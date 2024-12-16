МЕДАЛЬ «ПАРТИЗАНУ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ II СТЕПЕНИ» МЕДАЛЬ «ПАРТИЗАНУ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ II СТЕПЕНИ»

Среди всех медалей, учрежденных в Великую Отечественную войну, только у одной — две степени. Это медаль «Партизану Отечественной войны». Получить эту медаль могли не только взрослые, но и дети.

В этой тетради наш рассказ будет о советских детях и подростках, которые попали в немецкую оккупацию, но не склонились перед врагом. Наоборот, с оружием в руках или без него, они поднялись на борьбу и стали настоящими героями сопротивления нацистам.

ПАРТИЗАН — лицо, ведущее вооружённую борьбу на территории, оккупированной противником, применяя специальные методы партизанской борьбы, действующее в составе партизанского отряда. ОККУПАЦИЯ — занятие вооруженными силами государства не принадлежащей ему территории. НАЦИСТ — приверженец нацизма, который представляет из себя одну из самых агрессивных идеологий. Нацизм проповедует превосходство одной нации над другими, расизм и оправдывает уничтожение «низших» наций.

Немецкий план вторжения в Советский Союз заключался в молниеносном разгроме нашей армии в сражении у границы, быстром захвате самых важных городов страны: Минска, Киева, Ленинграда, Москвы. Далее нацисты должны были выйти на линию Архангельск — Астрахань до начала зимних холодов 1941 года. После этого они планировали уничтожить большинство населения оккупированных территорий голодом и массовыми убийствами, а затем заселить опустевшие земли немецкими колонистами.

Нацисты внушили немецкому народу, что русские, белорусы, украинцы, поляки — это не люди, а дикари, полуживотные. Для обозначения славян немцы даже придумали слово «Унтерменш» — недочеловек. Этим нацисты хотели оправдать массовое убийство населения оккупированных территорий. Оставшихся в живых немцы превратили бы в рабов. Евреев и цыган нацисты объявили вредными народами и планировали уничтожить их полностью. Объявив себя высшей расой, немцы сами превратились в зверей и чудовищ.

Перед началом вторжения немецким солдатам был зачитан приказ: в войне на востоке против Советского Союза им не нужно следовать никаким законам войны. Это значило: немецкие солдаты могли совершать любые преступления и не понести за них никакого наказания.

В первые недели нацистского вторжения казалось, что все идет по плану врага. Наша армия отступала и оставляла один город за другим. Пали Минск, Киев, была захвачена Прибалтика. Ленинград оказался в блокаде. В конце ноября 1941 года немцы уже подходили к Москве. Весь мир считал, что Советский Союз падет в считаные недели. Но нашим войскам удалось остановить, а затем и отбросить врага от столицы. 5 декабря 1941 года началось крупномасштабное контрнаступление советских войск под Москвой. В ходе нашего наступления немцы потерпели первое в ходе всей Второй Мировой войны крупное поражение.

Но сил и умения, чтобы освободить все наши земли от врага, у нашей армии еще не хватало. Большие территории СССР остались под немецкой оккупацией.

Руководитель нашей страны, Иосиф Виссарионович Сталин, в своей первой речи к народу 3 июля 1941 года объявил, что эта война — Великая Отечественная. Это значит, что речь шла о выживании всего нашего многонационального народа, о сохранении языка, истории, культуры. За четыре дня до этой речи, 29 июня 1941 года, был издан приказ о формировании партизанских отрядов в тылу врага. Началу народной войны против нацистов способствовало и то бесчеловечное отношение, которое сразу проявили оккупанты. С самого начала войны они начали обращаться с мирным населением так, как предписывала им расовая теория.

Рассказывает юный белорусский партизан Владимир Кравцов:

«…Жители освобожденной деревни со слезами на глазах рассказали нам эту историю. 25 июня 1941 года в бою за белорусскую деревню был убит офицер наступающей немецкой части. Разозленные немецкие солдаты выместили злобу на мирных жителях — на всех, кто попадался под руку. Ктото успел спрятаться, кто-то был застигнут убийцами врасплох. На глазах у Михасика, одиннадцатилетнего мальчика, спрятавшегося в гумне, немецкий офицер из пистолета застрелил его мать, бабушку и двух маленьких сестричек. Только через два дня немцы разрешили похоронить убитых…»

Михасик был пионером, а при вступлении в пионерскую организацию каждый советский школьник давал такую клятву:

Я, юный пионер СССР, перед лицом товарищей торжественно обещаю, что:

Буду твёрдо стоять за дело рабочего класса в его борьбе за освобождение трудящихся всего мира. Буду честно и неуклонно выполнять заветы Ильича — Законы Юного Пионера.

Давая эту клятву, советские пионеры обещали, что будут выполнять законы пионерской организации. Один из законов пионеров СССР гласил:

«Пионер любит Красную Армию, Военно-Морской Флот и сам готовится защищать Родину от врагов».

И Михасик выполнил это обещание до конца. Он встал у дороги с гранатой, спрятанной в кармане. Он ждал. Увидел проезжающую мимо машину с немецкими офицерами. В одном из них Михасик признал убийцу своей семьи. Взрывом гранаты все офицеры в машине были убиты, а сам молодой патриот был ранен. Немецкие солдаты добили раненого мальчика штыками.

ТЫЛ — территория позади фронта. ОККУПАНТ — захватчик, участник оккупации. ГУМНО — помещение, сарай для хранения необмолоченного зерна. ПАТРИОТ — человек, который любит свое Отечество, предан своему народу, готов на жертвы и подвиги во имя интересов своей Родины.

Эту клятву юного пионера выполнили тысячи и десятки тысяч молодых патриотов нашей страны. Видя зверства немцев, массовые убийства ни в чем не повинных мирных жителей, советские граждане, в том числе дети и подростки, начали оказывать оккупантам сопротивление любыми возможными способами.

При отступлении наших войск на территории противника специально оставались комсомольцы, партийные работники, представители органов советской власти — для того, чтобы тайно передавать разведданные нашей армии и вредить врагу всеми возможными способами. Для этого им были оставлены рации и оружие. Нужно было действовать очень осторожно, чтобы немцы их не поймали. Этих патриотов назвали подпольщиками — им часто приходилось собираться на военный совет в подполе дома, а иногда и прятаться там от облав.

В первую очередь было необходимо рассказать народу на оккупированных территориях правду о положении дел на фронте. Радиоприемники у населения были изъяты, телевидения и интернета еще не было. Газеты на оккупированных территориях выпускали только немцы. И писать в этих газетах они могли что угодно.

В своих газетах оккупанты ругали все русское и советское. Восхваляли все немецкое. Врали о том, что Ленинград захвачен, Москва взята и Советский Союз уничтожен. Рассказывали, как хорошо будут жить молодые люди, если поедут в Европу работать.

Все это было ложью. Эта ложь имела лишь одну цель — чтобы наш народ не оказывал сопротивления, смирился с участью рабов и поехал в Европу работать за миску еды. Да такой еды, которую немцы обычно давали свиньям.

Поэтому даже рассказ о том, что немцы лгут, уже был сопротивлением. Правдивые новости из Москвы давали нашим людям надежду на избавление от оккупации и победу. Поэтому подпольщики в первую очередь через расклеивание листовок сообщали населению оккупированных территорий, что наша страна жива и борется. Что Москву и Ленинград немцы не взяли, и что победа будет за нами. Для людей, которых немцы считали животными; для людей, которых любой немец мог убить в любой момент, — эти новости были глотком свежего воздуха.

Расклеивать листовки часто поручали пионерам и комсомольцам: дети и подростки вызывали у оккупантов меньше подозрений. За распространение листовок немцы карали расстрелом, перед которым схваченных подпольщиков подвергали жестоким пыткам и избиениям.

