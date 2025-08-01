Строителям безмолвных рубежей В июле 2022 года в Чувашии был открыт мемориальный комплекс, посвящённый героизму тружеников тыла На чтение: 2 минуты

Мемориал «Строители безмолвных рубежей» - это первый памятник в России, посвящённый подвигу тружеников тыла во время Великой Отечественной войны. Осенью 1941 года, когда немецко-фашистские захватчики рвались в восточном направлении, началось возведение Сурского рубежа и Казанского обвода. Они должны были стать частью Волжского оборонительного рубежа. Предполагалось, в случае потери Москвы, именно он станет главной линией защиты страны.

Строительство велось с 28 октября 1941 года по 25 января 1942 года. За такой короткий срок женщинам и детям, а именно они являлись главными тружениками тыла, удалось возвести 380-километровый рубеж.

Мемориал «Строителям безмолвных рубежей» появился по инициативе главы Чувашии, при поддержке Российского военно-исторического общества. Комплекс состоит из 38 металлических стел, каждая из которых символизирует 10 километров оборонительных сооружений, возведённых в Чувашии. Автором мемориала стал архитектор Константин Фомин.

Оборонительные укрепления

Осенью 1941 года ситуация на фронте для Советского Союза складывалась неудачно. Оборона не выдерживала натиска, а отсутствие укреплений позволило немцам за первые месяцы войны захватить десятки городов, в том числе и крупных. Стало понятно, что остановить мощное наступление противника можно лишь при использовании рубежей, причём возведённых заранее. И началось строительство тыловых сооружений. Уже к декабрю 1941 года было построено множество оборонительных укреплений. В том числе и обводов, которые возводили вокруг крупнейших городов.

Однако сразу остановить продвижение врага всё равно не получилось. Зимой 1941-1942 годов немцы вплотную подошли к Москве. В то страшное время никто не знал, сумеет ли столица Советского Союза устоять… И было принято решение возвести мощную оборонительную линию, которая проходила бы по территории Чувашской Республики — Сурский рубеж и Казанский обвод. Предполагалось, что они вольются в Волжский оборонительный рубеж. Он должен был стать главной линией защиты Советского государства в случае падения Москвы.

Возведение оборонительных сооружений началось 28 октября 1941 года и завершилось к февралю 1942 года. За три месяца женщины и подростки, а именно они являлись главной рабочей силой, совершили подвиг. Труженики тыла возвели полноценный оборонительный фронт протяжённостью в 380 километров. В него входили: противотанковые рвы, эскарпы, контрэскарпов, тысячи огневых точек и землянок, командных и наблюдательных пунктов.

Подвиг тружеников тыла

Грандиозная стройка не могла быть осуществлена силами только армейский инженерных и сапёрных частей из-за их малочисленности. И поэтому к возведению оборонительных рубежей привлекли местное население.

Главный этап работы занял три месяца. И всё это время люди трудились каждый день, без выходных. Возведение рубежей не останавливалось даже в дни, когда температура опускалась до –40º. И труженикам приходилось вручную копать промёрзлую землю, используя ломы, лопаты и кирки. Поскольку работа началась без какой-либо подготовки, сильно не хватало тёплой одежды, предметов первой необходимости, к тому же обувь превратилась в расходный материал. Лапти, валенки и кирзовые сапоги изнашивались быстро. Да и с размещением людей возникали определённые трудности. Бараки нужно было отапливать, а заготовкой дров занялись уже в процессе строительства оборонительной линии. Острой проблемой стала нехватка продовольствия, особенно горячего питания в дни сильных морозов. Колхозы, которые были ответственны за это, не справлялись. И виной тому — малочисленность работников и сложная логистика.

Но люди работали, работали вопреки погоде и трудностям. Все понимали для чего им приходится терпеть тяжёлые условия. И поэтому всего за три месяца труженикам удалось выкопать около пяти миллионов кубометров грунта и возвести необходимые каменные и деревянные постройки, а также землянки.

Тяжёлые условия труда и большая физическая нагрузка на людей требовали от руководства правильного подхода к организации как работы, так и отдыха. И поэтому периодически устраивались соревнования между бригадами, обмен опытом. А отличившиеся поощрялись премиями. Всё это привело к тому, что на отдельных участках дневная норма перевыполнялась в несколько раз. Возведение оборонительного рубежа шло ударными темпами.

По официальным данным на возведении оборонительных рубежей трудилось в общей сложности более 170 тысяч человек. А ежедневно рыли окопы около 100 тысяч тружеников. И за сутки каждый рабочий должен был выполнить норму в 1,43 кубометра земли. Ничего подобного в Чувашии ещё не было.

В конце января 1942 года первый этап строительства был завершён, но работа не прекратилась. Казанский обвод окончательно был построен в феврале. А работы на Сурском рубеже завершились только летом. Однако на остальных участках Волжского оборонительного рубежа строительство продолжилось. Ситуация на фронте всё ещё оставалась нестабильной, поэтому от идеи мощной защитной линии отказываться не стали. А подвиг чувашских людей стал ещё одним примером силы тружеников тыла.