Огнеметные танки на базе Т-34 после завершения Второй мировой войны оставались на вооружении Советской Армии до конца 1950-х годов, когда на смену им пришли ОТ-54 и ОТ-55. До нашего времени сохранились два танка ОТ-34. Один из них экспонируется в музее истории Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле, а второй установлен в качестве памятника в Симферополе в сквере Победы.