Не нужно думать, что детей и подростков кто-то заставлял расклеивать листовки. Советское государство сумело воспитать целые поколения патриотов, готовых отстаивать свою страну с юного возраста. Многие пионеры и комсомольцы до войны занимались в оборонных кружках, умели оказывать первую медицинскую помощь, знали, как обращаться с оружием — они были воспитаны настоящими бойцами и патриотами. Они сами рвались в бой.

Постепенно на оккупированных территориях в лесах начали появляться отряды народных мстителей. Со временем их становилось все больше. Осенью 1941 года на юге Ленинградской области советские повстанцы подняли народное восстание. Образовался Партизанский край — обширная территория, где была восстановлена советская власть. Повстанцы уничтожили в деревнях немецкие гарнизоны и немногочисленных предателей. Они снова подняли над сельсоветами красные флаги. Заработали колхозы, осенью даже были открыты школы. Был собран и заготовлен хороший урожай, не доставшийся оккупантам. Именно это зерно партизаны Ленинградской области переправили в осажденный Ленинград весной 1942 года. Об этой дерзкой крупномасштабной операции ленинградских партизан мы расскажем в следующей тетради.

Вскоре партизаны начали получать помощь с Большой Земли — так называли ту огромную часть нашей страны, которую немцы захватить не смогли. Рядом со своими базами партизаны построили маленькие аэродромы для самолетов По-2. Постепенно связь была установлена со всеми советскими партизанскими отрядами. Были построены большие аэродромы для тяжелых транспортных самолетов Ли-2 и «Дуглас». Самолеты привозили партизанам оружие, взрывчатку, боеприпасы, радиостанции и другие грузы, необходимые для борьбы с врагом. На Большую Землю самолеты вывозили раненых и тяжелобольных партизан.

КОМСОМОЛ — Коммунистический союз молодежи имени Ленина. Молодежная организация в СССР. КОМСОМОЛЕЦ — член этой организации. ПОДПОЛ — помещение под полом в избе, подвал. ОБЛАВА — оцепление места, где находятся или могут находиться преследуемые лица, с цель их поимки. ПОВСТАНЦЫ — участники восстания, партизанского движения. СЕЛЬСОВЕТ — сельский совет, местный орган власти в сельской местности. КОЛХОЗ — коллективное хозяйство в Советском Союзе.

В Москве был создан штаб партизанского движения, и народные мстители перешли к крупномасштабным, согласованным действиям против немецкого тыла и пособников нацистов.

Как партизаны вредили врагу и помогали Красной Армии? Партизанские отряды нападали на небольшие немецкие гарнизоны. Делали налеты на немецкие склады и базы снабжения — задачей было не только уничтожить припасы немцев, но и захватить оружие, боеприпасы и продовольствие.

Партизаны добывали разведывательные данные о передвижении немецких войск и передавали их на Большую Землю. Особо важно было сообщать о количестве эшелонов с войсками и техникой на железных дорогах.

Еще важнее было нарушить движение железнодорожного транспорта нацистов. Для того, чтобы помочь нашим войскам на фронте, партизаны проводили многочисленные диверсии на железной дороге: взрывали пути, мосты, выводили вагоны и паровозы из строя всеми возможными способами.

Немцы не ожидали столь широкого сопротивления. В других странах Европы сопротивление оккупации не было таким масштабным. В большинстве деревней немцы оставляли всего несколько десятков солдат, а были деревни, где их не было вообще: ведь немецкие солдаты были нужны на фронте. Во всех населенных пунктах немцы назначали старост и бургомистров из местных жителей. Из местных набирали и полицейских, получивших в народе презрительное прозвище «полицай». Кто же были эти люди, кто предал свой народ и согласился служить врагу?

Кто-то пошел служить немцам, надеясь на победу нацистов и планируя сделать хорошую карьеру при оккупационной власти. Кто-то пошел из-за того, что таил обиду на советскую власть и хотел поквитаться за репрессии и раскулачивание. Но чаще всего служить к немцам шли самые ничтожные, никчемные люди. Они поняли, что поступив на службу к врагу, они получат почти неограниченную власть и смогут делать все, что хотят. Они смогут грабить, убивать, пьянствовать, и никто их не призовет к ответу. Однако среди тех, кто пошел на службу к немцам, были и подпольщики — для того, чтобы получать ценные разведывательные данные и потом передавать их партизанам или советским войскам.

ЭШЕЛОН — поезд специального назначения для массовых перевозок. БУРГОМИСТР — глава города (на немецком языке). РЕПРЕССИИ — карательные меры, применяемые государством с целью защиты и сохранения существующего строя. РАСКУЛАЧИВАНИЕ — политика советского правительства по искоренению зажиточных крестьян — кулаков. Кулаком считался тот, кто использовал наемный труд.

Предателей среди советских граждан на оккупированных территориях было немного. Большинство народа понимало, что, несмотря на туманные обещания лучшей жизни, нацисты и перешедшие на их сторону предатели несут нашей стране гибель и рабство.

В Крыму актер симферопольского театра Анатолий Иванович Добкевич — известный и уважаемый человек, бывший дворянин (дворянские титулы советская власть упразднила в 1917 году), — отказался стать немецким бургомистром Симферополя. За свой отказ сотрудничать с оккупантами он был расстрелян в 1942 году. Через два года за создание подпольной группы «Сокол» и спасение большой группы симферопольской молодежи от угона в Германию была расстреляна жена Добкевича, актриса Александра Федоровна Перегонец.

На действия народных мстителей немцы ответили беспредельной жестокостью. Сами оккупанты и их помощники боялись заходить в лес небольшими отрядами. Они считали, что партизаны их заманят в ловушку и перебьют. Поэтому немцы начали вымещать злобу на мирных жителях в деревнях и городах. За каждую успешную вылазку партизан они расстреливали всех, кто попадался им под руку, и сжигали целые деревни. В отчетах они писали, что уничтожили тех, кто сочувствовал или помогал партизанам. Так как сил у немцев не хватало, они все чаще начали привлекать к карательным операциям предателей советского народа — отряды полицаев, набранных из населения оккупированных территорий.

Мирные жители — старики, матери с совсем маленькими детьми — были вынуждены бежать из родных деревень, спасаясь от карателей. Они жили вместе с партизанами в лесах — в землянках и шалашах. В боевых операциях они не участвовали, но помогали партизанам по хозяйству — ухаживали за ранеными, чинили одежду, шили специальную обувь для вылазок партизан, готовили еду, пасли скот. Партизанам в лесу нужно было чем-то питаться, и у больших партизанских отрядов было свое подсобное хозяйство: куры, козы и другие домашние животные.

Разумеется, немцы не могли назвать партизан «партизанами» — это хорошее слово. Оккупанты объявили всех партизан бандитами и террористами. Заявили, что эти бандиты мешают мирной жизни на оккупированных территориях. После войны некоторые каратели, убившие тысячи беззащитных людей, даже на суде заявляли, что боролись с бандитами.

На этом примере хорошо видно, как работала пропаганда врага. Бандиты, ворвавшиеся в нашу страну, чтобы грабить и убивать, называли «бандитами» тех, кто сражался за свою землю против захватчиков.

Всего на оккупированных немцами территориях действовало до 6200 партизанских отрядов. В их рядах сражалось около 1000000 человек всех возрастов. За годы войны партизаны пустили под откос около 18000 эшелонов и тем самым оказали большую помощь нашей армии.

Вспоминает молодой белорусский партизан Владимир Кравцов:

…Сентябрь 1943 года. Пламя партизанской войны охватило всю Белоруссию, 3/4 территории которой контролировалось партизанами, целые партизанские зоны, где по-прежнему существовала советская власть. Ох, как неуютно чувствовали себя гитлеровские оккупанты на белорусской земле! Земля горела под ногами гитлеровцев! На каждом шагу поджидала их меткая партизанская пуля. Летели под откос вражеские эшелоны, взлетали в воздух мосты, склады с боеприпасами и горючим. Все, от мала до велика, с оружием в руках сражались с ненавистным врагом. Народные мстители действовали внезапно, дерзко, решительно, в любую непогоду, ночью и днём. Ведь не зря, ещё в ту пору, гитлеровские головорезы сетовали на то, что мол русские воюют не по правилам. Да какие тут могут быть правила в борьбе с оголтелым врагом! Били мы их по всем правилам партизанского искусства.

