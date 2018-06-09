Краткий курс истории. Семен Лавочкин 9 июня 1960 года скончался легендарный советский авиаконструктор Семен Алексеевич Лавочкин. Трудные времена Лавочкин родился 11 сентября (н. ст.) 1900 года в Смоленской губернии. После учебы в гимназии, которую он окончил с отличием в 1917 году, отправился на службу в армию. С 1918 года служил в РККА. Специальность инженера-аэромеханика получил по окончании Московского высшего технического училища (теперь МГТУ им. Баумана). Времена были трудные, Лавочкину, как и большинству студентов страны, приходилось значительную часть времени тратить на подработки, чтобы помогать семье. Поэтому учеба растянулась на целых девять лет, включая два года, ушедших на подготовку дипломной работы. Плацдарм – Испания Первый проект, над... На чтение: 1 минута

9 июня 1960 года скончался легендарный советский авиаконструктор Семен Алексеевич Лавочкин.

Трудные времена

Лавочкин родился 11 сентября (н. ст.) 1900 года в Смоленской губернии. После учебы в гимназии, которую он окончил с отличием в 1917 году, отправился на службу в армию. С 1918 года служил в РККА. Специальность инженера-аэромеханика получил по окончании Московского высшего технического училища (теперь МГТУ им. Баумана). Времена были трудные, Лавочкину, как и большинству студентов страны, приходилось значительную часть времени тратить на подработки, чтобы помогать семье. Поэтому учеба растянулась на целых девять лет, включая два года, ушедших на подготовку дипломной работы.

Плацдарм – Испания

Первый проект, над которым довелось трудиться Лавочкину в 1927 году, был посвящен освоению серийного производства ТБ-1 (первый советский цельнометаллический тяжелый бомбардировщик), как раз по теме его дипломного проекта. Лавочкин известен в первую очередь как конструктор самолетов-истребителей. Ими он начал заниматься в конструкторском бюро, возглавляемом Анри Лавилем. Однако поколение знаменитых истребителей времен Второй мировой войны получило возможность своего рождения благодаря началу гражданской войны в Испании (1936–1939 годы), в которой в том числе СССР и Германия отрабатывали свою боевую технику.

Главный конструктор

В 1940 году Лавочкин был назначен на должность главного конструктора по самолетостроению. В том же году прототип его будущего знаменитого истребителя ЛаГГ-3 и прототип будущего Як-1 Александра Яковлева стали главными конкурентами среди советских истребителей. Лавочкин говорил, что все время думал о самолетах, причем не о тех, которые уже есть, а о тех, которые еще предстоит создать. Авиаконструктор все время стремился не только совершенствовать свои самолеты, но и сочетать это с революционными подходами. Он сумел лично убедить Сталина в целесообразности использования дельта-древесины в качестве материала для истребителя ЛаГГ-3 и применял ее в последующих модификациях данного самолета, сыгравших важную роль в битве за небо в годы Великой Отечественной войны. В послевоенные годы под руководством Лавочкина были созданы первый советский серийный реактивный истребитель Ла-15, беспилотная радиоуправляемая мишень Ла-17 и другое. Умер Лавочкин в своем кабинете, на рабочем месте.

Авиаконструкторы А.С. Яковлев, А.Н. Туполев, С.А. Лавочкин и А.И. Микоян на авиационном параде в Тушино, 1949 год