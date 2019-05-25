«Мальчики с бантиками». Соловецкая школа юнг 25 мая 1942 года было создано уникальное учебное заведение, занимавшееся подготовкой квалифицированных специалистов для Военно-морского флота, – Соловецкая школа юнг. В сентябре 1941 года в стране была сложная военная обстановка. Был блокирован Ленинград, началась оборона Севастополя. Тяжёлые бои шли на Балтийском и Чёрном морях. Единственным местом для подготовки действующих военных моряков оставался Учебный отряд Северного флота, который размещался на острове Большой Соловецкий в Белом море. Остров этот имел богатейшую историю. Юнги на занятиях. Источник: http://solovki-monastyr.ru Именно здесь в XV веке появился Соловецкий монастырь, который по совместительству был ещё и монастырской тюрьмой. В 1920 году новая власть нашла ему новое применение,... На чтение: 1 минута

25 мая 1942 года было создано уникальное учебное заведение, занимавшееся подготовкой квалифицированных специалистов для Военно-морского флота, – Соловецкая школа юнг.

В сентябре 1941 года в стране была сложная военная обстановка. Был блокирован Ленинград, началась оборона Севастополя. Тяжёлые бои шли на Балтийском и Чёрном морях. Единственным местом для подготовки действующих военных моряков оставался Учебный отряд Северного флота, который размещался на острове Большой Соловецкий в Белом море. Остров этот имел богатейшую историю.

Юнги на занятиях. Источник: http://solovki-monastyr.ru

Именно здесь в XV веке появился Соловецкий монастырь, который по совместительству был ещё и монастырской тюрьмой. В 1920 году новая власть нашла ему новое применение, и здесь был учреждён Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН), в дальнейшем он преобразовался в Соловецкую тюрьму особого назначения (СТОН). Основной контингент заключённых состоял в основном из «политических» (духовенство, белые офицеры, политические оппоненты, интеллигенция). Здесь сидел, в частности, и будущий академик Дмитрий Лихачёв. Заведение это просуществовало до 1939 года.

Обстановка на фронте потребовала создания школы юнг Северного флота. Приказ Наркома ВМФ СССР адмирала Николая Герасимовича Кузнецова был подписан 25 мая 1942 года. Школу сформировали из 14-16-летних мальчишек. На боевых кораблях остро нуждались в специалистах, и в официальном приказе говорилось, что школа создаётся «в целях создания кадров будущих специалистов флота высокой квалификации, требующих длительного обучения…». Учебный процесс был рассчитан на 1 год. По окончании школы молодых специалистов распределяли на действующий флот, а по достижении совершеннолетия зачисляли в штат боевых кораблей.

Набор в школу особенно не афишировался, боялись стихийного наплыва юношей, желающих служить на флоте. И поэтому всю работу по подбору учеников для школы юнг взял на себя ЦК ВЛКСМ. Москва и ещё восемь регионов стали главными поставщиками кадров для школы. Планировалось набирать по 1500 юношей с образованием 6-7 классов, но полностью выполнить планы не получалось.

Юнги осваивали разные типы вооружений. Источник: http://xexe.club.ru

Самый большой набор был в 1944-1945 годах – 1428 человек, и это был третий и последний набор, а во втором – в 1943-1944 годах было набрано 1300 человек.

Начинать было тяжело. Юнги сами привели в порядок старое полуразрушенное здание церкви, каменный корпус и бывшую гостиницу богомольцев. И всё это совмещали с упорной учёбой. На всю школу приходилось несколько учебников, не хватало ни тетрадей, ни письменных принадлежностей. Большая заслуга в налаживании нормальной учёбы принадлежала замечательному педагогическому составу, состоявшему из опытных военных моряков.

Школа героев

За три года (1942-1944) Соловецкая школа юнг подготовила 4111 радистов, рулевых, боцманов, мотористов и электриков. Более 1000 юнг погибло в боях за родину. Героизм и мужество юнг отмечены боевыми наградами. Шестеро из них стали Героями Советского Союза, многие награждены боевыми медалями и орденами.

Юнги на занятиях. Источник: https://region29.ru

После окончания Великой Отечественной войны юнги не остались незамеченными в мирной жизни. Выпускником Соловецкой школы юнг был и известный советский писатель Валентин Пикуль. Его повесть «Мальчики с бантиками» как раз и посвящена этой странице биографии. Народный артист СССР и лауреат Государственной премии, известнейший оперный певец Борис Штоколов тоже начинал свою боевую историю на Соловецких островах. Николай Осокин стал капитаном первого ранга, а, выйдя в отставку, возглавил Музей Соловецкой школы юнг Северного флота.

В 1974 году режиссёр Владимир Роговой поставил фильм «Юнга Северного флота», основанный на сюжетах биографий юнг В. Пикуля и В. Гузанова.

Юнга лидера эсминцев «Ташкент» Боря Кулешин. Источник: http://waralbum.ru

Память о героизме Соловецких юнг бережно сохраняется. Возле Соловецкого кремля установлен памятник юнгам. На набережной Северной Двины в Архангельске неподалеку от Вечного огня открыт памятник юнгам. Есть памятник юнгам и в Москве – на площади Соловецких юнг.

В 2017 году министр культуры РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский открыл мемориальную доску выдающемуся русскому писателю и одному из Соловецких юнг Валентину Пикулю в Риге.

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