Совсем маленькие дети не могли участвовать в боях, но дети старше 9 лет принимали участие и в разведке, и в боях партизанских отрядов. В 1942 году детский писатель Корней Чуковский, сказки которого о докторе Айболите, Мойдодыре и Мухе-Цокотухе ты знаешь с детства, лучше всех сказал о роли детей на войне:

…И когда кончится война, и мы станем размышлять о причинах нашей победы над врагом человечества, мы не забудем, что у нас был могучий союзник: многомиллионная, крепко сплочённая армия советских детей.

ПРОПАГАНДА — целенаправленное распространение в обществе определенных идей, ценностей, норм и программ поведения.

Как же участвовали в народной войне дети и подростки? Они собирали и прятали оружие, подобранное на местах боев, а затем передавали его партизанам. Укрывали раненых бойцов Красной Армии, оставшихся у немцев в тылу при отступлении, оказывали им медицинскую помощь. В Ростове-на-Дону за укрытие раненых советских бойцов немцы расстреляли группу пионеров: Колю Кизима, Игоря Нейгофа, Витю Проценко, Колю Сидоренко и Ваню Занятина.

В предгорьях Кавказа, в республике Адыгея, дети из станицы Даховская: пионеры Юра Сазонов (14 лет), Надя Гнездилова (12 лет) и Коля Токарев (14 лет) — добровольно стали связными в партизанских отрядах. Все они погибли: Юра и Коля были расстреляны, а Надя погибла в бою за освобождение своей станицы в конце 1942 года.

Даже в последние минуты своей жизни, без оружия, перед лицом смерти советские подростки продолжали бороться. Муся Пинкензон, 11-летний пионер из Усть-Лабинска, шел на расстрел вместе с сотнями других советских евреев. Как многие другие советские дети до войны, Муся не просто учился в школе, но и занимался музыкой. Перед расстрелом немцы, издеваясь, приказали ему сыграть на скрипке. Муся достал свою скрипку и под дулами немецких винтовок заиграл «Интернационал» — гимн Советского Союза. Безоружный мальчик погиб с достоинством и честью настоящего воина.

СТАНИЦА — казачья сельская единица в России, состоит из одного или нескольких казачьих поселений (хуторов или поселков).

Дети и подростки добывали разведывательные данные, обеспечивали связь с разведчиками, помогали партизанам всеми возможными способами. Десятки тысяч детей и подростков стали настоящими героями-повстанцами, сражаясь в партизанских отрядах и подполье. Многие школьники, сражавшиеся в сопротивлении, были схвачены карателями или погибли в бою, и мы мало знаем об их подвигах. Но все они навсегда вошли в историю нашей страны.

Во всех временно оккупированных местах дети самостоятельно или под руководством взрослых приняли участие в партизанском движении.

В этой короткой тетради мы можем рассказать лишь о нескольких из них. Они могут показаться тебе похожими друг на друга. Это не случайно. Все дети и подростки выполняли схожие боевые задания. На них всех охотились немцы и предавшие свой народ полицаи. И все они одинаково храбро вели себя, защищая свою Родину.

САША БОРОДУЛИН

После начала блокады Ленинграда фронт к востоку от города стабилизировался. Проходил он примерно по реке Волхов. На территории Ленинградской и Новгородской областей в тех местах много гиблых болот и густых лесов… Немцы считали многие болота непроходимыми и не держали там своих войск. Но местные жители и советские бойцы нашли проходы в трясине и тем самым получили возможность посылать в тыл к немцам разведывательные группы.

На нашей территории были сформированы партизанские отряды, направленные к немцам в тыл. Поэтому партизанское движение в Ленинградской, Новгородской, Псковской областях уже к осени 1941 года приобрело широкомасштабный и организованный характер.

Пятнадцатилетний комсомолец Александр Бородулин из деревни Новинка Красногвардейского (ныне Гатчинского района) Ленинградской области добровольно вступил в партизанский отряд осенью 1941 года, в отряде стал разведчиком.

В боях зимой 1941–1942 годов отличился и был награжден Орденом Красного Знамени. 7 июля 1942 года в бою под деревней Одереж партизанский отряд, в котором сражался Александр, попал в тяжелое положение. Саша вызвался прикрыть отход своих товарищей и погиб в неравном бою.

За свой подвиг он был посмертно награжден вторым Орденом Красного Знамени. На момент гибели ему было всего 16 лет.

ВИЛОР ЧЕКМАК

Когда началась война, Вилору было 15 лет. Он жил в Севастополе, учился в школе №1. Он был хорошим учеником, помимо учебы занимался во многих кружках. Его любимой книгой был роман Дюма «Три мушкетера». Эта книга научила его благородству, самопожертвованию ради друзей. Вилор был одаренным молодым человеком, выступал в школьном театре, участвовал в творческих конкурсах и мечтал стать художником.

Но все планы перечеркнула война. Осенью 1941 года к Севастополю подошли войска противника. В их тылу были созданы подпольные группы и партизанские отряды. Несмотря на врожденный порок сердца, несмотря на уговоры матери, Вилор пошел в партизанский отряд, где стал разведчиком. В ноябре 1941 года он был в дозоре в районе поселка Алсу под Севастополем, охраняя позиции своего отряда. Вилор своевременно обнаружил приближающийся отряд немецких карателей. Сигнальной ракетой он предупредил товарищей об опасности и принял бой. Когда у него закончились патроны, он подорвал себя и немцев последней гранатой. В своем последнем бою он спас своих товарищей: предупредил их и задержал карателей.

Посмертно Вилор был награжден медалью «За боевые заслуги» и медалью «За оборону Севастополя», а его день рождения — 20 декабря — стал днем памяти юных защитников Севастополя.

20 декабря 1965 года Вилор был перезахоронен в поселке Дергачи в шести километрах от Севастополя. В 1974 году пионеры 5 «Б» класса школы №3 начертали на его могиле:

Пусть тебя с нами нет, Пусть пройдёт много лет, Мы тебя не забудем, Вилор.

ЛЁНЯ ГОЛИКОВ

До войны Лёня Голиков жил в нынешней Новгородской области, в деревне Лукино. Он успел закончить 7 классов и пошел работать на фанерный завод.

С началом оккупации Лёня сразу ушел в партизаны. Все товарищи вспоминали его как бесстрашного и дерзкого бойца. Он был разведчиком 67-го отряда 4-й Ленинградской партизанской бригады. Лёня принимал участие во многих боях и вылазках, подорвал 14 мостов, уничтожил до 78 гитлеровцев, сопровождал легендарный партизанский обоз в Ленинград. Но самую большую известность ему принесла атака маленькой группы партизан на машину немецкого генерала.

13 августа 1942 года партизаны устроили засаду на дороге неподалеку от деревни Варницы Стругокрасненского района. На дороге показалась немецкая машина. Партизаны забросали её гранатами. Немцы оказали отчаянное сопротивление, но наши сумели захватить чемодан с документами генерала Рихарда фон Виртца. За захват документов Лёня Голиков получил орден Красного Знамени, а об этом бое были сложены легенды. Лёню стали представлять богатырём, который в одиночку расправился с немецкой колонной, захватил документы немецкого генерала и явился в отряд в его кителе. После войны эта легенда перекочевала на страницы многих книг. Лёне было не суждено дожить до Победы. Зимой 1942–1943 годов оккупанты провели серию крупномасштабных операций против партизан на СевероЗападе. 24 января 1943 году группа партизан, в которой был Лёня, уходила от карателей и остановилась на ночлег в небольшой деревне. Местный семнадцатилетний Степанов донес об этом старосте деревни, предателю Пыхову, а тот — сообщил немцам. В результате деревня была окружена отрядом в 150 карателей. Несмотря на явное превосходство противника, партизаны приняли бой. Он стал последним для 16-летнего бойца. Посмертно Лёня Голиков был награжден Золотой Звездой Героя Советского Союза.

После освобождения оккупированных территорий нашей страны органы НКВД и бывшие партизаны провели большую работу по поиску предателей. Староста Пыхов, выдавший партизан, был арестован и расстрелян. Степанову удавалось избегать наказания целых десять лет. Сразу после освобождения он был призван в Красную Армию, воевал и даже получил награды. Но через десять лет после войны он был найден, арестован и осужден на 25 лет тюрьмы. Государство лишило его всех наград.

НКВД – Народный Комиссариат Внутренних Дел СССР.

Памятник Лёне Голикову установлен в самом центре Великого Новгорода, в сквере за зданием правительства Новгородской области. Лёня Голиков причислен к пионерам-героям, хотя по возрасту он уже не мог быть пионером и должен был вступить в комсомол.

АЛЕКСАНДР ЧЕКАЛИН

В 1941 году Александр Чекалин учился в школе, увлекался физикой, природоведением, прекрасно стрелял и мог сам собрать радиоприемник. Ему было всего 16 лет. Когда к его городу Лихвину в Тульской области приблизились войска противника, он добровольно вступил в партизанский отряд «Передовой» вместе со своим отцом-охотником. В отряде он выполнял самые различные задания: занимался разведкой, был связным, радистом, участвовал в боях. В ноябре 1941 года он сильно простудился и вернулся в свой пустующий дом, чтобы отлежаться в тепле. Дым из печной трубы заметил староста Никифор Авдюхин и сообщил об этом немцам. С тремя немецкими солдатами предатель подобрался к дому. Завязалась перестрелка, и немцы сумели схватить Александра. После пыток и истязаний немцы отчаялись получить от Александра нужные данные о партизанском отряде. 6 ноября 1941 года немцы устроили показательную казнь и повесили Александра в Лихвине.

Через месяц началось контрнаступление советских войск под Москвой, и Лихвин был освобожден. Александр был с воинскими почестями перезахоронен в городском сквере. 4 февраля 1942 года Александру Чекалину было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Он стал примером для советской молодежи уже в 1942 году.

Предатель-староста Никифор Авдюхин был пойман, осужден и расстрелян в апреле 1942 года.

ЛИДИЯ ДЕМЕШ

Ни одна из республик Советского Союза не пострадала так сильно, как белорусская земля. Именно здесь немцы начали претворять в жизнь свои планы по уничтожению местного населения, чтобы после своей победы заселить опустевшие земли немецкими колонистами — расой господ. В результате планомерного и массового истребления белорусский народ потерял каждого четвертого жителя из населения довоенной республики.

Но белорусский народ оказал очень сильное сопротивление новому порядку оккупантов. Советские люди развернули настоящую войну против нацистов. В ней наравне со взрослыми приняли участие дети и подростки — пионеры и комсомольцы.

Героинями белорусского сопротивления стали Лидия Демеш, ее сестра Ольга Демеш и мать Ефросинья из Орши. С началом войны сестры Ольга (ей было 14 лет) и Лидия (ей было 11 лет) стали активными членами подполья. Орша — важный железнодорожный узел, и сестры тщательно отслеживали движение немецких эшелонов, количество немецких частей в городе и на станции. Всю эту информацию они передавали в партизанскую бригаду «Чекист». В августе 1943 года Лидия Демеш была схвачена немцами и расстреляна в Орше. Старшая сестра Ольга и мать Ефросинья ушли в партизанский отряд в лес вместе с маленьким братом Борисом. До конца войны дожили только Ольга и Борис. На счету у юной партизанки Ольги семь взорванных эшелонов противника и двадцать уничтоженных солдат противника.

Лидия Демеш, которую в отряде называли «Птенчиком», не успела получить государственных наград ни при жизни, ни после гибели. Но после войны в ее честь был назван теплоход «Лида Демеш» на Дальнем Востоке, а о подвиге сестер Ольги и Лиды Демеш рассказывают на всех уроках истории в Республике Беларусь.

НАДЯ БОГДАНОВА

Надя родилась в 1931 году в деревне Авданьки под Витебском. Она воспитывалась в детском доме в Могилёве. С началом войны детские дома и другие детские учреждения эвакуировались на восток по железной дороге. У Смоленска поезд с детьми стали бомбить немецкие самолеты. Началась паника. Часть детей и воспитателей погибла, часть — разбежалась. Надя и ее друг Юра Семенов решили вернуться в Витебск. Чтобы не умереть с голоду, им пришлось ходить по домам и просить еду. В это же время они искали пути к партизанам. Им удалось связаться с партизанами отряда №6 под командованием Дмитрия Кузьмича Блинова (с 1943 года — отряд им. Кутузова 2-й Белорусской бригады им. Пономаренко Витебской области ). В отряде Надя долго просила командира назначить её разведчицей. Наконец её просьба была удовлетворена. Чаще всего она ходила в разведку со свер­стником Юрой Семёновым. На дорогах войны ходило много сирот или потерявшихся детей, поэтому голодные, просящие еду дети не вызывали никакого подозрения у немцев и полицаев. Они добывали ценные сведения о гарнизонах, о размещении вражеской техники. Немало дерзких успешных операций провели партизаны с помощью сведений, которые собирала Надя. Все, кто воевал рядом с ней, отмечали, какая это была отважная, отчаянная разведчица.

К 7 ноября 1941 года — Дню Великой Октябрьской Социалистической революции — Наде и Ване Звонцову была поставлена задача поднять красные флаги над Витебском, показав тем самым, что советский народ не сломлен. По некоторым данным, дети подняли флаги над вокзалом, на здании ремесленного училища и над заброшенной папиросной фабрикой. Немцы догнали детей уже за пределами города и нашли у них папиросы, что они взяли для партизан на фабрике. Нацисты посчитали это достаточным доказательством вины и повели детей на расстрел. Наде удалось выжить: на расстреле она упала в обморок, и ее посчитали убитой. Она очнулась среди тел расстрелянных партизан и сумела вернуться в партизанский отряд.

Надя принимала участие во многих вылазках и боях своего партизанского отряда. В феврале 1942 года партизаны готовились к разгрому крупного немецкого гарнизона в деревне Карасёво. Наде и Юре было поручено разведать расположение противника и заминировать дорогу, чтобы фашисты не смогли отступить. Ребятам удалось быстро заминировать шоссе, но тут их заметил полицай, которому показалось подозрительным, что дети копаются в снегу. При обыске котомок полицейский обнаружил тол, затем были найдены и мины, поставленные юными разведчиками. Юных партизан связали и увезли на допрос. Юру вскоре расстреляли, а Надю пытали и избивали целую неделю. Ночью Наде удалось бежать, однако она была так изранена, что далеко ей уйти не удалось. Случайно в снегу её нашёл разведчик из её отряда. Надю удалось спасти. Подлечившись в партизанском госпитале, Надя снова начала совершать смелые вылазки. В бою по разгрому гарнизона в деревне Балбеки был ранен командир разведки. Надя подползла к нему и на своей телогрейке утащила его в лес. На рассвете их нашли партизаны. Оказывается, Надя тоже была ранена в ногу и потеряла много крови.

После войны Надя с трудом восстановилась от травм и ранений, полученных во время пыток немцами. Врачи сумели вернуть ей зрение. Она вышла замуж и воспитала четырех детей. Надя не рассказывала о своем участии в войне, пытаясь забыть ужасы оккупации, пытки, гибель родных и боевых товарищей. Мало кто хвалился своими подвигами — ведь воевал весь народ. Все вокруг были участниками войны, тружениками тыла или участниками партизанского движения.

В 1960-е годы ветераны начали разыскивать своих однополчан, устраивать встречи, организовывать поездки по местам боев. Интернета тогда не было, поэтому поиск они вели через объявления по радио, телевидению и в газетах. В 1960 году на радио выступал Блинов — командир партизанского отряда, в котором воевала Надя. Он упомянул ее имя и сказал, что она погибла.

Надя откликнулась на эту передачу, сообщив, что выжила. После этого она приходила на встречи с ветеранами и активно переписывалась с пионерами и историками белорусского партизанского движения. Умерла она рано, в возрасте всего 59 лет: сказались старые раны, полученные на войне в детском возрасте. Надя Богданова навечно занесена в книгу почета Белорусской республиканской пионерской организации имени Ленина.

ТИХОН БАРАН

Тихон Баран родился в 1932 году в Белорусской ССР в деревне Байки неподалеку от Бреста. Когда немцы оккупировали белорусскую землю, все родные Тихона вступили в партизанский отряд — они были настоящей семьей патриотов. Тихон с мамой и сестрами стали связными в партизанском отряде, а отец Тихона укрывал и лечил раненых партизан. Зимой 1942 года рядом с их домом была отрыта замаскированная землянка, где расположилась подпольная типография и штаб Брестского антифашистского комитета. Тихон занимался сбором и передачей разведывательных данных партизанам, расклеивал листовки, пробираясь в самые опасные места, расклеивая их даже на домах фашистов, собирал и передавал партизанам оружие с мест боев.

В 1943 году партизанское движение на белорусской земле стало всенародным. В ответ на это оккупанты усилили карательные меры. В июне 1943 года фашисты напали на след подпольщиков и разгромили типографию. Семья Тихона ушла в партизанский отряд имени С.М.Кирова. Находясь в отряде, Тихон ходил в разведку, принимал участие в других боевых операциях.

В октябре 1943 года, возвращаясь с боевого задания Тихон зашёл в деревню навестить мать и сестрёнок, которые скрывались у родственников. Неожиданно в деревню нагрянули каратели и учинили расправу над жителями. Мать Тихона, Марию Ивановну, отправили на каторгу в Германию, его самого жестоко избили. Парнишка тяжело заболел и остался жить в деревне.

В ночь с 21 на 22 января 1944 года немцы и полицаи окружили деревню для того, чтобы уничтожить ее вместе со всеми жителями — они посчитали, что вся деревня помогает партизанам. На глазах у 11-летнего мальчика каратели расстреляли всех жителей деревни, включая обеих его сестер. Тихона пощадили только потому, что кто-то из карателей узнал его и вспомнил, что Тихона подозревали в связях с партизанами. Под угрозой смерти немецкий офицер потребовал от Тихона показать карателям место расположения партизанского отряда.

Юный патриот притворился, что выполнит это требование, и повел немцев в лес. На самом деле Тихон решил отомстить за смерть своих сестер и всех односельчан и повел немцев в непроходимое болото, выход из которого знал только он один. Попав в это гиблое место, немцы поняли, что Тихон их обманул, и убили его. Из отряда в 200 карателей лишь немногие сумели выбраться из трясины живыми. Тихон стал одним из советских партизан, кто повторил подвиг Ивана Сусанина.

МАРАТ КАЗЕЙ

Марат родился в Белоруской ССР в деревне Станьково. Его отец и мать — Иван Георгиевич и Анна Александровна Казей — были убежденными коммунистами.

Несмотря на то, что отец Марата был репрессирован в 1937 году как «враг народа», Марат, его сестра Ариадна и мать Анна не пошли служить оккупантам, чтобы отомстить советской власти. Мать Марата укрыла раненого политрука из отступающей воинской части и вместе с ним начала налаживать связь с другими окруженцами, стала их связной и разведчицей. Уже в июньские дни 1941 года Марат начал собирать оружие и боеприпасы. В конце мая 1942 года группа партизан отряда имени Будённого бригады имени Ворошилова Минской области во главе с комиссаром отряда М. Г.Янковским пришла в Станьковский лес за оставленной отступавшими советскими частями 45-мм пушкой. Марат с товарищами показал, где она находится вместе со станковым пулемётом и ящиком патронов.

В ноябре 1941 года мать Марата была схвачена и повешена немцами. Оставшиеся сиротами Марат и Ариадна ушли в лес к партизанам, в отряд имени 25 Октября Дзержинского района Минской области.

ИВАН СУСАНИН — русский патриот XVII века. Спас жизнь русского царя Михаила Романова, заведя в болото отряд польских оккупантов, посланных убить царя. Иван Сусанин стал символом самопожертвования во имя своей страны.

Во время блокады Станьковского леса Марат в первом же бою проявил мужество и отвагу. Несколько раз шёл в атаку впереди бойцов. Был замечательным разведчиком: десятки раз проникая во вражеские гарнизоны, добывал ценные разведывательные данные. Участвовал в диверсиях на железных и шоссейных дорогах.

В марте 1943 года у деревни Румок Узденского района партизанский отряд Марата попал в окружение. Все попытки связаться с другими отрядами не увенчались успехом. Один за другим погибали связные. Тогда установить связь с отрядом Фурманова вызвался Марат Казей. На своём коне Орлике с трудом добрался до отряда, который сумел выйти в тыл фашистам и оказал помощь своим боевым товарищам. Появление свежих сил партизан на поле боя спасло отряд Марата.

В начале 1943 года немцы провели серию крупномасштабных карательных операций против белорусских партизан. При выходе из окружения Ариадна Казей обморозила себе ноги, и их пришлось ампутировать. Ариадну эвакуировали на Большую Землю на самолете летом 1943 года. Марат же, несмотря на юный возраст, отказался от эвакуации и продолжил сражаться в рядах 200-й партизанской бригады им. К.К.Рокоссовского. Кроме разведки Марат участвовал в многочисленных боях и рейдах бригады. За свои подвиги он был награжден медалью «За Отвагу».

Свой последний бой юный партизан принял 11 мая 1944 года. Находясь в конной разведке у деревни Хороменское с начальником разведки бригады Лариным, Марат нарвался на карательный отряд. Завязалась перестрелка. Ларин погиб почти сразу. Марату же удалось добраться до опушки леса, где он залег и принял бой. После того, как у него закончились патроны, Марат подорвал себя гранатой вместе с подошедшими к нему немцами. На момент гибели Марату было всего 14 лет.

Пятнадцать лет спустя, в 1959 году, белорусские пионеры собрали средства на памятник Марату. Скульптор С.И.Селиханов и архитектор В. Волчек создали скульптуру, изображающую Марата в последнем бою за секунду до гибели. Памятник стоит в парке имени Янки Купалы в Минске.

В 1965 году, когда советский народ отмечал 20-летие Победы, правительство СССР наградило многих участников Великой Отечественной. Награждали как живых, так и погибших героев. Марат Казей был удостоен звания Героя Советского Союза посмертно.

Марат Казей из Белорусской ССР и Валя Котик из Украинской ССР стали самыми молодыми Героями в истории нашей страны.

ЗИНА ПОРТНОВА И ПОДПОЛЬНАЯ ГРУППА «ЮНЫЕ МСТИТЕЛИ»

Зина родилась и училась в Ленинграде. Когда началась Великая Отечественная война, она только что закончила 7-й класс и поехала к бабушке в деревню в Белорусскую ССР на летние каникулы. Зина с младшей сестрой оказалась на оккупированной территории.

Уже в первую военную зиму старшеклассники из окрестных деревень создали подпольную группу «Юные мстители» и начали свою борьбу с оккупантами. Всего в группу мстителей вошло 38 старшеклассников из деревень Ушалы, Зуи, Мостище, Ферма и с железнодорожной станции Оболь.

Сначала юные патриоты занимались расклеиванием советских листовок, а затем перешли к более активным действиям — передавали партизанам разведывательные данные о немцах, начали проводить диверсии на железной дороге.

Летом 1943 года в группу «Юные мстители» сумел внедриться предатель, работавший на немцев. Он разузнал, кто входит в группу, и выдал всех подпольщиков оккупантам. Все члены группы были схвачены и подвергнуты пыткам в немецком плену.

Зина сумела уйти в лес, но была схвачена немцами на одном из разведывательных заданий. В ходе допроса Зины немецкий следователь потерял бдительность и оставил на столе заряженный пистолет. Зина воспользовалась оплошностью врага, схватила пистолет и застрелила следователя и еще одного немецкого офицера, оказавшегося в комнате.

Отважная пионерка выбежала из здания, но была ранена в перестрелке и схвачена. 10 января 1944 года она была расстреляна немцами.

НИНА КУКОВЕРОВА

До войны Нина училась в Ленинграде на Петроградской стороне. Каждое лето Нина с родителями выезжала за город. Их семья снимала дом в деревне Нечеперть, рядом с деревней Шапки под Ленинградом. Отец Нины ушел на фронт, а Нина с мамой осталась в деревне. В город они решили не уезжать.

28 августа 1941 года их деревню заняли немцы. Двенадцатилетняя Нина с самого начала оккупации начала помогать нашим войскам, укрывая раненых красноармейцев. Через год немцы выгнали из домов всех жителей прифронтовой полосы. Сначала их согнали в лагерь в Красногвардейске (ныне Гатчина), а потом отправили подальше в тыл в район Великих Лук.

Там Нина вступила в партизанский отряд и стала разведчицей. Под видом нищенки-сироты она ходила по деревням, примечая расположение немецких военных объектов. На основе ее разведывательных данных партизанские отряды провели несколько успешных боевых операций против оккупантов и предателей.

В декабре 1943 года один из предателей, знавших о связях Нины с партизанами, выдал ее немцам. Она была арестована, подвергнута пыткам и казнена. Посмертно она была награждена медалью «Партизану Отечественной войны I степени» и навечно зачислена в списки пионерской дружины поселка Шапки.

ВОЛОДЯ КОВАЛЬЧУК

Пионер Володя Ковальчук жил на станции Шепетовка на Украине. С отходом советских войск он начал собирать патроны, оружие и передавал их партизанам. Володя также носил раненым бойцам и партизанам еду.

С появлением в Шепетовке организованной подпольной группы под командой специально присланного агента НКВД Кухайлешвили (подпольная кличка «дядя Жора»), он перешел к активным действиям. Шепетовка — важный железнодорожный узел, и поэтому подпольщикам была поставлена задача постоянно проводить диверсии на станции, чтобы тормозить движение эшелонов противника.

Не менее двух эшелонов противника подорвал шестнадцатилетний подпольщик Володя Ковальчук. Он научился прекрасно обращаться с минами и зарядами.

К концу 1943 года партизанское движение на Украине выросло, сил у партизан и подпольщиков было уже много.

Советское командование приказало партизанам вывести из строя все железные дороги вокруг Шепетовки одновременным ударом. Для нанесения удара была выбрана новогодняя ночь с 31 декабря 1943 года на 1 января 1944 года.

Подорвать стрелку на самой станции было поручено Володе Ковальчуку и Васе Жукову. Шел густой снег, видимость была плохая — подходящая погода для такой работы. Ребята сумели пройти на станцию незамеченными и заложить мину под стрелку. Но тут же из темноты появился маневровый паровоз и на стрелке подорвался на мине.

Володя не успел отбежать от стрелки, и взрыв мины отбросил его в сторону и оглушил. Со всех сторон к стрелке бежали немецкие солдаты. Они схватили Володю, начали бить и допрашивать. Не добившись ничего от мальчика, они нечеловеческим образом казнили его на месте — облили бензином и сожгли.

Юный патриот похоронен там же, на станции Шепетовка. На момент гибели ему было шестнадцать лет.

ВАЛЯ КОТИК

Валя Котик жил в поселке Хмелевке неподалеку от Шепетовки на Украине. Когда началась война, он только что закончил четвертый класс.

Но несмотря на свой совсем юный возраст, Валя с одноклассниками создал подпольную группу и начал свою войну против оккупантов. К 1943 году он был уже опытным бойцом в составе партизанского отряда имени Кармелюка, имел два ранения и боевые награды. Он участвовал во многих рейдах и диверсиях отряда, неоднократно проявлял мужество и отвагу в тяжелых ситуациях.

За свои подвиги он был награжден медалью «Партизану Отечественной войны I степени» и Орденом Отечественной войны I степени.

Валя был смертельно ранен в боях за освобождение Украины от оккупантов в феврале 1944 года. В 1958 году он был посмертно награжден званием Героя Советского Союза.

ВОЛОДЯ ДУБИНИН

Володя Дубинин родился в Керчи в семье моряка, участника Гражданской войны на стороне красных.

В детстве Володя увлекался авиамоделизмом и, как и все местные мальчишки, любил играть в катакомбах неподалеку от города. Когда немцы захватили Керчь, Володя стал разведчиком в партизанском отряде, который укрылся в катакомбах неподалеку от города — лесов рядом с Керчью нет. Благодаря своему небольшому росту и ловкости он много раз незаметно выбирался из катакомб и добывал ценные разведывательные сведения. Немцы боялись заходить в катакомбы и предпочитали заваливать входы щебнем или заливать бетоном, чтобы заживо замуровать партизан. Все подходы к катакомбам немцы минировали.

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА — имеется в виду Гражданская война в России 1917–1922 годов между красными и белыми. КАТАКОМБЫ — естественные или искусственные подземелья, состоящие из галерей, коридоров и помещений.

Один раз Володя узнал, что немцы планируют затопить каменоломни, и тем самым спас весь свой отряд. В конце декабря 1941 года наши войска начали Керченско-Феодосийскую десантную операцию и отбили Керчь. Весть об освобождении в катакомбы принес именно Володя Дубинин. Казалось, что на этом можно и закончить свой боевой путь, но Володя вызвался помогать нашим десантникам в разминировании местности на подходах к катакомбам. На минном поле Володя Дубинин погиб. Посмертно он был награжден Орденом Красного Знамени. На момент гибели ему было всего 14 лет.

ЛЮДИНОВСКАЯ ПОДПОЛЬНАЯ ГРУППА ПОД КАЛУГОЙ

Немцы вошли в город Людиново Калужской области осенью 1941 года. Для организации сопротивления врагу в городе были заранее оставлены подпольщики и разведчики. Часть коммунистов и комсомольцев остались в городе, другие патриоты ушли в леса в партизанский отряд. В городке Людиново группу комсомольцев-подпольщиков возглавил шестнадцатилетний Алексей Шумавцов. Алексей взял себе псевдоним «Орел». Подпольные имена получили и все остальные члены подпольной группы: Александр Лясоцкий — «Огонь», Анатолий Апатьев — «Руслан», Антонина Хотеева — «Победа», Александра Хотеева — «Отважная», Николай Евтеев — «Сокол», Ольга Мартынова — «Весна», Мария Лясоцкая — «Непобежденная». Первой из группы погибла «Весна», ведь молодые люди совсем не имели опыта.

7 ноября 1941 года — в день Великой Октябрьской революции — подпольщики провели свою первую крупную операцию. Собравшись на квартире у Ольги Мартыновой, Алексей Шумавцов, Анатолий Апатьев, Ольга Мартынова, Тоня и Саша Хотеевы написали от руки свыше 500 листовок со сводками Совинформбюро. Утром 7 ноября в Людиново и деревне Сукремле листовки белели на телеграфных столбах, на паперти церкви, даже рядом со зданием немецкой полиции. Жители находили листовки и в почтовых ящиках.

Красивый почерк восемнадцатилетней учительницы Ольги Мартыновой узнал учитель Двоенко, ставший предателем. В начале января полицаи во главе с Двоенко арестовали Ольгу. После избиений и издевательств она была расстреляна. Тело палачи выкинули на станции Вербицкая. Полицаи даже не разрешили матери сразу похоронить дочь.

В ходе нашего контрнаступления под Москвой 9 января 1942 года Людиново было освобождено, но через десять дней немцам удалось отбить город. Начался второй период оккупации. Фронт остановился в каких-то 20 километрах от города. В Людиново стояли штабы и тылы немецких дивизий. Поэтому данные, добываемые комсомольцами-подпольщиками, были особо важны — их можно было использовать для нанесения ударов авиации по противнику.

Группа Алексея «Орла» Шумавцова вновь развернула обширную разведывательную деятельность. Они наблюдали за перемещениями немецких войск и передавали ее партизанам, а те — советским войскам. Вот пример разведывательного донесения от партизан и подпольщиков Людиново:

16 марта 1942 года по радио командир партизанского отряда, действующего в Людиновском районе Орловской области т. Золотухин сообщает: Карта 1-100000, координаты 7094, Людиново, на улице от центра на Киров — танки, бронемашины. Южнее территории завода отдельный красный дом с вышкой — склад боеприпасов. Юго-западнее от центра города на Сукремль в корпусе ФЗУ с трубой — конюшни. Бомбите.

Набравшись опыта, подпольщики перешли к более решительным действиям. Их первой диверсией стал поджог склада горючего и смазочных материалов в городе. После этого подпольщики сожгли склад обмундирования, взорвали деревянный мост у Сукремля и вывели из строя местную электростанцию.

Осенью 1942 года немцы и полицаи выяснили, кто в городе участвует в сопротивлении, и провели серию арестов подпольщиков. В таком маленьком городке, как Людиново, было легко найти тех, кто вел борьбу с оккупантами. Были арестованы Алексей Шумавцов, Анатолий Апатьев, сестры Александра и Антонина Хотеевы, семьи партизан Лясоцкие и Рыбкины.

Предавший свой народ следователь немецкой полиции Д.И.Иванов вел допросы с особой жестокостью. Он же и расстрелял подпольщиков в лесу за городом. Несмотря на пытки, арестованные подпольщики не выдали своих товарищей.

При расстреле Иванов пошел на хитрость: он вывел Алексея Шумавцова и Александра Лясоцкого на место встречи с партизанами, а сам устроил засаду из карателей. Однако Алексей крикнул и предупредил товарищей об опасности. Завязалась перестрелка, но освободить товарищей сил у партизан не было. Каратели избили и расстреляли героев-подпольщиков. Тела Алексея Шумавцова и Александра Лясоцкого нашли только весной 1943 года пастухи. Опознали их только по личным вещам. Место захоронения сестер Хотеевых, Анатолия Апатьева и других подпольщиков не обнаружено до сих пор. Казалось, что история подвигов молодых людиновских подпольщиков погибла вместе с подпольной группой.

Но через десять лет после войны на Павелецком вокзале в Москве опознали предателя Иванова. Того самого Иванова, который работал у немцев в полиции, пытал и расстрелял героев-повстанцев в Людиново. Целых десять лет ему удавалось скрываться, используя поддельные документы. После ареста Иванов признался в своих преступлениях перед народом. Три дня шел в Людиново открытый суд над предателем. На допросе он рассказал и о подпольщиках, и об их казни. Так из уст преступника и палача страна узнала о комсомольской группе подпольщиков и их героической гибели.

На основании материалов, собранных в ходе судебного процесса, руководитель подпольной группы Алексей Шумавцов был посмертно награжден Золотой Звездой Героя Советского Союза в 1957 году. Остальные члены подпольной группы посмертно награждены орденами и медалями Союза ССР. Памятник подпольщикам стоит на центральной площади города Людиново, за который молодые ребята отдали свои жизни.

ГРУППА «Ю.Ф.А.»

Школьники не только самостоятельно создавали подпольные группы и партизанские отряды. Самые спортивные молодые люди и девушки набирались в диверсионные отряды и группы НКВД. Одной из таких групп стала диверсионно-разведывательная группа «Ю.Ф.А.». Ее члены — молодые диверсанты Юрий Сорокин (в 1941 году ему было 18 лет), Флавий Сорокин (16 лет) и Алексей Акимов (16 лет) — назвали свою группу по первым буквам своих имен. Прибавив себе пару лет, они записались в армию и были приняты в парашютно-десантную школу. В феврале 1942 года три молодых бойца десантировались в немецкий тыл в Смоленской области. Задачей их группы был сбор оружия для партизан, разведка, проведение диверсий. Они поселились в пустующей избе в деревне Ямище Сафоновского района. Оружие на местах боев собирал и местный житель Алексей Морозов. Юрий, Флавий и Алексей сошлись с ним. Но немцы нашли оружие в доме у Алексея Морозова и арестовали его.

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Под пытками Морозов выдал группу подпольщиков. В результате всех четверых — Алексея Морозова, Юрия и Флавия Сорокиных и Алексея Акимова — повесили в сарае.

Перед смертью подростки кричали: «Мы умираем за Родину! Да здравствует Сталин!» Несколько месяцев немцы не давали местным жителям похоронить патриотов. Только после освобождения края в 1944 году они были захоронены в деревне Ямище, а в 1989 году останки трех юных партизан были с воинскими почестями перезахоронены в родном городе Коврове. Школьники и курсанты чтят их память и постоянно ухаживают за могилой Юрия, Флавия и Алексея.

ПОДПОЛЬНАЯ ГРУППА «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Самая известная в советское время группа подпольщиков, состоявшая из старшеклассников, — это «Молодая Гвардия» из города Краснодона (ныне Донбасс, ЛНР/ДНР).

Группа была многочисленной, в нее входило свыше ста школьников, в основном — комсомольцев. Главным направлением деятельности подпольной группы стали печать и распространение листовок, а также сбор разведывательной информации в пользу партизан и Красной Армии. Всего в группе «Молодая Гвардия» состояло до 110 молодых людей и девушек.

В день 25-летия Великой Октябрьской Социалистической революции — 7 ноября 1942 года — молодогвардейцы подняли над Краснодоном и другими поселками красное знамя — Знамя Советского Союза и символ борьбы за справедливость во всем мире.

В январе 1943 года Красная Армия уже подходила к Донбассу, и «Молодая Гвардия» стала тайно собирать оружие, чтобы поднять вооруженное восстание. Однако этому было не суждено случиться. Подпольщиков выдал предатель, и почти все молодогвардейцы были схвачены оккупантами.

Старшеклассники из «Молодой Гвардии» были убиты самым жестоким образом. После многочисленных пыток и избиений 71 подпольщика сбросили в шахту неподалеку от Краснодона. Все это случилось меньше, чем за месяц до освобождения Донбасса частями Красной Армии.

После того, как в Краснодон вошли советские войска, тела подпольщиков были подняты на поверхность, но они были так изуродованы палачами, что даже матери узнали своих детей только по одежде.

Из всей группы выжило всего несколько человек. Вскоре после окончания Великой Отечественной войны в Краснодон была направлена комсомольская комиссия с целью сбора информации о подвиге подпольщиков.

О «Молодой Гвардии» был написан роман и снят фильм, написаны многочисленные стихи. На этих произведениях воспитано не одно поколение советских пионеров и комсомольцев. Имена Олега Кошевого, Ульяны Громовой, Любови Шевцовой, Сергея Тюленина стали символами мужества и преданности своей стране для всей молодежи СССР. Они стали символом сопротивления нацистской оккупации.

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В художественных произведениях ход событий был несколько изменен, что вызвало массу нареканий в годы перестройки. Однако даже самые грязные очернители истории — а таких в перестройку появилось много — не ставили под сомнение подвиг и жертву молодежи Донбасса в годы Великой Отечественной войны.

ОСВОБОЖДЕНИЕ

В 1943 и 1944 годах Красная Армия освободила всю территорию нашей страны и начала освобождать покоренную нацистами Европу.

В ходе наступления наших войск дети — даже не участники партизанского движения — оказывали помощь нашим наступающим частям.

В январе 1943 года под Ростовом-наДону совершили подвиг школьники города Каменска-Шахтинского. Это было в ходе нашего контрнаступления под Ростовом. Передовой отряд танков 3-й танковой бригады ворвался на окраину Каменска, но был встречен сосредоточенным огнем противотанковых пушек противника. Два первых танка были подбиты. Атака захлебнулась. И тут к нашим танкам подбежала группа школьников, которая следила за ходом боя из подвалов. Ребята сообщили нашим танкистам, где у немцев расставлены пушки, пулеметы и другие огневые средства. Однако бой сложился не в нашу пользу. Немцы провели мощную контратаку и выбили наших танкистов из города. К сожалению, немцы и предатели-полицаи видели, что местные дети помогают нашим танкистам, показывая расположение немецких позиций. Сразу же в кварталах, прилегающих к месту боя, полицаи провели массовые обыски и аресты. Хватали они только школьников и только мальчиков — всего их было арестовано 48. После пыток и издевательств, 19 января 1943 года все они были расстреляны в подвале школы. Только двое — Сергей Удовиченко и Владимир Брусс — выжили при расстреле. Они упали на землю за долю секунды до того, как раздались выстрелы, а потом долго лежали, притворившись мертвыми, среди убитых одноклассников и друзей.

Менее чем через месяц — 13 февраля 1943 года — Красная Армия освободила Каменск-Шахтинский. В 1967 году в Пионерском сквере города был открыт памятник пионерам-героям. В тридцатую годовщину освобождения Каменска в честь Пионеров-героев была названа улица. 7 февраля 2017 года в их родном городе в их честь названа гимназия.

В июле 1944 года, в ходе освобождения Карелии, маленький карельский мальчик Тойво помог советским десантникам, показав брод через реку. Он также показал нашим бойцам, где под мостом заложили мины отступающие финские войска.

После соединения с частями Красной Армии партизаны провели свои парады победы — предвестники главного Парада Победы в Москве. Первый партизанский парад в истории Великой Отечественной войны прошел в освобожденном Орле 19 сентября 1943 года. Несколько парадов провели на своей освобожденной многострадальной земле белорусские партизаны в 1944 году. Рассказывает молодой партизан Владимир Кравцов:

В десять часов утра 6 июля 1944 года на площади выстроилось всё наше партизанское соединение с оружием — все бригады и отряды. Перед нами выступил, одетый в парадную генеральскую форму, командир соединения Герой Советского Союза генерал-майор Ветров. Он поблагодарил всех за службу.

Тёплые слова были сказаны в адрес местных жителей, которые делились с нами своим кровом и последней картошиной. Почтили минутой молчания память тех, кто геройски сражался с врагом и погиб в топях Полесья, отстаивая честь, свободу и независимость нашей Родины. «Сейчас мы расстаемся, — сказал на прощание генерал, — просьба ко всем партизанам, если кому-нибудь из вас придётся быть в Минске, заходите ко мне в прокуратуру, — я вас всегда приму, только скажете секретарю, что вы — партизан, двери перед Вами будут всегда открыты». Ветров был генеральным прокурором Белоруссии. Затем мы сдали своё личное оружие, запасы взрывчатки. Всем выдали партизанские справки.

ТОПЬ – топкое, опасное место на болоте, где можно утонуть.

Крупнейший парад партизан состоялся в Минске 16 июля 1944 года. В разрушенной нацистами белорусской столице собрались 30 партизанских бригад — около 30000 человек. Перед парадом многим партизанам вручили медаль «Партизану Отечественной войны» I и II степени. Парад продолжался несколько часов. Он стал наглядным доказательством того, что на борьбу с оккупантами поднялся весь советский народ. Среди участников парада были и юные партизаны — подростки и дети. Они прошли по родной земле как победители и освободители. Несмотря на бесчеловечную жестокость в подавлении народного восстания, нацисты не смогли подавить волю советского народа к свободе и независимости.

Но впереди еще лежала порабощенная нацистами Европа. Юноши-партизаны, которым исполнилось 18 лет, были призваны в Красную Армию и продолжили сражаться — вдали от родных мест.

Одним из таких партизан стал Василий Семенович Сухов из Солецкого района Новгородской области. После освобождения своего родного села Красной Армией он вступил в ряды 14­го стрелкового полка 72-й стрелковой дивизии. В боях на Карельском перешейке летом 1944 года комсорг роты восемнадцатилетний красноармеец Сухов заменил в бою командира роты. Хотя он сам был легко ранен, Василий отказался покинуть поле боя и продолжал командовать товарищами. Только после тяжелейшего ранения он был эвакуирован в тыл и скончался в полевом госпитале, развернутом на станции Пэрк-ярви (ныне — Кирилловское). Посмертно Василию было присвоено звание Героя Советского Союза.

Погиб при освобождении Польши в 1944 году молодогвардеец Иван Туркенич, сумевший избежать ареста в Краснодоне в январе 1943 года. Еще раньше погиб молодогвардеец Степан Сафонов — он сумел выбраться из Краснодона, перешел линию фронта и пал в бою под городом Каменском на Украине 20 января 1943 года.

Но многие юные партизаны дошли до Берлина и увидели ту Победу, которую ковали в рядах партизанских отрядов. Победителями вернулись они домой из Европы летом 1945 года.

Не достигшие 18-летнего возраста партизаны и подпольщики вернулись в школы или пошли работать. Работы было очень много: отступая, немцы старались уничтожить все на своем пути. Большая часть страны лежала в руинах. Мужчины были на фронте. Около 18 миллионов мирных жителей Советского Союза погибло. Трудиться приходилось всем: и старикам, и девушкам, и юношам, которые еще не подлежали призыву в армию.

Уже через десять лет после войны из руин поднялись Минск, Ленинград, Сталинград, Киев, Севастополь, Одесса, Великий Новгород и другие города Советского Союза. Страна стала еще краше и сильнее, чем до войны. За все это мы должны быть благодарны тем поколениям, которые победили в войне и восстановили страну после оккупации и разрушений.

Что еще почитать о пионерах и комсомольцах — героях сопротивления нацистским оккупантам: А.Фадеев «Молодая Гвардия» Ю.Збанацкий «Тайна Соколиного Бора» В.Богомолов «Иван» Ю.М.Корольков «Партизан Лёня Голиков» Л.Кассиль «Улица младшего сына» В.Дроботов «Босоногий гарнизон»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из этого рассказа тебе, наверное, уже стало ясно, что на Великой Отечественной войне многие дети в твоем возрасте стали настоящими героями-повстанцами. Они добровольно вступали в ряды партизанских отрядов. Сами, без взрослых, создавали подпольные группы. Рискуя жизнью, расклеивали листовки, занимались разведкой, принимали участие в диверсиях на железной дороге. В меру своих сил они помогали нашей Родине изгнать захватчиков с нашей земли. Они ничего не боялись. Они были готовы пожертвовать всем, даже жизнью, ради победы над врагом.

Юные мстители внесли свой вклад в уничтожение нацизма — самого большого зла в истории человечества. И это было не зло из сказок, фильмов или комиксов про придуманных супергероев. Это зло было настоящее. Встав на его пути, советские дети — пионеры и комсомольцы — стали НАСТОЯЩИМИ героями.

От многих юных партизан и подпольщиков, погибших в боях с нацистами, не сохранилось даже фотографии. Но они навсегда остались в памяти народа как воины, отдавшие свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины.

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